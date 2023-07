Estudiantes viajarán a la NASA: la historia detrás del sueño de Mary, Yamila y Victoria

Infobae Perú conversó con 3 estudiantes del COAR, quienes pronto cristalizarán sus sueños: viajar a la NASA. (Composición: Andina)

Un viaje que marcará el derrotero de las 12 estudiantes de Lima, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Apurímac, Trujillo, Puno y el Callao. En los últimos meses, los peruanos se han mostrado orgullosos por las victorias y los logros de sus conciudadanos, a quienes la vida les ha dado la oportunidad de cumplir sus sueños. Antes de que reciban la buena nueva, las adolescentes hacían denodados esfuerzos por destacar en sus estudios y planteaban propuestas de solución ante diversas problemáticas que aquejan al Perú.

El camino para lograr sus objetivos no fue fácil, pues las alumnas tuvieron que alejarse, temporalmente, de sus padres para estudiar en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Mientras estaban en el internado de lunes a viernes, la tristeza se apoderaba de ellas por algunos momentos, pero luego entendían que todo sacrificio tiene su recompensa.

Precisamente, la recompensa se materializó cuando 12 estudiantes fueron elegidas por el programa ‘Ella es Astronauta’ para integrar la tripulación que visitará el Centro Espacial Houston de la NASA, ubicado en el estado de Texas (Estados Unidos). Esta oportunidad que se les concedió es por su esfuerzo estudiantil y por ser alumnas destacadas. Lamentablemente, más de 1.000 adolescentes no lograron ser seleccionadas, puesto que solo había cupo para 12 alumnas. Sin embargo, las que no lograron clasificar, son conscientes de que tendrán otras oportunidades.

Infobae Perú converso con 3 estudiantes del COAR, quienes pronto cristalizarán sus sueños: viajar a la NASA para aprender sobre creación de hábitat lunar, dirección de vuelo, simulación de viajes al espacio, entre otros temas medulares. A continuación, conoce la historia detrás del sueño de Mary Calisaya, Yamila Rivas y Victoria Pajuelo.

Mary Calisaya, la estudiante que pensaba retirarse del COAR Puno

Mary Calisaya, quien cursa el 5° grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Puno, fue seleccionada entre más de 1.400 niñas peruanas de diversos departamentos para viajar a la NASA. Esta noticia alegró a sus familiares y a los internautas, quienes la felicitaron a través de las redes sociales.

En diálogo con Infobae Perú, la estudiante contó que se ha trazado un objetivo: solucionar la problemática de su comunidad. Ella es consciente que es un proceso largo, pero quiere aportar a la sociedad con los conocimientos que adquirirá con el transcurrir del tiempo. Mientras tanto, quiere motivar a las niñas para que sigan estudiando y sean profesionales.

“Al volver, quisiera motivar a mis compañeros para que puedan participar en concursos. La ciencia y la tecnología nos ayuda a solucionar diferentes problemáticas. Quisiera volver a Copani para intentar solucionar los problemas de este lugar”, contó Mary, quien nació en el pueblo de Copani, provincia de Yunguyo, Puno.

Mary Calisaya presentó un proyecto que favorecería a su comunidad. (Andina)

Respecto al viaje a la NASA, la alumna tiene muchas expectativas de conocer a las integrantes de las tripulaciones de Colombia, Ecuador y Costa Rica, pues las considera como personas muy inteligentes. “Hasta ahorita, las he escuchado participar en las reuniones virtuales y tienen un conocimiento muy elevado (…) es muy interesante aprender más de ellas”, indicó.

No todo ha sido felicidad para Mary. Según relató, estuvo a punto de dejar el COAR, ya que extrañaba a sus padres. La tristeza la embargo el primer día que estuvo en el internado. “A inicios del internado, pensaba retirarme del COAR porque extrañaba a mi familia. El primer día en el colegio estuve llorando toda la noche. En la noche, me comuniqué con mis padres, pero no quise resaltar que estaba mal”, contó.

En ese entonces, la estudiante era consciente de que para lograr las metas trazadas, es necesario sacrificar. También tiene la convicción de que la vida le dará la oportunidad de viajar al extranjero para estudiar una carrera universitaria. “Si me dan la oportunidad de viajar a otro país para para estudiar, yo creo que sí lo aceptaría. Saliendo del Perú, no estaría dejando a mis padres porque yo los llevo en el corazón”, manifestó.

Yamila Rivas, la estudiante que ama dos carreras

Yamila es otra alumna destacada del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Huampaní, que fue seleccionada por el programa “She is” para visitar la NASA. Recibió la emocionante noticia de su aceptación mientras estaba en su humilde hogar, en Villa María del Triunfo. Antes de que conocer esta buena nueva, la adolescente completó un formulario y pasó por cuatro entrevistas virtuales.

Durante cuatro meses, nuestra compatriota tomó clases adicionales en línea sobre robótica, matemáticas, física, empoderamiento y liderazgo, gracias a la colaboración entre la fundación “She is” y el Space Center de la NASA.

Su experiencia fue enriquecedora porque en todo este tiempo la estudiante conoció a jóvenes de diversas latitudes del mundo. Por ejemplo, tuvo compañeras de Colombia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana.

Yamila Rivas dijo que quiere seguir la carrera de Química Metalúrgica en el extranjero. (Andina)

Infobae Perú tuvo la oportunidad entablar un diálogo con la alumna, quien tiene los objetivos claros a su corta edad: estudiar en el extranjero. La adolescente se mostró segura de sí misma y agradeció en más de una oportunidad a sus padres, quienes se esfuerzan por sacar adelante a su familia. Contó que su madre es ama de casa y su padre es miembro del Serenazgo. Es preciso indicar que su situación económica no es estable; sin embargo, ella quiere cambiar su realidad con los estudios.

“Cuando me dieron la noticia de que voy a viajar a la NASA, tuve sentimientos encontrados, porque esto implicaba alejarme de mis padres”, contó Yamila, quien sabe que sus familiares la apoyarán en todo momento. Quiere estudiar una carrera universitaria en el extranjero, a pesar de la tristeza que la embargaría cuando se separe de sus padres durante un tiempo prolongado.

“Una de mis metas es ganar una beca internacional. He conversado con mi familia sobre mis sueños y me han dicho que me apoyarán. Sé que va a hacer dolorosa cuando me separe de mis padres, pero en el futuro mi familia estará orgullosa de mí”, indicó.

En cuanto a la carrera que quiere estudiar, Yamila dijo que quiere seguir la carrera de Química Metalúrgica o Química Alimenticia; sin embargo, hace años le interesó la Psicología.

“Primero me interesaba la Psicología. En el colegio, ayudaba a mis compañeras, las escuchaba y les decía que ‘pueden contar conmigo’. Creo que haber participado en voluntariados, visitar asilos y enseñar a niños pequeños hizo que me interese esta carrera”, mencionó.

Victoria Pajuelo, la alumna que sueña con ser astrónoma o periodista

Victoria también fue elegida por el programa ‘Ella es Astronauta’ entre más de 1.400 niñas peruanas. Desde muy pequeña, mostró interés por temas de la astronomía. Su curiosidad por saber más del universo, las estrellas o los planetas fue creciendo con el transcurrir del tiempo.

La estudiante es la penúltima de nueve hermanos y vive en el distrito de Carabayllo. Yamila y ella estudian en el COAR Lima ubicado en Huampaní, institución educativa que le ha dado un sinfín de oportunidades. Una de ellas es el viaje al Centro Espacial Houston de la NASA, que se realizará del 5 al 11 de noviembre.

Infobae Perú conversó con Victoria sobre sus expectativas del viaje, la educación en el Perú y lo que quiere estudiar luego de terminar la secundaria. La alumna nos contó que en más de una oportunidad conversó con sus padres sobre la posibilidad de viajar al extranjero para estudiar. Sus familiares ya no tendrán que esperar más, pues en este año ella visitará otro país, situación que les pone feliz y triste a sus padres y a la estudiante.

Victoria Pajuelo es la penúltima de 9 hermanos y vive en el distrito de Carabayllo. (Andina)

“En cierta forma es algo que les alegra mucho a ellos, les alegra mucho de que yo me desarrolle en el ámbito académico”, comentó.

Victoria ha sido testigo de las falencias de la educación en el Perú. Desde que entró a la secundaria, se esforzó y tuvo una actitud autodidacta. Estudió en un colegio ubicado en Carabayllo, donde conoció las deficiencias del sistema educativo.

“Desde muy pequeña siempre he visto la decadencia de la educación. Mis hermanos siempre me han dicho que la educación que te dan en el colegio nacional no permite que los estudiantes se desarrollen. Lamentablemente, en la institución donde estudié no tiene buena infraestructura ni laboratorios. Los profesores no están motivados porque su salario es bajo”, dijo.

Respecto a sus estudios, la adolescente comentó que desde muy pequeña tenía en mente estudiar una carrera relacionada a la astronomía; sin embargo, con el pasar de los años, Victoria tuvo otros objeticos académicos.

“Al inicio pensaba estudiar una carrera relacionada a la astronomía o estudiar Física; después me interesó el Periodismo. Si elijo esta última profesión, me gustaría estudiarla en San Marcos o en la PUCP. En caso elija estudiar Física, postularía a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)”, indicó.

En otro momento de la entrevista, la estudiante se dirigió a las niñas del Perú y el mundo para darles un mensaje esperanzador. “Siempre busquen expandir sus conocimientos y no se rindan. Traten de perseverar en lo que quieren porque sí o sí lo van a lograr, pero siempre debe haber ese esfuerzo para poder cumplir sus sueños”, expresó.

Pronto las 12 estudiantes de educación secundaria podrán cumplir su sueño que desde niñas anhelaban con ansias. (Andina)

Es menester mencionar que las estudiantes no serán agentes pasivas durante el tiempo que durará el programa educativo, el cual tiene por objetivo empoderar a las niñas. En ese sentido, las alumnas elaborarán un proyecto de emprendimiento STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). Otra de sus actividades programadas gira en torno a la elaboración de un proyecto de innovación social que resuelva algún problema de sus comunidades.

Pronto las 12 estudiantes de educación secundaria podrán cumplir su sueño que desde niñas anhelaban con ansias: visitar las instalaciones del Space Center de la NASA.