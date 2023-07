Del Cusco a la Nasa: la historia de Yovana Medina, una joven de 15 años que quiere estudiar medicina y ayudar a su comunidad

Yovana Medina, de 15 años, continúa sus estudios y se prepara para viajar a la NASA (Ayuda en Acción)

Uno de sus sueños es convertirse en médica para ayudar a su comunidad de Willoq, ubicado en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en Cusco. Mientras tanto, Yovana Medina, de 15 años, continúa sus estudios y se prepara para viajar a la NASA y asistir al programa Ella es Astronauta gracias al apoyo de la Fundación Ayuda en Acción que trabaja con los jóvenes de las comunidades a través de laboratorios digitales y talleres de cultura emprendedora.

Lamentablemente, Yovana Medina es una excepción ya que aún la mayoría de los jóvenes de las zonas altoandinas no tiene las condiciones ni la oportunidad de desarrollar todas sus potencialidades y convertirse en profesionales, menos cuando se trata de una mujer.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, el 57.1% de los jóvenes empleados tienen solo educación secundaria. Además, el 67.9% de los jóvenes ocupados se encontraban en el sector informal. Asimismo, existe una brecha de género importante. La tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes fue del 27.2%, mientras que para los hombres jóvenes fue del 20.8%.

En las zonas rurales de Perú, los jóvenes suelen emplearse principalmente en el sector agrícola y agropecuario. La falta de empleo, y la búsqueda de educación superior hace que, en muchos casos, opten por migrar a áreas urbanas para encontrar mejores oportunidades.

Yovana Medina, una de las jóvenes protagonistas del documental, visitará la NASA representando al Perú. (Ayuda en Acción)

De Ollantaytambo a la Nasa

Yovana Medina, se encuentra en cuarto año de secundaria y es presidenta de una organización de niños, niñas y adolescentes de su comunidad. Además, es productora y conductora de un programa radial, donde toca temas sobre embarazo adolescente, violencia de género, entre otros. Asimismo, ha sido seleccionada para viajar a la NASA y asistir al programa Ella es Astronauta, representando a Perú.

Infobae Perú tuvo la oportunidad de dialogar con la joven para conocer un poco más sobre sus sueños y aspiraciones:

¿Cómo llegaste a ser productora y conductora de un programa radial en quechua y por qué decidieron tocar la problemática del embarazo adolescente?

“Empecé en la radio porque mi mamá me anotó en los talleres que ofrecía la Fundación Ayuda en Acción. La Fundación llegó a mi comunidad y hubo una asamblea con los padres y explicaron los talleres de radio e invitaron a todos los que quisieran unirse, así mi mamá me inscribió. Yo siempre quise que haya talleres, charlas o un programa en donde se ayudara a los jóvenes de mi comunidad mientras estábamos en pandemia.

Nosotros en el programa decidimos hablar del embarazo adolescente porque en mi comunidad hay muchos adolescentes que están embarazadas y queríamos hacer reflexionar para que esto no siguiera sucediendo y para que los adolescentes puedan estudiar porque si se embarazan tienen que cuidar, siendo niños, a otros niños y eso hace que haya deserción escolar. Por eso nosotros hemos decidido hacer reflexionar a los jóvenes y que si son madres adolescentes igual pueden seguir sus estudios, que no deben quedarse atrás, porque es importante estudiar y así conseguir un mejor trabajo”

En 2022, Ayuda En Acción atendió a cerca de 90 mil peruanos, de los cuales, 37 mil son niños, niñas y jóvenes. (Ayuda en Acción)

¿Qué barreras o desigualdades crees que siguen afectando a las niñas y mujeres de tu comunidad?

“En mi comunidad, antes había mucho machismo. Pero hasta ahora también hay. Antes a nuestras mamás, sus padres les decían que servían para ser ama de casa y no podían estudiar y que solo los varones podían estudiar y así también pasa en esta comunidad, con los jóvenes, hay mucha desconfianza y mucho machismo. También hay muchos jóvenes que deciden dejar los estudios”

¿Con qué obstáculos te has encontrado?

“Gracias a que mi mamá me ha apuntado en talleres de la Fundación Ayuda en Acción estoy saliendo adelante, pero en mi comunidad hay mucho machismo, yo felizmente puedo ir al colegio y comparto con mis compañeros en el programa de radio, temas que nos interesa que ya no existan.

En base a la experiencia que has adquirido, ¿qué consejos les darías a otras niñas para que puedan seguir sus sueños?

Que no dejen el colegio, que conversen de sus problemas con sus padres, que levanten la voz y que digan lo que les preocupa.

¿Qué te gustaría ser cuando salgas del colegio y cómo te gustaría apoyar a tu comunidad en el futuro?

Yo quiero estudiar. Quiero ingresar a la Universidad Nacional San Antonio del Cusco y estudiar la carrera de medicina humana y quiero apoyar a mi comunidad, a mi familia y colegio.

¿Cómo imaginas que será el viaje a la Nasa y qué te gustaría conocer más ahí?

Me imagino que mi viaje será una experiencia donde yo pueda ver y conocer lugares y así poder contar después a mis amigos y compañeros. Nosotros, en nuestras comunidades, no tenemos estas oportunidades de viajar en aviones y esto me imagino que será emocionante.

Nosotros los adolescentes en mi comunidad siempre anhelamos viajar en avión y conocer otros lugares y tener experiencias de otros países. Este fin de semana voy a ir a Lima y es mi primera vez en un avión. Estoy muy emocionada y muy alegre porque siempre quise viajar a Lima y por eso les decía a mis padres que iba a terminar mi colegio, voy a estudiar y trabajar, ganando mi propio dinero y viajar a lugares que no conozco. Entonces ese anhelo tan hermoso que soñaba se cumplió.

¿Cuál ha sido la ayuda o guía que has recibido de la Fundación Ayuda En Acción?

A través de la Fundación Ayuda en Acción, todos los jóvenes y yo hemos reflexionado sobre cómo es ser adolescente madre y lo que trae como consecuencia, por lo que debemos pensar bien. La Fundación también nos ayuda con talleres para expresarnos y hablar fluidamente, sin tener miedo, hablar en público. Y nos aconsejan para no dejar el colegio y seguir estudiando para ser mejores.

Yovana eseñando a otros jóvenes de su comunidad. (Ayuda en Acción)

Protagonistas de un documental

Este martes 27 de junio se estrenó la serie documental “La Oportunidad” en Cineplanet Alcázar, proyecto de la Fundación Ayuda en Acción, que trabaja con jóvenes peruanos en 9 regiones del país: Piura, Cajamarca, La Libertad, Apurímac, Lima, Callao, Cusco y Arequipa. En este documental se relatan las historias de dos jóvenes cusqueñas de Ollantaytambo, Yovana Medina de 15 años y Rusbiña Huayta de 26 años, quienes logran desafiar las barreras de la desigualdad de género y las limitaciones económicas.

El documental “La Oportunidad” se puede visualizarse en https://ayudaenaccion.org.pe/la-oportunidad-peru/.