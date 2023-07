Anthony Aranda felicitó a Melissa Paredes por su aparición en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Lo haces increíble”

Melissa Paredes hace su debut en Al Fondo Hay Sitio como repartidora de comida y nueva conquista de Joel Gonzales. (América TV)

Después de protagonizar un escándalo de infidelidad en el 2021, Melissa Paredes regresó a la actuación por la puerta grande. Ahora forma parte del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y todo parece indicar que su personaje ‘Patty’ será el nuevo interés amoroso de ‘Joel Gonzales’, interpretado por el actor nacional Erick Elera.

Te puede interesar: Melissa Paredes y Anthony Aranda celebran éxito de su academia de baile: “Mucha gente ha venido”

“Conozcan a Patty, un personaje que llegó a mi vida y estoy segura los hará reír, llorar, de todo, como en la vida misma. Gracias a América Televisión y a la familia de Al Fondo Hay Sitio por la confianza. Y ahora vamos, por mucho, mucho más. ¡Gracias!”, escribió la exchica reality en Instagram, luego de aparecer en televisión.

Uno de los primeros en felicitar a Melissa Paredes fue Anthony Aranda, su pareja sentimental.

“Muy orgulloso de ti, me hace feliz verte haciendo lo que te apasiona, lo haces increíble. Te amo, mi vida”, escribió el bailarín en sus historias de Instagram, junto a imágenes del debut de Melissa.

Anthony Aranda elogió a Melissa Paredes. Instagram

Recordemos que ambos fueron ampayados en el 2021 besándose. Debido a ello, la modelo fue retirada de la conducción de ‘América Hoy’ y no salió más en ‘Reinas del Show’. Actualmente, la pareja está en su mejor momento y pronto se casarán.

Te puede interesar: Melissa Paredes hace su debut en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como repartidora de comida y coquetea con Joel Gonzales

“¿Qué no hemos pasado? Hoy por hoy estamos súper fuertes. Me siento completamente seguro de dar el siguiente paso con ella”, señaló ‘El Activador’ a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Erick Elera apoya a Melissa Paredes

“Para adelante”, comentó Erick Elera en el post de Melissa Paredes, dejando en claro que respalda el regreso a la actuación de su ahora compañera de elenco.

Te puede interesar: Melissa Paredes se sometió a cirugía con el doctor Fong a pesar de las denuncias de Maricielo Effio

No es la primera vez que trabajan juntos. En el 2020, ambos aparecieron en la telenovela ‘Dos hermanas’, donde dieron vida a Mery Etelvina y Johnny Roncero.

Erick Elera felicitó también a Melissa Paredes por su nuevo papel actoral. Instagram

¿Cuál es el personaje de Melissa?

En ‘Al Fondo Hay Sitio’, Melissa Paredes interpreta a ‘Patty’, una divertida repartidora de comida, quien llamó la atención de ‘Joel Gonzales’ debido a su total sinceridad. Al parecer, su personaje se verá envuelto en un triángulo amoroso con el hijo de ‘Charito’ y ‘Macarena Montalván’.

Melissa Paredes en Al Fondo Hay Sitio. América TV

Melissa Paredes en miniserie de Michelle Alexander

En diálogo con Infobae Perú, Michelle Alexander negó que Melissa Paredes sea parte de su próxima producción ‘La esquina de la cumbia’, pero sí saldrá en una de sus miniseries: ‘Simplemente Milagros’, versión peruana de ‘La Rosa de Guadalupe’.

“Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella, porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)”, recalcó.

Michelle Alexander feliz con el trabajo de Melissa Paredes.

Asimismo, Michelle sostuvo que no había hablado con la producción de la serie dirigida por Aldo Salvini, pero “él me comentó que lo había hecho muy bien y que había quedado muy contento y satisfecho con la participación de Meli”.

“Yo no tengo nada en contra de ella, ni en contra de nadie. A mí lo que me interesa es el talento y yo la experiencia que he tenido de Melissa como actriz ha sido muy buena. ’Ojitos Hechiceros’ fue muy exitosa. Yo no soy quien para juzgar la vida personal de otros. Tengo mi opinión, por supuesto. Si esto afecta a mis producciones, obviamente, haré lo que tenga que hacer”, sentenció Michelle Alexander.