Michelle Alexander confirma que Melissa Paredes aparecerá en su serie y se refiere a polémicas de la modelo: “Tengo mi opinión”

Michelle Alexander feliz con el trabajo de Melissa Paredes.

Michelle Alexander tuvo palabras halagadoras hacia Melissa Paredes en su último encuentro con la prensa, donde habló de su último musical ‘La esquina de la cumbia’, el cial arrancará desde el 21 de julio en Plaza Norte. La productora negó que la modelo sea parte de este proyecto, pero sí confirmó a Infobae Perú que ya ha grabado para una de sus miniseries.

Se trata de ‘Simplemente Milagros’, versión peruana de ‘La Rosa de Guadalupe’ o ‘Los Milagros de la rosa’, de México. Esta participación significa para Melissa Paredes su regreso a la actuación.

“Melissa no está en la obra musical, y no está tampoco en ‘Luz de Luna’. Sin embargo, ha grabado un capítulo de la serie ‘Simplemente Milagros’. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella, porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)”, aclaró Michelle.

Sostuvo que no ha hablado con la producción de la serie ‘Simplemente Milagros’, dirigida por Aldo Salvini, pero “él me comentó que lo había hecho hecho muy bien y que había quedado muy contento y satisfecho con la participación de Meli”, agregó la directora de ‘Del Barrio Producciones’.

No descarta tenerla de regreso en sus producciones

Con este acercamiento de Melissa Paredes nuevamente a la actuación, Michelle Alexander señaló que no descarta tenerla nuevamente en un proyecto más largo “si se da la oportunidad y si hay algún personaje para ella”, pero que no sería este año “sino el próximo año o en alguna de mis futuras producciones”.

“Yo no tengo nada en contra de ella, ni en contra de nadie. A mí lo que me interesa es el talento y yo la experiencia que he tenido de Melissa como actriz ha sido muy buena”, detalló a Infobae Perú.

En otro momento, la productora halagó la participación que la pareja de Anthony Aranda tuvo en ‘Ojitos Hechiceros’, telenovela que protagonizó y tuvo altos picos de audiencia.

“‘Ojitos Hechiceros’ fue muy exitosa. Yo no soy quien para juzgar la vida personal de otros. Tengo mi opinión, por su puesto. Si esto afecta a mis producciones, obviamente, haré lo que tenga que hacer. Hay temas personales que creo que no tienen implicancia”, recalcó la exitosa productora de TV.

Sostuvo además que “no soy nadie para no darle la oportunidad para que siga desarrollándose como actriz”.

Melissa Paredes regresa a la actuación. Instagram

Emocionada con el talento de Gianfranco Bustios

Michelle Alexander se refirió también a Gianfranco Bustios, el nuevo jale de su obra ‘La esquina de la cumbia’. La productora contó que quiso trabajar con el pequeño talento desde hace mucho tiempo, cuando veía sus conciertos en el programa ‘La Voz Kids’, donde resultó ganador.

Tan pronto tuvo la oportunidad, no dudó en convocarlo y pedirle que haga un casting. Desde que lo conoció, la realizadora quedó encantada con el pequeño.

“Hizo su casting, estamos ayudándole porque es tímido, así que está rompiendo toda su timidez, pero es de una ternura ... como digo, es precioso y canta lindo. Su mamá ensaya con él, realmente ese chiquito es talentosísimo”, dijo Michelle Alexander a Infobae.

La producción se estrenará el 21 de julio en Plaza Norte. Cuenta con Santiago Suárez (Fernando) y Gretta Marston (Elsa) como protagonistas. También participan Stephanie Orúe (Renata), Emilram Cossio (Elías), Silvia Bardales (Flor), Sergio Gjurinovic. (Iván), el niño cantante Gianfranco Bustíos (Fernando) y Ale Muller (Elsa niña), además de música en vivo y más de 20 artistas en escena.

La obra va del 21 de julio al 20 de agosto en Plaza Norte. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Joinnus.