Melissa Paredes hace su debut en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como repartidora de comida y coquetea con Joel Gonzales

Melissa Paredes hace su debut en Al Fondo Hay Sitio como repartidora de comida y nueva conquista de Joel Gonzales. (América TV)

Melissa Paredes regresó a la actuación. En el último episodio de Al Fondo Hay Sitio, de este viernes 07 de julio, la exreina de belleza dejó a más de uno sorprendido con su inesperada aparición como ‘Patty’, quien sería la nueva conquista de Joel Gonzales.

Como se sabe, desde que la exchica reality fue ampayada con Anthony Aranda en octubre de 2021, muchas puertas se le cerraron en la industria del entretenimiento. Poco a poco, fue volviendo a estar frente a las cámaras en distintos programas; sin embargo, no le había dado vida a ningún personaje hasta este viernes 07 de julio, que hizo su aparición en la producción de América TV.

Todo sucedió cuando Joel Gonzales llegó a su taller, quejándose de que ‘Charito’ ya no le está preparando el almuerzo por votar a favor de que Koky regrese a la casa. Al escuchar sus lamentos, Gaspar le ofrece el número de ‘Patty’, la mujer que vende comida y que le puede hacer delivery.

Melissa Paredes regresa a la pantalla chica en Al Fondo Hay Sitio. (Captura)

Poco después, una mujer en bicicleta llega al taller mecánico y comienza a gritar el pedido, pensando que no había nadie. Joel sale debajo de un automóvil y se queda sin palabras al verla, pues queda impactado por su belleza. Sin embargo, al escuchar que estaba pronunciando mal su nombre, no duda en corregirla.

Melissa Paredes, en la piel de una repartidora de comida, le entrega lo que solicitó. “Vamos a ver si es verdad tanta belleza”, expresa el popular ‘Niño con cara de pez’ como coqueteando con ella, pero al ver que no era el plato que pidió, su rostro cambió. Y es que, en lugar de llevarle tacu tacu con pescado, obtuvo pollo con ensalada. “¡Qué fue mana! ¿Qué es esta vaina?”, dijo.

En ese momento, Patty bromeó con él al insinuarle que debería hacer dieta. Asimismo, intentó justificar su error al asegurar que el pollo con ensalada era lo que le habían solicitado; sin embargo, Joel Gonzales amenazó con llamar a la dueña del restaurante para quejarse. Para arreglar el problema, Patty se ofreció a regresar con el menú correcto.

Finalmente, el hijo de Charito presumió que era el dueño del taller y le dijo que no se iba a mover hasta que regrese. “Las agresiones, insultos, pero sigue la coquetería. Es lo que soy”, exclama Joel, mientras que Patty se va pensando en las palabras del también cantante.

Melissa Paredes en Al Fondo Hay Sitio. (Captura)

Melissa Paredes también actuará en miniserie

Michelle Alexander negó que Melissa Paredes sea parte de su próxima producción ‘La esquina de la cumbia’, pero sí confirmó a Infobae Perú que estará presente en una de sus miniseries. Se trata de ‘Simplemente Milagros’, versión peruana de ‘La Rosa de Guadalupe’ o ‘Los Milagros de la rosa’, de México.

“Melissa no está en la obra musical, y no está tampoco en ‘Luz de Luna’. Sin embargo, ha grabado un capítulo de la serie ‘Simplemente Milagros’. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella, porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)”, aclaró Michelle.

Michelle Alexander sostuvo que no había hablado con la producción de la serie dirigida por Aldo Salvini, pero “él me comentó que lo había hecho muy bien y que había quedado muy contento y satisfecho con la participación de Meli”, agregó la directora de ‘Del Barrio Producciones’.

Por otro lado, señaló que no descarta tenerla nuevamente en un proyecto más largo “si se da la oportunidad y si hay algún personaje para ella”, pero que no sería este 2023 “sino el próximo año o en alguna de mis futuras producciones”.