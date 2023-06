Virgilio Martínez confiesa por qué no venden salchipapas en Central

El Chef Virgilio Martínez Véliz dueño de Central, brindó una conferencia junto a su esposa Pía León, ambos se animaron a hablar con sus seguidores en redes sociales tras llegar a Perú. Luego que fueron elegidos como el mejor restaurante del mundo en la ciudad de Valencia en España.

Como se recuerda, así lo anunció el ranking británico The World’s 50 Best Restaurants, hace unos días siendo un hecho histórico en América Latina, eligiéndolo como mejor destino de la gastronomía mundial. Ante ello, el chef, junto a Pía León y Malena Martínez, realizaron una transmisión en vivo desde la cuenta de Central para celebrar el reconocimiento de su restaurante y no dudó en responder algunas inquietudes de sus admiradores.

La pregunta que la pareja eligió responder fue la de un curioso seguidor, fue una muy peculiar, pues el usuario quería saber por qué no había propuestas más populares las cartas de su restaurante Central, como la venta de ‘Salchipapas’. “No hemos pensado en hacer conceptos o ideas más casuales por el momento. Lo que hacemos probablemente toma mucha gente. Entre Central y Mil hay 130 personas en el equipo y atendemos en los salones a 35 personas. Y en Mil, no más de 30 o veintitantos”, afirmó Virgilio sobre lo personalizado que son sus restaurantes con sus clientes.

Virgilio Martínez fue chef invitado especial en MasterChef México.

Martínez destaca las experiencias en su propuesta culinaria y afirma que no desean llegar aún a restaurantes masivos, es por ello que se esfuerzan en sus platillos personalizados: ”Nos enfocamos en una cuestión muy personalizada. Hay muchos detalles en lo que sabemos que somos buenos o creemos que somos buenos. Nos esforzamos en hacer esto y no queremos llegar aún a restaurantes masivos. En mi caso, no pretendo ser un empresario, nunca me lo planteé, siempre he pensado que soy un cocinero que tiene que ser empresario de alguna manera”, agregó Virgilio Martínez.

¿Qué dijo Pía León sobre la falta de platillos populares?

Por su parte, la chef Pía León se animó a responder el live transmitido en la sede de Central en Barranco y destacó el uso de productos netamente orgánicos peruanos y le dijo al usuario que no harán salchipapa, pero que si usan papa de otra forma.

“No hacemos salchipapas, pero usamos papas. Eso es lo bonito de este lugar, usamos 100% productos de aquí (del Perú). A veces se olvidan o no lo registran, pero solo usamos productos de aquí, del mar, productos de la Amazonía o frutas que son alucinantes. No hacemos comida peruana tradicional, pero usamos productos peruanos”, destacó León, quien también se posicionó en The World’s 50 Best con su restaurante Kjolle.

El restaurante peruano Central, dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, ha logrado una destacada victoria en The World's 50 Best Restaurants 2023, después de obtener la medalla de plata en 2022. Este logro ha sido resultado de un año de dedicado trabajo.

Malena Martínez, hermana de Virgilio Martínez reveló que algo que hace diferente a este restaurante es en la propuesta diferente que hacen. Sobre que no venden comida tradicional peruana, sino que es la experiencia. “Nuestro estilo es otro y es preferible que cada uno haga eso que lo hace sentirse cómodo, satisfecho y feliz. Si hiciéramos otro tipo de comida, probablemente no sería lo nuestro”, sentenció la directora de Mater Iniciativa, el centro de investigación de Central.

Según Virgilio manifiesta que su visión nunca ha estado enfocada en ser un restaurante masivo o grande para recibir muchas personas: “Nunca ha sido parte del plan. No queremos atender más gente, no es la idea. A eso me refiero cuando digo que no sé hacer negocio. De verdad que nunca ha sido el propósito”, finalizó el Chef.