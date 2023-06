Virgilio Martínez orgulloso de Central Restaurante, el mejor del mundo: “El éxito nos los ganamos día a día”

Los colores vibrantes y la cuidada presentación de los platos en Central Restaurante reflejan la pasión del chef por resaltar los ingredientes locales. Foto: Andina.

¡Orgullo nacional! Los chefs peruanos, Virgilio Martínez y Pía León, apasionados propietarios del renombrado restaurante Central, regresaron a Lima en la mañana del jueves 22 de junio tras ganar The World’s 50 Best Restaurants. El primer encuentro fue con la prensa, recibiéndolos en el aeropuerto Jorge Chávez.

Sus primeras palabras a los medios de comunicación fue destacar la labor de su equipo, así como su compromiso por exponer los insumos oriundos del territorio nacional, con los que han logrado conquistar los paladares internacionales. Incluso, su local se ha convertido en un punto gastronómico, al que llegan miles de personas cada mes, y hasta tienen que hacer reservas con anticipación.

Virgilio y Pía alcanzaron el primer puesto en la prestigiosa lista de los mejores 50 restaurantes del mundo.

“Nos trazamos estrategias para llegar a ciertos lugares en los que se puede decir éxito, y ese éxito nos lo ganamos día a día. Temprano salimos, buscamos el producto, trabajamos para complacer a la gente, trabajamos en innovación y nos buscamos los caminos”, afirmó el chef principal a RPP Noticias.

El chef Virgilio Martínez presenta una exquisita creación culinaria en Central Restaurante, explorando los sabores autóctonos del Perú. Foto: Andina.

Venciendo a la pandemia

El propietario de Central precisó que no ha sido fácil una tarea fácil ser reconocidos como los mejores, dejando atrás a cocinas de gran impacto, como la asiática y exótica. Destaca que entre las dificultades que han tenido que enfrentar se encontró el inicio de la pandemia por Covid-19.

Narró que, durante las primeras fases, tuvieron que mantenerse optimistas, pese a que tenían sus establecimientos cerrados.

“... Comprendemos la importancia de tener empatía, de ser coherentes en nuestras acciones y palabras”.

La talentosa chef Pía León, cocinera de renombre y co-fundadora de Central Restaurante, prepara una obra maestra culinaria que refleja su pasión por la cocina peruana contemporánea. Foto: El Peruano.

Por su parte, Pía León, la también chef principal de Central Restaurante, destacó que están realmente felices por lo que han recibido, ya que no solo se celebra a la marca, sino a todas las personas que conforman la familia gastronómica que deleita a los comensales. Este reconocimiento se lo dedicó a sus hijos y familia, su apoyo y fortaleza para seguir perfeccionando la excelencia.

Algo que destaca la artista culinaria es el arduo trabajo, la perseverancia y el compromiso que es indestructible. Para el medio citado explicó que el éxito lo define como el aprender a escuchar, pero sobre todo a compartir. El entusiasmo y motivación calzan perfectamente en la definición de los chefs peruanos que están detrás de la magia de Central.

Pía León, una fuerza creativa detrás de Central Restaurante, cautiva a los comensales con su habilidad para combinar ingredientes locales y técnicas innovadoras, elevando la gastronomía peruana a nuevas alturas. Foto: El Peruano.

Perú, el epicentro de la gastronomía

Valencia, España, fue el escenario que retrató la alegría de nuestros compatriotas por el nuevo logro obtenido. Aunque ya se conoce que son los mejores, aún falta que se realice la ceremonia para la entrega del premio de manera oficial.

Bajo esa perspectiva, se espera que la organización elija a Perú como el destino donde se realice la premiación, lo cual permitirá que se exponga a nivel internacional nuestra gastronomía y a sus representante.

Virgilio no es individualista. Él piensa en equipo. Es por esta razón que ser el N°1 en The World’s 50 Best Restaurants es un acontecimiento que lo quiere festejar con todos los miembros de Central, incluyendo a los productores, proveedores y comensales.

El compromiso de Central Restaurante con la sostenibilidad se refleja en la cuidadosa selección de ingredientes locales y en su enfoque en la conservación de la diversidad culinaria del Perú. Foto: Andina.

Algo que diferencia al restaurante peruano del resto es que presentan una experiencia de sabores, aromas y texturas que elevan el goce de las comidas. Hay diferentes alternativas que se pueden elegir, y cada una de ellas es única.

Si quieres ser parte de este viaje culinario debes saber que se tiene que realizar una reservación, y al ser uno de los establecimientos más populares y en demanda, es probable que ingreses a la lista de espera. Recomendamos que, con anticipación, separes tu visita para disfrutar de su carta.