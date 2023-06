¿Es realmente caro comer en Central, el restaurante en Lima reconocido como el mejor del mundo?

A sus 45 años, el reconocido chef peruano Virgilio Martínez es dueño de tres restaurantes: el galadornado Central (Barranco), Senzo (Cusco) y LIMA (Londres).

La reciente distinción a Central, del chef peruano Virgilio Martínez, como el mejor restaurante del mundo ha traído un ola de comentarios positivos. Sin embargo, dentro de las felicitaciones y halagos a su propuesta gastronómica, también han aparecido algunos detractores por el costo de una travesía culinaria en este lujoso lugar.

De acuerdo a la propia página web de Central, una experiencia que incluye 12 platillos gourmet con los mejores ingredientes seleccionados cuesta 1045 soles, sin contar el maridaje y la propina por el servicio. Asimismo, cuenta con otra propuesta de 1250 soles por 14 “ecosistemas”, como ellos denominan elegantemente a cada una de sus comidas. En tanto, el precio de los maridajes fluctuan entre los 424 y 518 soles. Más la propina, probablemente, del 15 % o 20 % de todo lo consumido.

En el Perú, el sueldo mínimo es de 1025 soles. Por ello, algunos internautas han asegurado que es “una cachetada a la pobreza” lo que vale comer en Central. Sin embargo, otros han defendido férreamente al restaurante de Virgilio Martínez, al afirmar que se debe tener en cuenta “al público para el que está dirigido”.

Aunque ya estaba acostumbrado a ser reconocido como el mejor local ubicado en Perú, esta es la primera vez que Virgilio Martínez y Pía León lideran The World’s 50 Best Restaurants. (Revista Cosas)

El analista y científico peruano Ragi Burhum, quien ha vivido la experiencia culinaria en Central y otros restaurantes del mismo corte gourmet, hizo un sesuso comentario a través de sus redes sociales para poner en perspectiva los precios en el mejor local gastronómico del mundo según el prestigioso listado The World’s 50 Best Restaurants.

De acuerdo a Burhum, una experiencia en Central de un “menú” de 12 a 14 platos por 3 horas, con maridaje y propina, te sale como 550 dólares por persona, aproximadamente 1980 soles, si calculamos con un tipo de cambio de 3.63 soles.

“Una experiencia similar, la de un restaurante con tres estrellas Michelin como French Laundry o Benu en San Francisco (Estados Unidos), no te baja de 1000 dólares por persona. La experiencia que recibes en Central es mucho mejor, a pesar de costar la mitad”, dijo.

Los chefs y socios fueron reconocidos por la experiencia gastronómica que ofrecen en Central.

Aseguró que “el único lugar” donde puedes conseguir experiencias gastronómicas de la misma categoría, pero “mucho más barato” que en cualquier otra parte del mundo es Buenos Aires. “La moneda Argentina está tan, pero tan devaluada, que actualmente cuesta 180 dólares por persona”, dijo.

“Sí, obvio que estas cifras son altas cuando hablamos del sueldo mínimo de cada país y mucha gente se sorprende o se ofende que personas decidan gastar esa cantidad de dinero en una experiencia culinaria, pero antes de ‘chancar’ al restaurante peruano que acaba de ser calificado como el mejor del mundo, que cobra la mitad que su competencia, sirve poner todo en perspectiva”, comentó.

Remarcó, además, que hay mucha gente que hace “viajes culinarios”, por lo que vienen específicamente a comer a Central por una reserva que pudieron haber hecho hace varios meses.

Neflix estrenó documental de Virgilio Martínez, el chef de Central, el mejor restaurante del mundo. | Twitter.

“Y van a Machu Picchu opcionalmente si les alcanza el tiempo. Muchos se sorprenden al enterarse de esto. En ese contexto, no hay ‘precio local’, porque estás compitiendo en distintas ligas y el mercado y precios son globales”, agregó.

En otro momento, Burhum contó cómo fue exactamente su experiencia en Central. “Las veces que he ido han sido muy especiales por la compañía que he tenido (pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo, etc). He tenido la suerte de haber ido a varios restaurantes de 3 estrellas Michelin en varios países, y que Central esté número uno no me sorprende en lo absoluto. Se lo merecen”, sostuvo.