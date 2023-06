Magaly Medina y la cuantiosa reparación civil que deberá pagar a Lucho Cáceres tras perder juicio por difamación

Magaly Medina deberá pagar exorbitante suma Lucho Cáceres. (Captura)

¡Exorbitante suma! Este martes 6 de junio se dio a conocer que el Poder Judicial rectificó la sentencia contra Magaly Medina por los delitos de difamación e injuria agravada presentados por Lucho Cáceres. El Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a la popular ‘Urraca’ a dos años de pena privativa de la libertad, suspendida por el periodo de un año.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ deberá pagar una exorbitante suma de reparación civil y cumplir con algunas reglas de conducta como comparecer mensualmente ante el Registro de Control Biométrico, no variar de domicilio sin previo aviso y autorización escrita del juzgado, no cometer nuevos delitos dolosos y cumplir con el pago impuesto en un plazo de seis meses o menos.

Como se recuerda, el actor Lucho Cáceres le ganó el juicio a Magaly Medina por difamación y calumnia el 5 de diciembre del 2022. El Primer Juzgado Penal determinó que la presentadora de espectáculos debía pagar un gran monto de dinero y cumplir 2 años de prisión suspendida. Hoy, la Sala Penal Superior del Poder Judicial confirmó la sentencia.

¿Cuánto deberá pagar Magaly Medina?

El Poder Judicial dictaminó que Magaly Medina tendrá que pagarle 70 mil soles de reparación civil a Lucho Cáceres en un periodo no mayor a seis meses. Este monto sigue siendo el mismo que se interpuso en la primera sentencia. Si la periodista no cumple con las disposiciones, la justicia le pondría una multa de 9 mil soles a favor del Tesoro Público.

Lucho Cáceres se pronuncia ante nuevo fallo

Poco después de que se rectificara la sentencia, Lucho Cáceres utilizó sus redes sociales para dejar un contundente mensaje. A través de su cuenta oficial de Facebook, el actor peruano hizo una reflexión con respecto al cumplimiento de la justicia. Si bien, no mencionó el nombre de Magaly Medina, todo indica que se refiere al resultado de su demanda.

“No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino”, escribió.

Los insultos que enfurecieron a Lucho Cáceres

Durante su programa, en el 2020, Magaly Medina no dudó en estallar contra Lucho Cáceres, por indicar que tras su estadía en prisión no se había reeducado.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, fueron las palabras del actor en ese entonces, logrando una rápida respuesta de la conductora de TV.

“A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, indicó la periodista.

Asimismo, señaló que había recibido los consejos de una abogada, quien le aseguró que podía demandarlo por estas palabras. Sin embargo, ella prefirió no hacerlo, pues “yo no pierdo mi tiempo en escoria, yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres... Pero, dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, señaló enojada.