La respuesta de Lucho Cáceres al conocer la ratificación de la sentencia contra Magaly Medina

Lucho Cáceres se pronunció tras condena a Magaly Medina.

Este martes 6 de junio, el Poder Judicial ratificó la sentencia contra Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia en contra del actor Lucho Cáceres. Esta sentencia ha sido ratificada, pues en diciembre del 2022, la conductora de televisión ya había sido condenada a dos años de prisión suspendida y tendrá que pagar un total de 70 mil soles como reparación civil.

Te puede interesar: Magaly Medina sentenciada a 2 años de prisión por difamación contra Lucho Cáceres: Poder Judicial ratificó condena

Además del pago del dinero, Medina Vela tendría que cumplir con algunas medidas como no cambiar de domicilio sin avisar al juzgado, presentarse al Registro de Control Biométrico de forma mensual, no cometer el delito por el que fue sentenciada y hacer el pago de la reparación civil en un plazo máximo de 6 meses.

Frente a esta noticia, Lucho Cáceres no se ha pronunciado directamente; sin embargo, hizo una misteriosa publicación en sus redes sociales. Aunque cuando se ha tratado de Magaly Medina no ha tenido problema en referirse directamente, esta vez hizo una reflexión con la que parece mostrarse muy contento con el resultado de su demanda.

“No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino”, escribió en su perfil de Facebook.

Lucho Cáceres se pronunció ante resolución del Poder Judicial. (Facebook)

Cabe señalar que no ha ahondado en el tema, ni mucho menos ha hecho otra referencia al respecto. Por eso, solo se espera el próximo pronunciamiento de la protagonista, quien seguramente aclarará el tema y mencionará cómo continuará llevando su defensa.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Lucho Cáceres que ocasionó la demanda?

Todo se remonta al año 2020, cuando Lucho Cáceres hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que hablaba de la rehabilitación de los reos. Además, mencionaba que muchos de los exconvictos terminaban reincidiendo en sus delitos y agregó una fotografía de Magaly Medina.

Te puede interesar: Magaly Medina y la cuantiosa reparación civil que deberá pagar a Lucho Cáceres tras perder juicio por difamación

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, expresó en parte de su publicación.

Ante ello, Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y en su programa de televisión decidió responderle al actor fuerte y claro. En un principio, lo tildó de muerto y desaparecido, por lo que también se molestó con que la haya tomado de ejemplo para la publicación que hizo.

Te puede interesar: Magaly Medina defendió a su reportera luego de sufrir agresión verbal por parte de Jean Deza: “Es un patán”

“A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, dijo Medina.

Sin embargo, en otro momento señaló que pensó en demandarlo por ese post en Facebook, pero por recomendación de su abogado decidió no hacerlo. Fue en ese momento que lanzó duros calificativos hacia el actor y lo llamó ‘escoria’ y ‘basura’.

“Le dije que no porque, de verdad, yo no pierdo mi tiempo en escoria. Jamás pierdo mi tiempo en basura. Yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”, mencionó bastante enojada.

Captura: Magaly Tv La Firme.

Finalmente, le advirtió al artista que no la amenace públicamente y deslizó que Cáceres habría consumido drogas. “Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres (...)Pero, dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, sentenció.