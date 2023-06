Ale Venturo revela detalles de su tormentosa separación de Rodrigo Cuba: “Le tengo terror a esa familia por el papá”

Ale Venturo revela detalles de su tormentosa separación de Rodrigo Cuba | Amor y Fuego

La separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo ha dejado sorprendidos a más de uno y es que la pareja parecía estar sólida y de un momento a otro la empresaria eliminó todas sus fotografías con su expareja de sus redes sociales, avivando los rumores de una separación.

Solo fue cuestión de días para ver al futbolista llevarse todas sus cosas de la casa de la dueña de ‘La Nevera Fit’ y así confirmaron que su romance había llegado a su final. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos, pero ha sorprendido ver a Venturo tomando asesoría legal para una conciliación.

Luego de varios días en cuestión, Ale Venturo rompió su silenció y se pronunció al respecto con ‘Amor y Fuego’. La amiga de Natalie Vértiz contó detalles que nadie conoce de cómo viene llevando esta separación. En los audios que se han difundido en el adelanto del programa que se dará mañana lunes 5 de junio, se oye a Venturo revelar lo que la familia de su expareja hablaría de ella.

“Ahora yo soy la culpable porque estaba en despecho. Nada que ver”, menciona al inicio sobre la supuesta razón del fin de este amor.

En otro momento, se oye la voz de su expareja Daniel León, quien también estuvo presente en esta conversación, quien le consulta por qué le teme al ‘Gato’ en clara referencia a Rodrigo Cuba. De inmediato, Ale confiesa que tiene miedo por el padre del futbolista y recalca que ella estuvo junto a él en su peor momento.

“Le tengo terror a esa familia por el papá. Yo lo idealicé bastante sí. Yo estuve en el peor momento de su vida”, menciona la empresaria.

Por otro lado, sorprendió al revelar que ahora la familia de Rodrigo está tratando de ponerla en contra de Melissa Paredes, expareja del deportista. Por ello, ha quedado muy sorprendida por todo lo que ve después de casi formar una familia con él.

“Lo que está haciendo ahorita es ponerme en contra de Melissa y ponerlo en contra mío. Uno nunca sabe a donde se mete de verdad”, se oye en el audio. Cabe señalar que todos los detalles se verán este lunes 5 de junio a partir de las 13:_50 horas a través de Willax.

Ale Venturo había hablado de su separación con Rodrigo Cuba

En una entrevista con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la amiga de Natalie Vértiz fue consultada sobre su situación actual y las acciones que tomaría con el padre de su segunda hija. En un principio, expresó su deseo de mantener la calma por el bienestar de sus dos hijas pequeñas.

“Aún estoy amamantando, así que quiero estar tranquila para poder brindarle eso a mi bebé. Mi prioridad es mi bebé, al igual que mi otra hija”, comentó al inicio.

Posteriormente, sorprendió al mencionar la razón detrás de su separación. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha profundizado en el tema, pero en esta ocasión, Ale Venturo decidió no quedarse callada y dejó entrever la posibilidad de que su expareja le haya sido infiel.

“Yo solo le deseo lo mejor a él. Creo que la confianza es fundamental en una relación. No hay mucho más que decir”, mencionó antes de retirarse.

En otra entrevista con ‘Magaly TV La Firme’ señaló que no retomría la relación con su expareja y solo lo llevarán de forma cordial como padres de una niña. “No, como papás nomás (...) Que no haya ningún tipo de guerra. No me siento bien”, dijo visiblemente afectada por su separación con Rodrigo Cuba. Además, mencionó que se mostrará fuerte por sus hijas y le desea lo mejor a su expareja.