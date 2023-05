Ale Venturo revela la razón por la que terminó su relación con Rodrigo Cuba: “La confianza es algo básico”

Expareja de Ale Venturo salió a defenderla y opinó sobre Rodrigo Cuba: “No se le veía leal”. | Amor y Fuego.

Ale Venturo está en el ojo público luego de que confirmara que su relación con el futbolista Rodrigo Cuba llegó a su fin. La empresaria y dueña de ‘La Nevera Fit’ relató a las cámaras de Magaly Medina que solo tendría una relación de padres con el futbolista desde ahora en adelante.

Sin embargo, este miércoles 31 de mayo, Venturo fue captada junto a su expareja Daniel León cumpliendo con algunos pendientes bancarios. La expareja se lució muy tranquila y todo parecía indicar que tenían algunos trámites juntos.

Ante ello, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ le consultaron a la amiga de Natalie Vértiz cómo se encontraba en medio de esta situación y las acciones que comenzaría a tomar con el padre de su segunda hija. En un inicio, mencionó que prefiere mantenerse tranquila por el bienestar de sus dos menores hijas.

“Todavía estoy dando de lactar, entonces quiero estar tranquila para poder darle a mi bebé eso. Mi prioridad es mi bebé, al igual que mi otra hija”, comentó al inicio.

Ale Venturo dio detalles del fin de su relación con Rodrigo Cuba. (Willax)

Luego, sorprendió al mencionar el que sería el motivo de su separación. Y es que desde que se confirmó su ruptura, ninguno de los protagonistas ha ahondado en el tema. Pero, esta vez Ale Venturo no se quedó callada y deslizó la posibilidad de que su expareja le habría sido desleal.

“Yo solo le deseo lo mejor a él. Entonces, yo creo que en una relación la confianza es algo básico. No hay nada más que decir”, mencionó antes de retirarse.

Ale Venturo descartó regresar con Rodrigo Cuba

Luego de que Ale Venturo eliminara todas sus fotos con Rodrigo Cuba de su cuenta de Instagram, los rumores del fin de su relación eran muy grandes. Pero, se esperaba que alguno de los dos confirme el rompimiento.

Fue así que la madre de familia fue consultada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ si es que de verdad el amor se había terminado. Ante ello, afirmó que ya no había ningún romance entre ambos y que decidieron dar por finalizada su relación.

Sin embargo, en otro momento le preguntaron si es que existiría la posibilidad de volver a estar juntos, pues tienen una hija en común y se desconocen los motivos de este distanciamiento. Tajantemente, la empresaria señaló que esto no sucedería.

Ale Venturo confirmó su separación de Rodrigo Cuba, padre de su segunda hija. (ATV)

“No, como papás nomás (...) Que no haya ningún tipo de guerra. No me siento bien”, dijo visiblemente afectada por su separación con Rodrigo Cuba. Además, mencionó que se mostrará fuerte por sus hijas y le desea lo mejor a su expareja.

“Vamos a seguir adelante, fuertes y mamá leona para siempre, anda más. Le deseo lo mejor a él y a todos. Paz y amor, pero por favor, respeten ahorita el dolor”, agregó bastante tranquila. Finalmente, afirmó que no se encuentra bien y continuará saliendo adelante. “Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante. Por mis hijas todo y para adelante, como leona. Gracias”, finalizó.

Ale Venturo no irá a juicio con Rodrigo Cuba

Luego de confirmar el fin de su romance, Ale Venturo fue vista con Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes. Las alarmas se encendieron pues se desconocía la razón de esta visita. Sin embargo, el letrado conversó con ‘Amor y Fuego’ y reveló que su conversación se dio porque Venturo está buscando asesoría para llegar a una conciliación con el deportista.

“Sí, ayer he estado en su casa conversando al respecto... Más que conversando, me ha pedido asesoría en función a un tema de conciliación. Lo que sí es que ella me ha precisado que lo que no quiere es procesos judiciales. Ella únicamente pretende un acuerdo de conciliación con la otra parte”, reveló.