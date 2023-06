Melissa Paredes se solidarizó con Ale Venturo tras separación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Lamentable”

Melissa Paredes se solidarizó con Ale Venturo tras separación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba tiene en vilo a todos sus seguidores, quienes se preguntan cuál es la razón, pues hace unas semanas se mostraban como una familia consolidada tras el reciente nacimiento de su pequeña. Hoy en día, la pareja está separada y Melissa Paredes se ha dejado ver cercana a ella.

‘Amor y Fuego’ difundió unas imágenes donde se le ve a la actriz en el departamento de la empresaria. Además de compartir el mismo abogado, Wilmer Arica, quien estuvo a cargo del divorcio de la modelo con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes fue consultada por un medio local sobre la situación que enfrenta la rubia. Aunque no quiso ahondar en el tema, expresó su solidaridad con ella.

“Solo voy a decir toda mi solidaridad con Ale como mujer y madre que es”, fueron las palabras de Melissa Paredes al diario Trome. Respecto a las críticas o los terceros que se han pronunciado sobre esta ruptura, indicó: “Lamentable”.

Melissa Paredes aclara que mantendrá cordialidad con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes declaró para una de las reporteras de Magaly Medina, quien la abordó en un centro comercial y le consultó por qué solidarizarse con Ale Venturo y no por el padre de su hija, Rodrigo Cuba. A lo que, la actriz indicó que la relación como padres con el futbolista siempre lo mantendrá, pase lo que pase por el bienestar de su pequeña.

“Las niñas no tienen la culpa de absolutamente nada, eso es algo que hacemos siempre y que siempre va a seguir haciéndose. La cordialidad de padres va a ser siendo igual. La relación como papás no tiene por qué cambiar y no va a cambiar”, respondió para las cámaras de Medina.

Melissa Paredes aclara que mantendrá cordialidad con Rodrigo Cuba. ATV.

No es la primera vez que se solidariza con Ale Venturo

Cabe recordar que no es la primera vez que Melissa Paredes se muestra identificada con Ale Venturo. Hace unos meses, cuando estuvo como invitada en el programa Préndete, no dudó en defender a la rubia frente a Kurt Villavicencio ‘Metiche’, quien la juzgó por embarazarse tan pronto.

“No, no, no te pases. Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, respondió Melissa en aquel entonces, siendo respaldada por Karla Tarazona y Adriana Quevedo.

En una entrevista con Infobae en aquella ocasión, Paredes indicó que defendió a Ale Venturo como lo hubiera hecho con cualquier mujer.

“Es que mucha gente piensa que yo hablo del empoderamiento solo por mi tema, no es así. A mí me molesta, en general, que digan que siempre la culpa la tiene la mujer, no solo hablo por mí, sino por todas las mujeres. Acá siempre culpan a la mujer, que si te engaña es porque no lo supiste valorar, cualquier excusa, que si te embarazas es tu culpa, porque tú debiste cuidarte. ¿Por qué no decir que el hombre también se tiene que cuidar y tiene varios métodos para hacerlo? La defiendo porque es mujer y no es la única responsable de todo. A mi parecer, siento que ese tipo de críticas no van”, señaló a este medio.

Melissa Paredes aconsejó a Rodrigo Cuba. (Instagram)

Agradecida con Ale Venturo

En otro momento, la actriz se mostró agradecida con Ale Venturo y con su actual novio Anthony Aranda, pues su buena disposición permitió que haya una relación cordial entre ella y Rodrigo Cuba, por el bien de su hija.

“Ambas parejas nos apoyan, todos buscamos lo mejor para la pequeña. Creo que eso es bonito, tener ese apoyo, esa madurez de ambos (Ale y Anthony), y ese aprendizaje como papás fue cuestión de tiempo. Nosotros también como padres hemos madurado, tantas cosas que lamentablemente sucedieron, nos hicieron abrir los ojos y despertar, y decirnos si nosotros no nos unimos, nadie lo va a hacer. A veces los golpes de la vida suceden por algo. Hemos aprendido que lo primero siempre será ella”, dijo en diciembre del 2022, sin imaginar que meses después la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo culminaría.

Por su parte, Melissa Paredes y Anthony Aranda se han mostrado más unidos que nunca. Recientemente, la pareja publicó unas fotos en Disney, donde el bailarín le pidió matrimonio a la actriz. A este viaje también asistió la primera hija de Rodrigo Cuba.