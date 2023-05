Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes continuarán jugando pensando en el Torneo Clausura. (Difusión)

Alianza Lima se coronó como campeón del Torneo Aperura en la jornada 17 luego de vencer a Binacional con una goleada por 6-1 en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto ‘blanquiazul’ obtuvo 39 puntos en total y resultó matemáticamente inalcanzable a falta de dos fechas para el final del certamen local. Aunque ya se definió al ganador de este primer campeonato del 2023, los equipos seguirán dando todo de sí para continuar sumando puntos para la tabla de posiciones acumulada, lo que les permitirá pelear un cupo para participar en torneos internacionales y la clasificación a los play off.

Sporting Cristal abrirá la jornada 18 jugando ante Cienciano. Los ‘celestes’ han tenido una buena temporada, pero no ha sido suficiente, se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos con 8 partidos ganados, 7 empates y 1 derrota en 16 partidos jugados. Por otro lado, el equipo del ‘Papá’ ha tenido momentos irregulares, se ubican en el octavo lugar con 7 partidos ganados, 3 empates y 6 partidos con marcadores en contra.

La jornada continúa el viernes 2 de junio, Alianza Lima se medirá ante ADT. Aunque para el conjunto de La Victoria, será un partido más para llegar bien a sus siguientes enfrentamientos en Copa Libertadores, los de Tarma jugarán de local y tendrán la consigna de ir en busca de una victoria para que sumen y no se queden en el decimoquinto lugar de la tabla con 17 puntos.

Posteriormente, los partidos continuarán el sábado 03 de junio con Deportivo Municipal vs Alianza Atlético, Binacional vs Mannucci y Deportivo Garcilaso vs Unión Comercio. Asimismo, el domingo 4 también jugarán Atlético Grau vs Cantolao, Sport Boys vs Sport Huancayo y UCV vs UTC.

Liga 1: programación de la fecha 18 del Torneo Apertura

Reprogramación del partido de Universitario vs Cusco FC

En un inicio, Alianza Lima y Universitario jugarían al mismo tiempo, ya que según el reglamento, los equipos con oportunidades de ganar el título deben jugar a la misma hora. Sin embargo, luego de convertirse en campeones el cuadro ‘íntimo’ en su partido por la fecha 17 ante el ‘poderoso del sur’.

En el caso del conjunto ‘crema’ llega a esta fecha con 31 puntos luego de dos derrotas seguidas en la Copa Sudamericana ante Goiás por 1-0 y en la Liga 1 frente a UTC de Cajamarca también con el mismo marcador. Ahora los ‘merengues’ se medirán ante los cusqueños que cuentan con 29 puntos y han tenido una buena temporada ya que han conseguido ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Programación de la fecha 18 del Torneo Apertura

Jueves 1 de junio

- Sporting Cristal vs Cienciano (20:00 horas | Estadio Nacional | canal Tv: Liga 1 Max).

Viernes 2 de junio

- ADT vs Alianza Lima (20:00 horas | estadio Estadio de Huancayo | canal Tv: Liga 1 Max).

- Universitario vs Cusco FC (20:30 horas | estadio Monumental de Ate | canal Tv: GOLPERU).

Sábado 3 de junio

- Deportivo Municipal vs Alianza Atlético (15:00 horas | estadio Iván Elías Moreno | canal Tv: GOLPERU).

- Deportivo Binacional vs Carlos A. Mannucci (13:00 horas | estadio Municipal de Bernal | canal Tv: Liga 1 Max).

- Deportivo Garcilaso vs Unión Comercio (20:30 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | canal Tv: Liga 1 Max).

Domingo 4 de junio

- Atlético Grau vs Academia Cantolao (13:00 horas | estadio Municipal de Bernal | canal Tv: Liga 1 Max).

- Sport Boys vs Sport Huancayo (15:30 horas | estadio Iván Elías Moreno | canal Tv: GOLPERU).

- César Vallejo vs UTC (18:00 horas | estadio Mansiche | canal Tv: Liga 1 Max).

Descansa: Melgar

Actualización del partido entre Universitario vs Cusco FC.

Liga 1 en cifras

Esta temporada ha estado llena de nuevos récords que diferentes futbolistas han podido romper. Entre los máximos goleadores hasta el momento se ubica el delantero de Cienciano, Carlos Garcés, con 11 tantos anotados junto a Santiago Giordana de Deportivo Garcilaso. Adrián Fernández de Alianza Atlético de Sullana con 10, Yorleys Mena de César Vallejo y Alex Valera de Universitario de Deportes cuentan con 9.

Asimismo, Universitario hasta el momento es el equipo con más expulsiones con 10 veces donde han visto la roja, así como Cantolao con 8, Atlético Grau con 6 y Unión Comercio con 5. Entre los futbolistas que han visto la máxima sanción han sido Alex Valera, Rodrigo Ureña y Nelson Cabanillas con 2 tarjetas.

Finalmente, los 8 primeros equipos que se ubiquen en la tabla de posiciones acumulada al término de ambos torneos podrán acceder a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.