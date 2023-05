La historia de amor de Rodrigo Cuba y Ale Venturo con conflictos y una posible ruptura en menos de 2 años juntos

Rodrigo Cuba y su historia de amor con Ale Venturo. (Instagram)

Rodrigo Cuba y Ale Venturo se encuentran en el ojo de la tormenta por el supuesto fin de su relación sentimental. En las últimas horas, la pareja encendió todas las alarmas con los cambios que hicieron en sus redes sociales, pues la empresaria eliminó todas sus fotos al lado del futbolista y compartió contundentes mensajes en su cuenta de TikTok.

Por su lado, el pelotero editó la publicación que le hizo por el Día de la Madre a la rubia, borrando la parte en la que resalta lo buena madre que es. Sus acciones en las plataformas digitales no pasaron desapercibidos y rápidamente llamaron la atención de los usuarios, así como de algunos programas de entretenimiento.

‘Magaly TV La Firme’ abordó a Rodrigo Cuba para consultarle al respecto, pero prefirió mantenerse callado. Sin embargo, Magaly Medina aseguró que el deportista se ha mudado a la casa de su madre, abandonando el domicilio que compartía con Ale Venturo. Asimismo, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron al popular ‘Gato’ Cuba con varias maletas ingresando al departamento de su mamá.

¿Cómo inicio el romance entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo?

La relación sentimental entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo empezó poco después de que el futbolista se divorció de Melissa Paredes. A tan solo dos meses de haberse separado legalmente, el pelotero demostró que su corazón estaba siendo conquistado por una rubia empresaria. A fines del 2021, se comenzó con los rumores de un posible romance entre ambos.

El pelotero se despidió de dicho año con un conmovedor post en su cuenta de Instagram y la respuesta de la dueña de ‘La Nevera Fit’ con emojis de corazón desató las especulaciones. Incluso, se supo que ambos pasaron Año Nuevo juntos en una casa de playa al sur de Lima. Posteriormente, fueron fotografiados en situaciones cariñosas y las cámaras de ‘Amor y Fuego’ los grabaron besándose.

En enero de 2022, Ale Venturo compartió su primera foto al lado de Rodrigo Cuba confirmando el inicio de su historia de amor. Es importante precisar que, en una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, el deportista confesó que ya conocía a la rubia desde hace muchos años. “La verdad, nosotros tenemos desde muy chicos, muchos amigos en común por el colegio. No nos conocíamos, pero sabíamos quién era quién”.

Rodrigo Cuba contó que un día estaba viendo sus redes sociales y vio que Ale Venturo le había dado “me gusta” a una de sus publicaciones. “En ese momento cuando me puso ‘like’ yo estaba echado en mi cama y veo: ‘Ale Venturo’ yo dije ‘¿Qué?’. Vi que me seguía y de frente le puse ‘Seguir’ también”. Desde entonces, los dos entablaron comunicación y se dieron su primer beso en una parrillada.

Se convirtieron en padres

Luego de varios meses de especulaciones sobre el embarazo de Ale Venturo, en septiembre de 2022 se confirmó la noticia. Rodrigo Cuba y la empresaria utilizaron sus cuentas de Instagram para difundir fotografías de una sesión de fotos donde se lucieron muy contentos por la llegada de su primer hijo juntos.

Aunque la noticia alegró a muchos de sus seguidores, familiares y amigos cercanos, otros evidenciaron su desacuerdo, pues consideraron que el embarazo de la rubia había sido muy rápido y antes de cumplir 1 año de relación. Pese a ello, la pareja continuó compartiendo detalles del embarazo.

Un ampay que pudo separarlos

Cuando todos pensaban que la relación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo iba viento en popa, un ampay del futbolista dejó en shock a más de uno. A inicios de octubre de 2022, el pelotero viajó a Piura con su selección para jugar un partido. Pese a la derrota del Sport Boys ante el Atlético Grau, algunos miembros del equipo decidieron salir a una discoteca.

Al popular ‘Gato’ se le vio bailando muy de cerca con una mujer que no era la madre de su hija. El futbolista estuvo la mayoría del tiempo con una capucha para no llamar la atención; sin embargo, los asistentes se dieron cuenta de su presencia y no dudaron en grabarlo en situaciones cariñosas con una joven a quien tomaba por la cintura y abrazaba por la espalda.

Las imágenes causaron gran revuelo en la farándula peruana y Rodrigo Cuba fue blanco de fuertes críticas. Muchos creyeron que Ale Venturo le pondría fin a su romance, pero a los pocos días aparecieron juntos en la inauguración de su nuevo restaurante. Incluso, el programa ‘Amor y Fuego’ aseguró que la mamá del deportista intervino en la reconciliación.

Celebraron su primer año juntos

Rodrigo Cuba y Ale Venturo dejaron en el pasado el escándalo del ampay y se mostraron más unidos que nunca en la celebración de su primer año juntos en enero de este 2023. “Feliz aniversario amor. Gracias por todos los momentos lindos que hemos coleccionado a pesar de las adversidades. Me queda claro que nuestro amor es más fuerte de lo que pensábamos. Te amo”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el futbolista publicó un vídeo resumen de todo lo que vivió en los 12 meses que estuvo con ella. “Feliz aniversario mi amor. El primero de muchos que están por venir, gracias por ser la mejor compañera que me pudo tocar, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras. Te amo demasiado”, se lee en su post.

El nacimiento de su bebé y posible inicio de sus problemas

Ale Venturo dio a luz a su bebé el domingo 29 de enero. Junto a Rodrigo Cuba compartieron las primeras fotos de su hija recién nacida y se perfilaron como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. En mayo de este 2023, la también influencer preocupó a sus seguidores al hacer un viaje con su primera hija, fruto de su relación con su expareja.

La rubia contó que estuvo pasando días difíciles tras el parto y que sus embarazos no habían sido iguales. “Desconectar para conectar. La verdad este segundo embarazo me chocó fuerte el post parto, nunca lo he dicho por aquí, pero creo que es importante que sepan que no todos los embarazos son iguales, son distintas circunstancias y experiencias”.

Desde entonces, no se supo más de su estado de salud y, al parecer, también habría afectado a su relación con Rodrigo Cuba. Las recientes publicaciones de Ale Venturo dan a entender que ha aprendido a “soltar relaciones tóxicas” y que es muy valioso saber cuando es bueno dejar ir algo o a alguien que te hace daño.

“La verdad es que es bueno saber cuándo irse. No te quedes en donde no te quieren tener, no te quedes donde te empiezan a tratar culero, en donde no tienen tiempo para ti y en donde cada día te salen con una chingadera diferente”, dice el mensaje.