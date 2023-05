Rodrigo Cuba se mudó de la casa de Ale Venturo en medio de rumores de separación

Rodrigo Cuba fue captado mudándose de la casa de Ale Venturo. Amor y Fuego / Willax TV

Rodrigo Cuba y Ale Venturo iniciaron su relación amorosa en enero de 2022, luego que el futbolista se divorciara de Melissa Paredes. Desde entonces, la pareja se ha visto unida en redes sociales y, pese al ampay del deportista con una mujer en Piura, el nacimiento de su primera hija juntos consolidó la relación. No obstante, todo parece indicar que cada uno ha decidido seguir su camino por separado, por lo que ya no estarían conviviendo.

Los rumores de separación surgieron luego que la rubia empresaria decidiera borrar todas las fotografías de Rodrigo Cuba de su cuenta de Instagram. Él, por su parte, eliminó una tierna dedicatoria que le había escrito a su rumoreada expareja por el Día de la Madre.

Pero además de eso, las extrañas publicaciones de Ale Venturo dejaban entrever que estaban atravesando por una crisis, la cual no habrían logrado superar. “La verdad es que es bueno saber cuándo irse. No te quedes en donde no te quieren tener, no te quedes donde te empiezan a tratar culero, en donde no tienen tiempo para ti”, dice uno de los mensajes que compartió la emprendedora.

Luego de casi dos años juntos y una hija de por medio, se rumorea que Ale Venturo y Rodrigo Cuba no están más juntos. (Instagram)

Rodrigo Cuba se mudó de la casa de Ale Venturo

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ grabaron a Rodrigo Cuba llevándose sus pertenencias de la casa de Ale Venturo, madre de su última hija y de quien se estaría separando. El futbolista llevaba en su carro varias maletas y lucía nervioso por la presencia de la prensa, pues lo último que deseaba en ese momento era aclarar si su relación había llegado a su fin.

Ale Venturo también se encontraba con él, al parecer, ayudándolo a llevarse sus cosas.

Rodrigo Cuba se mudó de la casa de Ale Venturo. (Willax TV)

La noche del lunes 29 de mayo, Magaly Medina reveló esta misma información. Según sus fuentes cercanas, Rodrigo Cuba se mudó de la casa de Ale y ahora estaría viviendo en la casa de su madre, doña Ysmena Piedra. La conductora de TV cree que una disputa desencadenó la ruptura.

“Como somos tan curiosos y tenemos un equipo de prensa tan acucioso, hemos ido a averiguar y las averiguaciones nos han dado, lo que nos han dicho varias fuentes bien informadas, es que Rodrigo Cuba se ha ido de la casa que compartía con Ale venturo y que está quedándose en la casa de su mamá. Con razón están andando juntos, ¿no?, con la mamá. Pero eso es lo que nuestras fuentes bien informadas nos han dicho y seguramente vamos a tratar de confirmar esa noticia: que él ya no está en la misma casa con Ale Venturo. Algo ha pasado. ¿Qué es? No lo sabemos. En su momento, supongo que lo dirán, una discusión de algún tipo”, precisó la ‘Urraca’ en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

La primera crisis

El Perú entero suspiraba por la nueva relación de Rodrigo Cuba con Ale Venturo, después que el futbolista se separara de Melissa Paredes, quien fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ besándose con Anthony Aranda, su futuro esposo, al interior de una camioneta. Sin embargo, su romance pasó por su primera gran crisis en octubre de 2022, fechas por las que la empresaria ya estaba embarazada.

Sucede que el jugador del Sport Boys fue captado divirtiéndose en una discoteca de Piura en compañía de una misteriosa joven. Rodrigo Cuba bailó con ella toda la noche, la abrazó por la cintura y, aparentemente, le besó el cuello. Luego, cerca de las 4 de la mañana, se retiró del lugar como si nada hubiera pasado. Algunos testigos afirmaron que se fue con la muchacha en su vehículo. “Parecía rana ese auto”, dijeron.