Ale Venturo revela que Rodrigo Cuba le dio el primer beso el mismo día que se conocieron

El futbolista Rodrigo Cuba y la empresaria Alexandra Venturo no quisieron esperar más tiempo y se dieron el primer beso el día que se vieron por primera vez, en una reunión en casa del deportista.

Para que esperar más dijo la nueva pareja de la farándula. En la entrevista que ambos dieron al programa Magaly Tv La Firme confesaron detalles de cómo iniciaron su relación y cuándo fue su primer beso.

Luego de varios días de intercambio de mensajes por redes sociales, Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo comentaron que el primer beso fue el mismo día que se vieron en la parrillada que el ‘Gato’ organizó en su casa para recibirla.

“El primer beso fue en el primer día que nos vimos”, confesaron entre risas el futbolista y la emprendedora.

La joven contó que estuvo muy nerviosa al verlo después de varios años, ya que se conocían de vista por tener amigos en común. Incluso, tuvo problemas con su auto para ingresar a la cochera de futbolista de Sport Boys.

“El primer día que nos vimos estaba tan nerviosa que no podía ni ingresar mi carro a su casa, tuvo que él (Rodrigo) bajar para ayudarme, y ahí fue que nos saludamos y nos dimos un mini beso”, detalló Venturo.

GATO SE QUEDÓ ENCANTADO CON ELLA

Por su lado, el exesposo de Melissa Paredes, comentó que desde que la vio se quedó encantado con ella, y que ya tenía pensado besarla cuando la viera por primera vez en persona. “Después de varios años que la vi, y me encantó...”, dijo muy enamorado Cuba.

Agregó que en la reunión entre música, carnes y vinos comenzaron a hablar de las cosas que querían para su relación y literalmente nació el romance en esta nueva pareja.

“Nos pusimos hablar de todo, había preguntas demasiados directas …pero para qué perder tiempo en hacernos que somos de una manera para al final mostrarnos de otra, yo soy súper real y él también… yo sentí sinceridad de su parte”, comentó Venturo.

A la pregunta de Magaly Medina de si sentía miedo de estar con alguien que recién ha salido de un divorcio, Ale Venturo confesó que sí sintió algo de temor, pero que también se sentía protegida por el futbolista.

“Sí me dio miedo, pero él me decía que me iba cuidar y que no iba pasar nada, pensé que iba ser peor, pero no fue tan grave la cosa…”, dijo Venturo.

Por su lado, el futbolista afirmó que siempre va cuidar su relación de los comentarios de la gente y manejará sus temas amorosos en privado. “Le dije que la voy a cuidar desde el primer día y siempre…”, resaltó Cuba.

El Gato Cuba y Ale Venturo cuentan cómo y dónde fue su primer beso (VIDEO: ATV/Magaly La Firme)

SU HIJA LLAMA TÍA A ALE VENTURO

Otro tema que el ‘Gato’ Cuba toma con mucha prudencia es la relación entre su actual pareja Ale Venturo y su pequeña de cuatro años. Es por ello que no se la ha presentado como tal y no muestra signos de cariño frente a ella para no confundirla.

El futbolista considera que su hija está muy pequeña para entender temas de adultos y prefiere dejar pasar un tiempo para poder explicarle cuál es la verdadera situación que tiene con su pareja.

“Considero prudente que mi hija no sepa… no me he sentado con ella a conversar de que Alexandra es mi pareja… nunca nos hemos dado un beso frente a ella…”, comentó el futbolista al programa de Magaly Medina.

En su lugar, ha decidido que su pequeña llame tía a la empresaria, y se vayan conociendo poco a poco hasta que considere sea el tiempo correcto para presentarla como su novia.

“Le digo que es la Tía Ale, y así prefiero manejarlo por el bienestar de mi hija,… considero que ella tiene primero que entablar una relación de conocerse con ella (Ale) para luego más adelante ir paso a paso y explicarle cual es la real situación”, dijo.

El deportista también detalló que su hija se lleva muy bien con la pequeña de Ale Venturo, la trata como una hermana menor y la cuida mucho.

“Ya le tiene cariño, se llevan muy bien, es ir paso a paso para que mi hija pueda entender que su papá tiene una nueva pareja..”, afirmó Cuba.

El 'Gato' Cuba comenta que su hija llama tía a su novia Ale Venturo. VIDEO: ATV/Magaly La Firme.

