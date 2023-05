Luciana Fuster se hizo retoque estético en los labios para su participación en el ‘Miss Grand Perú', según ‘Amor y Fuego’

Luciana Fuster hizo retoque estético en los labios para su participación en el ‘Miss Grand Perú' | Amor y Fuego

Luciana Fuster está a puertas de participar en el ‘Miss Grand Perú', concurso de belleza que eligió luego de aparecer como retadora en el ‘Miss Perú'. Desde que reveló que eligió este nuevo certamen para participar, se ha especulado que se debería a que ya estaría vista como la posible ganadora.

Te puede interesar: Gigi Mitre se indigna con las declaraciones de Greissy Ortega y abandona el set de ‘Amor y Fuego’

Por ello, las miradas están sobre ellas y recientemente en ‘Amor y Fuego’ evidenciaron un cambio que ha tenido la modelo en su rostro. Según comentó Rodrigo González, este sería parte de su preparación para el certamen de belleza, porque cómo se veía antes estaba completamente bien y no habría tenido otra razón para hacerlo.

Al notar este cambio, la producción del programa de espectáculos de Willax se comunicó con un especialista en cirugía para confirmar o negar si es que es posible que se haya hecho algún tipo de retoque. Ante ello, el doctor Eduardo Pérez afirmó que sí existe un cambio en los labios y que incluso no estarían muy bien hechos.

Luciana Fuster se habría hecho retoque en los labios. (Willax)

“Hay un cambio de labios. Las últimas fotos que vemos ya se nota que hay un cambio total de labio porque su rostro es muy pequeño es muy fino. Entonces un rostro fino con unos labios muy carnosos no va relacionado”, señaló al inicio al ver la comparativa.

Seguido, detalló que considera que hubo un exceso en el nuevo volumen que le dieron a sus labios, pues de la forma en que ahora se ve ya no se nota natural. “Me parece que ha habido un exceso de repente en voluminización del labio que a mi gusto ya no se ve natural, se le ve muy artificial”, agregó Pérez.

Te puede interesar: Milena Warthon contó la vez que fue rechazada de Viña del Mar: “Recién iniciaba mi carrera”

Por otro lado, confirmó que se trata de la inyección de ácido hialurónico a su boca, pero que al sobrepasar lo que estaría bien hecho, genera una caída en sus labios. “Cuando excedemos el hialurónico se empiezan a formar unos grumitos o depresiones y el labio se queda así (caído)”, afirmó.

“Yo no le hubiera puesto labios, me gustaban las fotos que vi antes. Y si le hubiera puesto hubiera sido poquito como para que esté arriba, ahora los veo y no tienen forma”, finalizó al respecto el cirujano.

Luciana Fuster se habría hecho retoque en los labios. (Willax)

¿Por qué Luciana Fuster postuló al ‘Miss Grand Perú’ y no al ‘Miss Perú Universo’?

Luego de que Luciana Fuster fuera boceada como candidata a ‘Miss Perú Universo’, pero finalmente Jessica Newton confirmara que iría para el ‘Miss Grand Perú', las sospechas comenzaron, pues se comenzó a hablar de un favoritismo. En medio de toda esta situación, fue la propia chica reality quien se animó a aclarar su decisión y afirmó que es un tema que le llamó la atención por lo que prefirió iniciar su camino en los certámenes de belleza con esta opción.

“Porque me encanta el ‘Miss Grand’, me parece que es un concurso bastante alegre, bastante lindo y lo he estado viendo es alucinante. Me gustaría en un futuro también competir en el ‘Miss Universo’”, indicó para las cámaras de América Espectáculos en marzo de este año.

Luciana Fuster y los motivos por los que escogió el Miss Gran Perú en lugar del Miss Perú Universo. Instagram

Por otro lado, se animó a dar una explicación de este cambio de casi último minuto. Comentó que decidió hacer una consulta con varios expertos, quienes finalmente le aconsejaron que sería mucho mejor para ella tomar experiencia en este evento antes de tomarse un riesgo tan grande como es el ‘Miss Perú Universo’.

Te puede interesar: Hija de la ‘Princesita Mily’ dio detalles de la muerte de la cantante: “Estaba en paz y feliz”

“Estoy compitiendo por la corona del Miss Grand. Ahorita mi proyección, y mi preparación es el Miss Grand. Mucha gente, muchos missólogos, gente que sabe, especialistas de los certámenes de belleza me dijeron que intente en el Miss Grand primero y entonces ellos son los que saben”, detalló.