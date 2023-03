Jessica Newton confirmó que Luciana Fuster no será candidata al Miss Perú Universo 2023. 'Amor Y Fuego'. Willax Tv.

Jessica Newton, directora de la organización del Miss Perú Universo, sorprendió a todos al anunciar que la popular chica reality, Luciana Fuster no será candidata al certamen de belleza nacional.

Por el contrario, de lo que se venía anunciando y hasta la misma pareja de Patricio Parodi señalaba en entrevistas que deseaba ser la sucesora del Alessia Rovegno, actual Miss Perú Universo 2022, ahora no participará en dicho concurso de belleza.

En la presentación oficial de las candidatas al Miss Perú Universo y al Miss Grand Perú, se pudo ver a un grupo de bellas participantes con vestidos blancos y rojos. Jessica Newton explicó que las participantes que llevaban el vestuario blanco son las postulantes al Miss Perú Universo 2023 y las de rojo son las participantes al Miss Grand Perú.

Debido a que la locutora de radio lucía un hermoso vestido color rojo, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre le consultaron si Luciana era candidata al Miss Perú y Newton explicó que es una postulante a la corona del Miss Grand.

“Luciana es una de las candidatas que ha elegido el Miss Grand Interrnacional 2023... cada una ha podido elegir”, explicó.

Debido a que la noticia fue una sorpresa, Gigi le consultó a la directora del concurso si había una posibilidad de que Luciana postule luego al Miss Perú y exreina de belleza indicó que no.

La madre de Casandra Sánchez De Lamadrid agregó que con esta decisión acaba con todas las especulaciones de que tendría preferencia por Luciana Fuster y darle el título a la más bella del Perú.

“Así que todas las personas que dicen que yo ya tengo coronada para Miss Universo a Luciana, ni siquiera ha decidido participar al Miss Universo este año. Le deseo la mayor de las suertes, pero nada debe descalificar a nadie para perseguir sus sueños”, expresó.

Conductores de ‘Amor y Fuego’ dudan del cambio de Luciana Fuster

La conductora de ‘Amor y Fuego’ se mostró bastante extrañada que Luciana haya cambiado de decisión porque se la veía muy emocionada con su participación al Miss Perú. “Me parece raro que alguien se presente y no quiera el máximo galardón”

“Hay un grupo de candidatas que han elegido el Grand, es un certamen espectacular y espero que puedan conocerlo de una mejor manera”, respondió Newton.

No contenta con esa respuesta, Mitre le consultó de manera directa si ella había sido la responsable de enviar a Fuster al ‘Miss Grand Internacional’. “¿Tú la has escogido o las has enviado al Grand?”, dijo.

“Ellas han elegido, cada una de ellas ha elegido...”, dijo la madre de Cassandra, bastante incómoda por las constantes preguntas de parte de los presentadores de espectáculos.

Rodrigo González le consultó si el cambio de parecer se debía a que no veía en la integrante de ‘Esto es Guerra’ el perfil para ser la próxima Miss Perú Universo.

“¿Con la experiencia que tienes, Luciana es una chica linda y tiene mucho manejo frente a cámaras, habla mucho mejor que muchas misses, pero tu la vez con ese perfil en un Miss Universo, la vez dejándonos bien? ¿Yo creo que tú, la has enviado al Grand?”, aseguró el popular ‘Peluchín’.

“Sí, si no estaría aquí...”, “Yo no he mandado a nadie, cada una ha podido elegir... Rodrigo, creo a veces la verdad es mucho más sencilla que la especulación”, respondió con un semblante serio, la examiga de Magaly Medina.

Luciana Fuster y su presentación oficial al Miss Grand Perú

Este miércoles 22 de marzo la organización liderada por Jessica Newton presentó de manera oficial a sus candidatas al Miss Perú y Miss Grand Perú. Durante la presentación, se dio a conocer que Luciana Fuster será parte de las jóvenes que competirán por la corona del Miss Perú Grand y no la del Miss Perú Universo como muchos especularon durante varias semanas.

Es así que se pudo ver a Luciana Fuster desfilando en la pasarela con un sexy vestido rojo. Ella llegó hasta el escenario principal que se armó en el Real Felipe dle Callao y dio un breve mensaje para el público que se encontraba atento a su presentación.

“Solo vivimos una vez. Seamos amables, practiquemos el amor propio y seamos respetuosos con el resto. Gracias a todos por acompañarnos en este hermoso camino”, dijo para luego retirarse.