¿La sangrecita puede llegar a ser dañina? Nutricionista explica la verdad sobre información que circula en TikTok

Sangrecita es uno de los platillos que forma parte de las mesas peruanas

En los últimos días, algunos tiktokers que dan consejos de nutrición, han puesto en tela de juicio el consumo de sangrecita. Este platillo, que se prepara cocinando la sangre del pollo con aderezos, es muy consumido en Perú debido a su precio accesible y los fines nutricionales.

Estos creadores de contenido se basan en un informe científico en el que se señala que el consumo de sangre animal aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.

¿Qué tan cierta es esta afirmación? El nutricionista Bladimir Morales explica a Infobae que si bien la información a la que se alude en los videos es real, hay que saber interpretar la evidencia científica. “En la ciencia hay muchos matices, y para llegar a una respuesta tan concluyente como que sí es producto cancerígeno, amerita todo un proceso”, refiere.

Señala que las investigaciones en las que se basan, son publicaciones pasadas del 2007 y 2010, y en esos años ha habido un debate alrededor de ellos. A nivel experimental, se realizaron pruebas con animales, que es algo que hay que tener en cuenta.

“Incluso, hay artículos que señalan que es un riesgo la dosis de hierro que les dieron a los animales. De hecho, si se extrapola a la dieta del humano, sería una cantidad demasiado alta, grandes cantidades de alimentos. Hay que tomar con pinzas estos resultados que indican que hay un riesgo de cáncer”, asevera el investigador.

Morales resalta que aún existen vacíos de conocimiento que se están respondiendo poco a poco con la evidencia científica. Y algo contraproducente es que la anemia infantil no es propia de países o contextos donde se genera mucha evidencia científica. Al contrario, son países en vías de desarrollo, donde la evidencia científica tiene limitaciones, como el Perú.

Añade que a raíz de eso, se toma evidencia que existe en otros países “y la mayoría de ellos señalan que el consumo de hierro es beneficioso o es una medida plausible para poder combatir la anemia, que es un problema de saud pública histórico en el país”.

La anemia en menores de tres años que viven en el área rural está presente en 48,4 % de esa población infantil, contra el 36,7 % del área urbana. EFE/FERNANDO BIZERRA/Archivo

Consumo moderado

Con relación a la indicación para consumir los alimentos como la sangrecita o el hígado, Bladimir Morales hace referencia a las guías del Ministerio de Salud, que promueven ese tipo de alimentos. Allí no se indica que debes consumirlo como un fármaco, todos los días, sino consumirlo en una cantidad determinada.

“La indicación es bastante general, de incluir ese tipo de alimentos con adecuado hierro hem en la dieta de los niños. No se espera que todos los niños estén comiendo hígado o sangrecita todos los días, pero al menos incluir en la semana varios días este tipo de alimentos”, asevera el experto.

El nutricionista precisa que por la evidencia que tenemos hasta ahora, no solo a nivel internacional, sino también en Perú, sobre todo de estudios observacionales y de intervención, señalan que aquellos niños con mayor cantidad de ingesta de este tipo de alimentos tiene menor riesgo de anemia.

Explica que si bien es cierto hay evidencia para ambos lados, que es beneficioso y riesgoso, hay muchísima más evidencia y de mayor calidad que apoya el consumo de alimentos con hierro en niños. Ojo, la inclusión en los alimentos, no el abuso.

Hierro hem

El hierro es un componente que se encuentra en distintos alimentos. Dentro de este, existen dos categorías: hierro hem y hierro no hem. Como explica Morales, la diferencia de ambas radica en la estructura molecular. El hierro hem tiene una estructura que permite ser absorbida con mayor facilidad por el organismo. Y el no hem tiene cierta dificultad.

“La diferencia práctica es que en los alimentos de origen animal tienen una gran cantidad de hierro hem, y los de origen vegetal tienen hierro no hem. Se entiende que el hierro de origen animal es mucho más absorbible. Y esa es una explicación de por qué no recomendamos consumir betarraga o espinaca, que tienen un hierro no tan absorbible”, puntualiza.