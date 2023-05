Magaly Medina al conocer que será sentenciada: “Están vulnerando mi derecho a la legítima defensa”

Magaly Medina asegura que jueza busca sentenciarla por difamación sin cumplir el debido proceso. | Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se mostró sumamente preocupada al enterarse que este martes 30 de mayo se leerá una sentencia en su contra. De acuerdo a la ‘Urraca’, la demanda por difamación que le impuso Jefferson Farfán hace unos años, será resuelto, pero no de la manera que ella esperaba.

Te puede interesar: ¿Quién es Luis Ticona, el hombre que fue captado con Charlene Castro, pareja de ‘Cuto’ Guadalupe?

“Me parece que se está vulnerando mi derecho a la defensa y esas cosas a mí no me pasan, una sola vez, por descuido en mi defensa, y en todo lo que era mi aparato legal, yo fui a la cárcel, porque eso realmente fui un descuido de mi abogado, que no coordinó con el canal los pasos a seguir”, empezó diciendo.

En ese sentido, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ procedió a informar sobre lo sucedido, señalando que el 38 Juzgado Penal no estaría siguiendo la normativa del Poder Judicial, pues no le ha permitido a su abogado defenderla luego que terminaran las investigaciones en su contra.

Magaly Medina. (ATV)

“Esta vez, de pronto, hay demandas que han empezado a tener pies, que han empezado a tener movimiento, de pronto varios juzgados me quieren sentenciar, al hachazo, y así no se hace, además el Poder Judicial tiene una normativa que se cumple”, indicó.

“Mi abogado me sorprendió al decirme que tengo una lectura de sentencia, en uno de los casos que me inció Jefferson Farfán hace varios años, cuando le molestaba que le mencionaran a Yahaira Plasencia”, comentó.

En ese sentido, Magaly Medina precisó que este 30 de mayo será sentenciada junto a su productor, aunque la jueza no haya seguido el debido proceso, por lo que consideró que esta sentencia carecería de legitimidad.

Te puede interesar: La respuesta de ‘Cuto’ Guadalupe al ampay de Charlene Castro y los ataques hacia Magaly Medina

“Me dicen que el 30 de mayo, la jueza del 38 Juzgado Penal, ha dictaminado que yo voy a ser sentenciada junto a mi productor. He hablado con mi abogado y él me dice que la jueza está violando una norma, por lo tanto, está vulnerando mi derecho a la legítima defensa, además que todo procesado tiene derecho a un debido proceso”, añadió.

Magaly Medina. ATV.

La ‘Urraca’ explicó un poco más a detalle su caso, indicando que cuando se terminó las investigaciones de su caso, la jueza debió de haber enviado el expediente a su abogado, para que en un plazo de cinco días este se presente y formule sus alegados de defensa, al igual que la otra parte implicado.

Te puede interesar: La respuesta a la hermana del ‘Cuto’ Guadalupe y los comentarios sobre el ‘Miss Perú' en ‘Magaly TV La Firme’

“Esta vez no han dejado que mi abogado formule los alegatos de defensa, que parece tremendo. Yo creo que entre el público debe de haber abogado, jueces, penalistas que saben que eso no se hace. Una vez que se hace toda la investigación en un caso de difamación, luego se pasa el expediente para que los abogados de ambas partes den sus alegados correspondientes”, aseguró.