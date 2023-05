Imitadora de ‘Princesita Mily’ rompió en llanto al rendir homenaje a la fallecida cantante: “Siempre vivirás”

Imitadora de ‘Princesita Mily’ rompió en llanto al rendir homenaje a la fallecida cantante. Facebook.

Noemi Suárez, la imitadora de Milagros Soto en ‘Yo Soy’ y ganadora de una de las temporadas del famoso concurso de Latina TV, rindió homenaje a la exvocalista de Pintura Roja durante su velatorio, realizado en el Ministerio de Cultura. La artista nacional no aguantó el llanto al interpretar los éxitos de la fallecida ‘Princesita Mily’.

A través de sus redes sociales, la vencedora de la temporada 30 de ‘Yo Soy’ compartió imágenes del conmovedor momento. Se encontraba cantando “Yo me enamoré” cuando el recuerdo de la partida de Milagros Sotos la invadió, por lo que paró unos cuantos segundos mientras recuperaba la compostura.

El padre de ‘Princesita Mily’, Jaime Soto, se acercó a ella para consolarla. Tras ello, la imitadora nacional continuó con su presentación. “Siempre vivirás. Vamos a recordarla con mucha alegría, cariño y amor”, mencionó aún con lágrimas en los ojos.

Imitadora de Milagros Soto se mostró afectada por la partida de la exvocalista de Pintura Roja.

El mensaje de ‘Princesita Mily’ a su imitadora

En diálogo con Infobae Perú, Noemi Suárez dio a conocer su última conversación con ‘Princesita Mily’. Aseguró que la exvocalista de Pintura Roja, en su lecho de muerte, le pidió que no dejara de imitarla.

“Nos encontramos muy apenados por la terrible partida de Princesita Mily. Yo estuve hasta las últimas acompañándola en el Hospital Dos de Mayo, ella me sujetó la mano y no me quiso soltar por nada. Me dijo: ‘Hijita, te quiero mucho, sigue cantando mis canciones’. Yo con mucho gusto y honor seguiré haciéndolo porque ella vive. Mi más sentido pésame a todos los familiares, amigos cercanos y a todo el Perú”, expresó.

“Yo la quiero mucho y siempre la tendré en mi memoria. Ha sido una gran persona, una gran madre que me enseñó mucho en el ámbito musical. Siempre la recordaré como una gran artistas, siempre vivirá, siempre”, añadió la imitadora de ‘Yo Soy’.

Noemi Suárez lamentó la partida de Milagros Soto, 'Princesita Mily'. Infobae/Carlos Fernández C.

El velatorio de Milagros Soto

De acuerdo a la información que brindó Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja, la ‘Princesita Mily’ será velada en el Ministerio de Cultura, en la Sala Nasca del Ministerio de Cultura, el martes 23 de mayo y el miércoles 24 de mayo, desde las 8:00 horas hasta las 21:00 horas. El ingreso será por la puerta principal, Av. Javier Prado 2465, San Borja.

Su entierro será el jueves 25 de mayo en Puente Piedra.

Siguen llegando los arreglos para despedir a la Princesita Mily. Infobae

La muerte de Milagros Soto

La cantante Milagros Soto, más conocida en el ámbito artístico como la ‘Princesita Mily’, murió a los 57 años. El líder y fundador de Pintura Roja, agrupación en la que fue una de las vocalistas principales, dio a conocer la triste noticia mediante su cuenta de Facebook.

La cantante Milagros Soto murió a los 57 años.

“Desde Pintura Roja, queremos hace un alto para pedirles a todos un minuto de silencio para nuestra ‘Princesita Mily’, más conocida como Milagros Soto Rivas. Para quien pedimos un minuto de silencio a todo el Perú, una estrella que se apaga en estos momentos”, escribió Alejandro Zárate.

Semanas atrás, el fundador de la agrupación de cumbia peruana le informó a los fans de Pintura Roja que una de sus icónicas exintegrantes estaba pasando un grave tema de salud, por lo que le pidió a sus seguidores que se unan en oración para pedir por el bienestar de la ‘Princesita Mily’.

“Nuestra ‘Princesita Mily’ está atravesando por el momento más difícil de su vida, luchando con las pocas fuerzas que le queda contra ese enemigo invisible que está al acecho, para atacarnos cuando menos lo esperamos”, señaló la agrupación sin entrar detalles sobre el mal que afectaba a la artista nacional.