Murió ‘La Princesita Mily’ de Pintura Roja e intérprete de la icónica canción ‘El teléfono’

Murió la 'Princesita Mily', exintegrante de Pintura Roja.

Lamentablemente, la cantante peruana Milagros Soto, conocida como la ‘Princesita Mily’, murió este 22 de mayo después de no poder superar una grave enfermedad que afectaba su salud. El Ministerio de Cultura informó sobre este deceso, expresando su pésame a la familia de la cantante.

Te puede interesar: Walter Alva, el descubridor de la tumba del Señor de Sipán, se encuentra fuera de peligro después de estar en UCI

“Lamentamos informar el fallecimiento de Milagros Soto, conocida como la ‘Princesita Mily’, quien formó parte de la agrupación Pintura Roja, uno de los grupos más populares de la cumbia nacional. A sus familiares y amigos, expresamos nuestras sentidas condolencias”, dice el comunicado.

Alejandro Zárate, líder de la agrupación Pintura Roja, también utilizó sus redes sociales para dar a conocer la muerte de su exintegrante, haciendo una pausa en sus actividades para recordar los icónicos temas que grabaron juntos, como ‘El teléfono’.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe perdonó a su pareja Charlene Castro tras ampay: “No soy quien para juzgar, cargo mi cruz”

“Desde Pintura Roja, queremos hace un alto para pedirles a todos un minuto de silencio para nuestra ‘Princesita Milly’, más conocida como Milagros Soto Rivas. Para quien pedimos un minuto de silencio a todo el Perú, una estrella que se apaga en estos momentos”, escribió.

Ministerio de Cultura lamenta la muerte de la 'Princesita Mily'.

Su estado de salud era grave

Hace unas semanas, Alejandro Zárate, fundador de la agrupación de cumbia, hizo algunos comentarios sobre la condición de salud de ‘La Princesita Mily’. El productor musical solicitó a sus seguidores que oren por ella y su pronta recuperación. Sin embargo, en aquel momento, surgieron preguntas sobre la enfermedad específica que afectaba a la cantante.

Te puede interesar: Rodrigo González defendió a Magaly Medina del ‘Cuto’ Guadalupe: “La que te falló fue tu esposa”

En ese momento, RPP se comunicó con él, para saber más detalles del estado de salud de la cantante, pero él no quiso ahondar en detalles, por lo contrario, solo atinó a decir que ‘un milagro’ la podría salvar.

'Princesita Mily' fue una de las voces principales en Pintura Roja.

“Quiero comunicar a todos los amigos que nuestra ‘Princesita Mily’ en estos momentos está pasando por una crisis de salud muy difícil. Todo depende de un milagro. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente, ya que la maldita enfermedad no solo afectó su salud, sino también su economía”, dijo.

A qué se dedicó en los últimos años

Tras haber tenido un paso exitoso por Pintura Roja, la cantante decidió dejar esta agrupación para dedicarse a otros proyectos, pues si bien destacaba cantando temas de cumbia, ella también disfrutaba de otros géneros como salsa, merengue y rock.

Sin embargo, durante los años 80, cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera, ella se enamoró y al poco tiempo se convirtió en madre, por lo que poco a poco se fue alejando de la música y del mundo artístico, al que ingresó desde que era una niña.

'Princesita Mily' decidió alejarse de la música.

Lamentablemente, tuvo una mala experiencia en el amor, lo que provocó que ella sufra mucho y al poco tiempo se dedique de lleno a la fe cristiana. “El vacío que sentía mi corazón por haber dejado a esa persona tenía que llenarlo alguien. Tenía que ser llenado por algo mucho más grande. Y ese algo mucho más grande se llama Jesús (...). La palabra de Dios fue la única que pudo llenar todo mi ser”, dijo a “El dominical”.