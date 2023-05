Quién era la ‘Princesita Mily’, la melancólica voz de ‘El Teléfono’ de ‘Pintura Roja’

Princesita Mily, la voz icónica de 'Pintura Roja'.

‘Pintura Roja’ es uno de los grupos de cumbia peruano con gran trayectoria desde sus inicios en 1984, desde entonces temas como ‘El Teléfono’, ‘Amor de verano’ y más sonaron con fuerza en las radios, sobre todo por lo que los caracterizaba: las voces femeninas.

Una de ellas era la popular ‘Princesita Mily’, artista que dejó de existir este lunes 22 de mayo. Su exdirector, Alejandro Zárate fue el encargado de anunciar esta triste noticia a través de sus redes sociales. El artista pidió un minuto de silencio por su partida.

¿Quién era la ‘Princesita Mily’?

Milagros Soto Rivas es el nombre de pila de la popular ‘Princesita Mily’. La artista peruana conquistó los corazones peruanos con su melancólica voz interpretando uno de los más grandes éxitos de la agrupación ‘Pintura Roja’.

Mily empezó su relación con la música desde muy pequeña, pues su padre era cantante por lo que tenía la vena artística. Influenciada por su progenitor ingresó al desaparecido grupo ‘Los Dinámicos’ donde empezó a cantar, pero este grupo más adelante pasó a llamarse ‘Pintura Roja’, que tiene el éxito que hasta ahora sigue cosechando.

'Princesita Mily' inició su carrera en 'Pintura Roja'.

Aunque inició a los 18 años en Pintura Roja, allí grabó 3 discos, pero decidió dar un paso al costado e integró el grupo Halley. Sin embargo, al poco tiempo decidió volver a su anterior agrupación.

La ‘Princesita Mily’ era la voz icónica de la canción ‘El Teléfono’, un tema que sigue sonando hasta el día de hoy pese a sus décadas de antigüedad. Aunque ya no está en su voz, porque se retiró de la agrupación, el cariño del público sigue presente por este recuerdo que queda para toda la vida.

¿A qué se dedicaba tras salir de Pintura Roja?

Después de su salida de la reconocida agrupación Pintura Roja, Milagros Soto decidió enfocarse en su fe cristiana y promover la música de alabanza relacionada con esta creencia. Además, se ha dado a conocer que ha establecido su propia empresa de organización de eventos.

También, se supo que la Princesa Mily se ha comunicado con una de sus imitadoras en el programa de televisión “Yo Soy”, brindándole consejos para mejorar sus presentaciones e incluso sugiriéndole que podrían trabajar juntas como su doble. Pese a ello, prefería mantenerse alejada de la televisión.

Milagros Soto se dedicaba a la vida cristiana. (Facebook)

Su delicado estado de salud

Luego de que la ‘Princesita Mily’ se alejara del espectáculo, poco o nada se sabía de ella, sin embargo, Alejandro Zárate se pronunció en sus redes sociales para revelar que la artista se encontraba delicada de salud.

En un extenso comunicado de Facebook, el líder de ‘Pintura Roja’ reveló que se había enterado que su expupila no se encontraba bien, pero había preferido mantener esa información en reserva. Pese a ello, Zárate hizo un llamado a sus seguidores para orar por ella y también apoyarla económicamente.

Princesita Mily se encontraba mal de salud. (Instagram)

“Oremos pro la Princesita Mily. Hace aproximadamente un mes recibí una de las noticias más terribles (...) nuestra princesita Mili, está atravesando por el momento más difícil de su vida, luchando con las pocas fuerzas. No voy a entrar en detalles porque no quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente, ya que la maldita enfermedad, no solo afectó su salud, sino también su economía. Desde ya agradecemos a quienes se sumen para dar mayor realce e ingresos para ella, por lo que pido que todos unidos oremos con fe para lograr una Esperanza de vida para nuestra Princesita Mili”, señaló el post.

Lamentablemente, la artista no pudo soportar y perdió la batalla contra la enfermedad que padecía. Aunque se desconoce cuál era exactamente, lo que sí se sabe es que estaba deteriorando su salud, pero ahora brilla desde el cielo.