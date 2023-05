Anyella Grados desmiente haberle hecho advertencia a Camila Escribens: “Dejen de fomentar odio"

Anyella Grados desmiente advertencia a Camila Escribens. (Instagram)

Anyella Grados, está en el ojo público luego de unas recientes declaraciones que emitió por la coronación de Camila Escribens. En el pasado, Grados fue destituida de su corona por unos videos que se filtraron en los que se mostraba en estado de ebriedad dentro de un hotel donde se hospedaba.

Su mal actuar generó que Jessica Newton no lo piense dos veces y decida retirarla del certamen, pues una reina no tenía por qué aparecer de esa manera frente a todo el público. Sobre todo, cuando su trabajo era representar a un país.

En medio de este suceso, se voceó el nombre de Camila Escribens como la responsable de la difusión de este video. Por ello es que se quería conocer cuál era su opinión tras el triunfo de la nueva ‘Miss Perú 2023′.

Fue entonces que el programa ‘Magaly TV La Firme’ se comunicó con Grados para que diera algunas declaraciones. Sus palabras fueron tomadas como una advertencia a la nueva soberana de la belleza peruana, pues señaló que ‘el karma existe’ y agregó ‘que se cuide’.

Sin embargo, la propia Anyella Grados apareció en su cuenta de Instagram y decidió desmentir la versión emitida en el espacio de Magaly Medina. En sus palabras, señaló que respondió a algunas preguntas del reportero, pero que no tenía intención de dejarle algún mensaje a alguien.

“El reportero me preguntó: ¿Es cierto que el Karma existe?, pero ello depende mucho de nuestras acciones y queda en nuestra consciencia, hablé del tema en general sin la mínima intención de dejarle un mensaje a nadie”, comentó al inicio.

Seguido, pidió que dejen de enfrentarla a la actual reina y recalcó que el trabajo de los peruanos ahora es apoyarla para que deje el nombre de nuestro país en alto.

“Dejen de fomentar un confrontamiento u odio que no existe, le deseo lo mejor a Camila e incluso lo dije en la entrevista (obviamente no emitieron esa parte), que disfruté muchísimo su año de reinado y que siga aprendiendo junto a la organización. Ella ahora es Perú, así que apoyémosla y dejemos el odio a un lado. Tema cerrado, besos para todos”, señaló en su post.

Cabe señalar que esta publicación fue compartida por la directora de la Organización Miss Perú, Jessica Newton, quien reposteó la imagen y agregó un emoji de corazón al nombre de la exreina. Con ello, deja claro que cree en su versión y prefiere evitar malos entendidos.

¿Por qué Anyella Grados acusó a Camila Escribens de filtrar sus videos?

Durante una entrevista en el extinto programa ‘Válgame Dios’, Jessica Newton reveló que Camila Canicoba fue responsable de grabar y difundir los videos de Anyella Grados en estado de ebriedad. Según Newton, Canicoba envió el material a Lutty Lobatón, coordinadora general del certamen ‘Miss Perú’, expresando su preocupación por el comportamiento de la entonces reina.

Por otro lado, Anyella Grados confesó en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que tuvo una conversación privada con la organizadora del certamen, donde esta le aseguró que Camila Canicoba le hizo una importante revelación que no solo envió el video a Lutty, sino también a Camila Escribens, la primera finalista del concurso de belleza.

Debido a esta información, Anyella Grados cree que Camila Escribens filtró los videos en las redes sociales, donde los usuarios pedían su destitución debido a que su comportamiento no se ajustaba al perfil de una ‘Miss Perú’. Grados expresó su dolor y sorpresa al descubrir con quién convivía, ya que no sabía de la implicación de Escribens en la difusión de los videos. “Cuando lo escuchas por un interno que fue una de las personas que tuvo los videos, por objetividad ella se me viene a la mente (...) No sabía con quién estaba conviviendo, me duele”, relató en aquella ocasión.