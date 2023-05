Camila Escribens y por qué fue involucrada en el escándalo de Anyella Grados, destituida ‘Miss Perú 2019′

Anyella Grados cree que Rebeca Escribens difundió sus videos en estado de ebriedad. El Valor de la Verdad / Latina TV

El Perú ya tiene una nueva embajadora de la belleza. Se trata de Camila Escribens, quien ha ganado la corona del ‘Miss Perú 2023′ después de dos intentos y quien nos representará en la siguiente edición del ‘Miss Universo’. Ahora que su nombre está en boca de todos, los usuarios recordaron la polémica en la que estuvo involucrada en el 2019, cuando la acusaron de filtrar los videos privados de Anyella Grados.

La primera vez que nuestra ‘Miss Perú 2023′ participó en el concurso de belleza nacional fue en 2019, en representación de la comunidad peruana en Estados Unidos debido a su doble nacionalidad. Fue una de las favoritas del público y el jurado la adoraba. Muchos perfilaban que sería la vencedora de la noche, pero esta resultó siendo Anyella Grados.

Camila Escribens quedó primera finalista en el 'Miss Perú 2019' y Jessica Newton le dio la responsabilidad de representar al país en el 'Miss Grand Internacional 2019'.

Poco después de la gran final, se difundieron imágenes de Anyella Grados en estado de ebriedad. La modelo reía y caminaba con la ayuda de un hombre, pues apenas podía mantenerse de pie. También se la vio vomitando producto del exceso de alcohol. “Esta conducta es inaceptable”, dijeron los usuarios al ser testigos de su desenfrenada actitud.

Pronto, Jessica Newton, organizadora del ‘Miss Perú', se pronunció sobre la polémica y dejó entrever que la entonces reina sería destituida.

“Existen procesos. Así como las reinas tienen un contrato al que se tienen que ceñir, donde dice que no pueden tomar, fumar ni hacer nada que vaya contra la imagen del certamen ni de ellas mismas, así también yo tengo un contrato con el Miss Universo. Anyella Grados está en evaluación de Miss Universo, ellos decidirán si ellas digna de llevar el título. De no ser así, tomarán las medidas del caso”, mencionó a la prensa.

Las imágenes de Anyella Grados se hicieron virales y los usuarios condenaron su comportamiento como 'Miss Perú'.

Por su parte, Anyella Grados emitió un comunicado para indicar que tomaría acciones legales contra la persona que la grabó y difundió sus imágenes en una discoteca de Rioja. Además, aseguró que no renunciaría a su título. “Les informo que no voy a rendirme ante este claro atropello a mi reputación. Tengo la conciencia tranquila y el alma en paz”, sentenció.

Sin embargo, la organización del ‘Miss Perú' le quitó la corona y anunció un nuevo concurso de belleza, llamado ‘Miss Perú: Reina de Reinas’, para escoger a su reemplazo. Camila Escribens no participó en este certamen.

Anyella Grados fue expulsada del 'Miss Perú'. “Un error es para aprender y no para repetir", mencionó Jessica Newton durante el anuncio oficial.

¿Quién grabó y filtró los videos de Anyella Grados?

Se supo que Anyella Grados no fue la única reina que festejó en una discoteca de Rioja, ubicada en la selva central, como parte de un carnaval. También estuvo presente Camila Canicoba, quien grabó a la modelo de principio a fin. Luego, entregó el material a los organizadores del ‘Miss Perú'.

Jessica Newton reveló en vivo que Camila Canicoba, la Miss Teen Perú de ese entonces, fue quien grabó a su compañera. (Latina TV)

“Mi intención fue reportar su actitud, para que se tomen medidas por el estado en el que estaba. Me sorprendí por lo que pasó porque fue de un momento a otro. Entiendo que los cuerpos reaccionan de diferentes maneras (al alcohol), pero me vi obligada a grabarla para tener un respaldo cuando vaya a la persona a la que le tenía que decir esto”, declaró la joven de 19 años a ‘Válgame Dios’.

Camila Canicoba indicó que estaba muy preocupada por Anyella, quien necesitó de la ayuda de un chófer de mototaxi para regresar a su hotel. Según contó, la ex ‘Miss Perú 2019′ le pidió que no la dejara sola. Ella le dijo que se querdaría a su lado mientras vomitaba. Con la otra mano, grababa.

Camila Canicoba no fue perdonada por las redes sociales y Jessica Newton le quitó el títiulo de 'Miss Teen Perú 2018', pues también rompió las reglas al participar de una fiesta.

¿Por qué se involucra a Camila Escribens en el escándalo?

En agosto de 2019, Anyella Grados se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ para hablar sobre su destitución. En el sillón rojo, reveló que Camila Canicoba no solo le mandó sus videos en estado de ebriedad al coordinador general del ‘Miss Perú’, Lutty Lobatón; sino también a Camila Escribens, quien quedó en segundo lugar del certamen.

Foto: Instagram/@camilaescribenss

Cuando se le preguntó si creía que Escribens era la responsable de que las imágenes terminaran en redes sociales, ella respondió que sí. “Cuando lo escuchas por un interno que fue una de las personas que tuvo los videos, por objetividad ella se me viene a la mente (...) No sabía con quién estaba conviviendo, me duele”.

Beto Ortiz reveló en ese programa que todos los involucrados en el escándalo, incluida Jessica Newton, pasaron por el polígrafo para resolver sus dudas. Sin embargo, la actual ‘Miss Perú 2023′ fue la única que se negó a participar. Al enterarse de eso, Anyella Grados rompió en llanto. “Es una puñalada, una más de tantas. La verdad siempre sale a la luz”.