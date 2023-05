La advertencia de Anyella Grados a Camila Escribens por coronarse ‘Miss Perú’: “Hay gente mala, que se cuide”

Anyella Grados le desea lo mejor a Camila Escribens. (ATV)

Desde que Camila Escribens ganó el ‘Miss Perú 2023′, los usuarios han recordado su conflicto con Anyella Grados, a quien se le quitó el título de ‘Miss Perú 2019′ luego de que se viralizaran videos suyos en estado de ebriedad. Ahora, la destituida reina ha salido a hablar sobre la actual ganadora del certamen nacional y aprovechó para enviarle una advertencia, tomando en cuenta su experiencia personal.

En conversación con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’, Anyella Grados, quien está alejada de los certámenes de belleza, recordó con pesar la vez que Jessica Newton le arrebató la corona por desacatar las reglas del ‘Miss Perú’, ya que se emborrachó en una discoteca de Rioja y fue grabada vomitando en su cuarto de hotel.

Las imágenes de Anyella Grados se hicieron virales y los usuarios condenaron su comportamiento como 'Miss Perú'.

En su momento, Jessica Newton reveló que fue Camila Canicoba, ‘Miss Teen Perú 2018′, quien grabó a su ‘amiga’ en un deplorable estado para luego enviar estas imágenes a los altos mandos del ‘Miss Perú’. Sobre esto, Anyella Grados reflexionó:

“Lo que está mal es tener que exponer a una persona y grabarla en su intimidad. Se tiene que recalcar, ante cualquier cosa, y eso yo creo que es el ejemplo que se debe dar de un tema que se hizo tan polémico: Todo tiene un límite”, señaló.

Anyella Grados fue expulsada del 'Miss Perú'. “Un error es para aprender y no para repetir", mencionó Jessica Newton durante el anuncio oficial.

Anyella Grados le envió advertencia a Camila Escribens

Ahora que Camila Escribens es la flamante ganadora del ‘Miss Perú 2013′, Anyella Grados consideró que la modelo peruana-estadounidense debe tener los ojos bien abiertos, pues “gente mala” puede sabotearla para arrebatarle su corona, tal y como ella considera que pasó con ella.

“Mis mayores deseos para ella. Que se cuide por ahí, ya sabes que puede haber gente mala y que siempre esté cuidándose... El karma existe, cada uno se queda en su conciencia”, resaltó la exreina de belleza.

Esta última declaración llamó la atención de Magaly Medina. Recordemos que, en el 2019, Anyella Grados confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que creía que fue Camila Escribens quien difundió sus polémicas imágenes en redes sociales, pues estaba “picona” por haber quedado en segundo puesto. “Se quedó con un sinsabor. Camila era una persona muy competitiva y venía desde muy lejos”.

Camila Escribens, la ganadora del Miss Perú que fue involucrada en el escándalo de Anyella Grados: la acusaron de filtrar videos privados

¿Por qué Anyella Grados acusó a Camila Escribens de filtrar sus videos privados?

Durante un enlace con ‘Válgame Dios’, Jessica Newton informó que Camila Canicoba fue la responsable de la grabación y difusión de los videos de Anyella Grados en estado de ebriedad. Según la modelo, quien lució bastante arrepentida por sus acciones, solo le mandó el material a Lutty Lobatón, coordinador general del ‘Miss Perú’, porque estaba “preocupada” por el comportamiento de la entonces reina.

Por su parte, Anyella Grados confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que conversó en privado con la organizadora del ‘Miss Perú’ sobre el tema y esta le aseguró que Camila Canicoba le había hecho una importante revelación: no solo le mandó el video a Lutty, sino también a Camila Escribens, primera finalista del certamen de belleza.

Anyella Grados cree que Camila Escribens difundió sus videos en estado de ebriedad. El Valor de la Verdad / Latina TV

Es por ello que Anyella Grados cree que Camila Escribens filtró sus videos a las redes sociales, donde los usuarios pedían a gritos su destitución, pues comportamiento no se alineaba con el perfil de una ‘Miss Perú’. “Cuando lo escuchas por un interno que fue una de las personas que tuvo los videos, por objetividad ella se me viene a la mente (...) No sabía con quién estaba conviviendo, me duele”, indicó la modelo.

Cabe resaltar que en esa edición, Beto Ortiz le informó a Anyella que Camila Canicoba, Jessica Newton y Lutty Lobatón, los involucrados en el escándalo, se sometieron a la prueba del polígrafo para resolver sus dudas. No obstante, la única que se negó a participar fue Camila Escribens. Al enterarse de eso, Anyella Grados rompió en llanto.