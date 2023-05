Dayanita no tenía contrato con JB: “Estuve 5 años y él solo me decía que continuaba en el programa”

Dayanita confiesa que nunca tuvo contrato en ‘JB en ATV’ y que intentó regresar al programa | América TV

Dayanita ha dado mucho de qué hablar tras su salida de ‘JB en ATV’. Y es que la actriz cómica admitió que tuvo una falta en su trabajo que le costó una llamada de atención por lo que estuvo suspendida durante algunos días.

Tiempo después anunció por sus redes sociales que había decidido dar un paso al costado en el programa humorístico, pero no dejó de agradecer a su mentor, Jorge Benavides. Tras ello, ha comenzado a aparecer en programas de América Televisión, lo que le ha valido cientos de críticas.

Esta vez, estuvo como invitada en ‘El Reventonazo de la Chola’ donde conversó con ‘La Chola Chabuca’ sobre algunos aspectos de su vida, entre ellos su salida de ‘JB en ATV’. En medio de la conversación, Dayanita rompió en llanto y confesó que le ha dolido las críticas de la gente en redes sociales.

“Me han dicho de todo, me han insultado de todo. Y si a veces yo no leo los comentarios es porque me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo. Yo no pensaba que la gente te da la espalda así”, señaló al inicio.

Tras ello, fue consultada sobre el contrato que tenía en el otro canal. Allí, sorprendió al revelar que no tenía ningún documento firmado con el programa, pero si un acuerdo de palabra desde hace varios años.

“La verdad no había firmado ningún contrato. Estuve cinco años casi trabajando, pero solamente dos años había firmado contrato. (En la última etapa) solo era como un: “Dayanita, continuamos el otro año”, agregó. Incluso aseguró que por todas las críticas que recibió prefirió guardar silencio.

Intentó volver al programa

En otro momento fue consultada sobre la posibilidad o los deseos que tiene de volver con sus excompañeros. Sin embargo, dejó entrever que no la habría pasado bien los últimos días y prefirió mantener su distancia.

“Quise regresar, pero había tantas cosas que preferí dejarlas ahí y seguir con lo mío”, sentenció la actriz cómica.

Incluso, aclaró que ella se fue del programa de Jorge Benavides conversando con el líder del programa a través de WhatsApp y por teléfono, pero decidió salir. “Hay gente que critica sin saber de la realidad de las cosas. Yo antes de salirme del otro lado, yo tuve una conversación vía WhatsApp y vía teléfono y yo decidí dar un paso al costado porque yo también tenía que cumplir otras metas. No soy malagradecida porque desde el inicio yo estuve ahí. A pesar de mis desvelos, de mis trasnochadas, siempre estuve ahí”, sentenció.

Finalmente, aseguró que actualmente no tiene ningún contrato con ‘El Reventonazo de la Chola’, pero que si está la oportunidad le gustaría poder integrar el equipo y probar suerte trabajando con Ernesto Pimentel.