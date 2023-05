Los hombres no lloran, los hombres facturan: ‘Cuto’ Guadalupe recibe el aliento del congresista Guido Bellido

Congresista Guido Bellido hizo referencia a canción de Shakira para comentar caso del 'Cuto' Guadalupe

No son pocas las veces que el mundo del espectáculo y el político se unen. Luego de revelarse que Charlene Castro habría sido infiel al exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el congresista de la bancada de Perú Bicentenario, Guido Bellido, instó al afectado a superar el mal momento que atraviesa. Este no dudó en referirse al deportista como “hermano”, aunque no se tiene registro si entre ambos existe una amistad.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe se quebró, habló del ampay de Charlene Castro y arremetió contra Magaly Medina

“Hermano Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Los hombres no lloran, los hombres facturan”, escribió desde su cuenta de Twitter. La última oración se trata de una referencia irónica al ‘Music Sessions 53′ de BZRP y la cantante colombiana Shakira. “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, fue la frase que la intérprete de “Pies descalzos” popularizó tras la separación con el futbolista español Gerad Piqué.

Hermano Luis Cuto Guadalupe, los hombres no lloran, los hombres facturan, ya pasará. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) May 16, 2023

“Primer congresista solidario con el pueblo”, se lee entre los comentarios al tweet del congresista de izquierda. Otros aprovecharon para vincular la noticia de farándula con la coyuntura política señalando que “la vida se encargará de darles la factura a quienes también traicionaron al Perú (...) Fuerza, ‘Cuto’ Guadalupe”, escribió un usuario tras la publicación de la popular publicación.

¿Quién es Guido Bellido?

Guido Bellido Ugarte no fue una figura notoria durante la primera etapa de las elecciones generales del 2021 hasta obtener 20,164 votos que le aseguraron un curul en el Congreso de la República. El representante de Perú Libre apareció en los medios de comunicación haciendo campaña por el entonces candidato Pedro Castillo y tras afirmar la cercanía entre ambos logró ser nombrado el primer presidente del Consejo de Ministros de su gobierno.

Te puede interesar: Hasta 19 mil soles: la nueva propuesta de Guido Bellido para el retiro AFP 2023

Su paso por la PCM fue accidentada y su relación con la prensa fue áspera. Durante su gestión resaltó la poca estabilidad de dólar que llegó hasta sus cifras más altas. Defendió al Ejecutivo ante el Congreso, pero los primeros cuestionamientos de corrupción del gobierno provocaron que diera un paso al costado. En su lugar ingresó la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez, quien había sido aliada de Verónika Mendoza.

Guido Bellido fue el primer premier del gobierno de Pedro Castillo.

De regreso en el Congreso la relación con Perú Libre, partido de Vladimir Cerrón con el que llegó al Parlamento, se debilitó. Finalmente, se convirtió en uno de los disidentes que se sumó a la bancada de Perú Bicentenario. En dicho grupo parlamentario también se encuentran José Balcázar, Jorge Coayla, Víctor Cutipa, Jorge Marticorena y Elías Varas. A pesar de la distancia fue defensor del gobierno de Pedro Castillo.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe está separado de Charlene Castro, según Gonzalo Núñez: “La desgracia ajena vende”

Tras el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre, Guido Bellido fue uno de los primeros políticos en llegar al centro donde se encontraba recluido el expresidente. Sus declaraciones llamaron la atención porque reveló que el exmandatario no recordaba el discurso que acababa de dar en señal abierta y deslizó la posibilidad de que esto habría sucedido tras ingerir sustancias ilegales.

Durante su paso por el Congreso, Guido Bellido ha conseguido que solo tres leyes suyas sean aprobadas. Se trata de la Ley que fortalece la implementación, actualización y supervisión de los portales de transparencia estándar de las entidades públicas, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la protección de olivos patrimoniales de la provincia de Ilo del departamento de Moquegua y la Ley que brinda protección y seguridad alimentaria para las personas que padecen de la enfermedad de celiaquía u otros transtornos de salud como consecuencia de la intolerancia o alergia a productos que contienen la proteína del gluten.