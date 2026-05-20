Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo en Ica y reporte del IGP del miércoles 20 de mayo de 2026

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica este martes 19 de mayo de 2026 a las 12:57:51 horas, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el reporte RS 2026-0290. El epicentro se ubicó a 41 km al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 km y una intensidad VI en la escala de Mercalli en la zona epicentral. El movimiento se sintió en Lima, Huancavelica, Arequipa y Cañete, generó evacuaciones masivas en centros educativos y comerciales, y dejó un balance de 27 heridos y daños en infraestructura pública y privada.
Nueva réplica en Ica: sismo de 3.6 sacude la región
La región de Ica registró este miércoles 20 de mayo de 2026 a las 07:14:12 horas un nuevo sismo de magnitud 3.6, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el reporte RS 2026-0293. El epicentro se ubicó a 19 km al sur de Ica, con una profundidad de 60 km, latitud -14.24 y longitud -75.74. La intensidad registrada fue de grado II en la escala de Mercalli, lo que corresponde a un movimiento leve percibido solo por personas en reposo o en pisos altos.
El evento se produce menos de 24 horas después del sismo principal de magnitud 6.1 que sacudió la región el martes 19 de mayo a las 12:57 horas, con epicentro a 41 km al sur de Ica y que dejó 27 heridos, daños en universidades, un centro comercial y el colapso parcial de la Catedral de Ica. Este nuevo movimiento es la tercera réplica registrada por el IGP en la zona tras el evento principal, después del sismo de magnitud 4.1 ocurrido el mismo martes a las 17:18 horas.
La profundidad de 60 km clasifica al evento como de foco intermedio, similar al sismo principal. El IGP continúa monitoreando la actividad sísmica en la región y recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales en ultimosismo.igp.gob.pe. Las autoridades insisten en mantener lista la mochila de emergencia y en no ingresar a estructuras con daños visibles hasta que sean evaluadas por equipos técnicos.
Los últimos sismos en Perú
El martes 19 de mayo registró tres eventos sísmicos en distintas regiones del país:
Sismo de magnitud 6.1 en Ica (RS 2026-0290): ocurrido a las 12:57:51 horas, con epicentro a 41 km al sur de Ica, profundidad de 81 km, latitud -14.42 y longitud -75.83. Intensidad VI en Ica.
Réplica de magnitud 4.1 en Ica (RS 2026-0291): registrada a las 17:18:30 horas, con epicentro a 28 km al sur de Ica, profundidad de 62 km, latitud -14.32 y longitud -75.72. Intensidad III en Ica. La plataforma Asismet vinculó el evento con el sismo principal y señaló que los sismos de foco intermedio generan menos réplicas que los superficiales.
Sismo de magnitud 3.9 en Huánuco (RS 2026-0292): registrado a las 19:28:54 horas, con epicentro a 59 km al sureste de Puerto Inca, profundidad de 29 km, latitud -9.73 y longitud -74.57. Intensidad II-III en Puerto Inca.
El balance de daños: universidades, Catedral y un centro comercial
El alcalde de Ica, Carlos Reyes, confirmó daños estructurales en la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), donde imágenes difundidas mostraron techos colapsados, escombros en pasillos y aulas con pupitres volcados. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga reportó grietas en paredes de su facultad de ingeniería y daños en ambientes interiores.
Uno de los momentos más impactantes fue el colapso parcial de la Catedral de Ica, cuya cúpula cedió parcialmente, dejando escombros en la vía pública. Las autoridades advirtieron sobre el peligro de acercarse al edificio ante posibles réplicas.
En el Mega Plaza Ica, los vidrios del local de KFC se rompieron por el impacto del sismo y los fragmentos provocaron cortes a una joven que se encontraba en el establecimiento. El hecho abrió el debate sobre el cumplimiento de normas de seguridad en locales comerciales de un país con alta actividad sísmica.
En Huancavelica, el sismo provocó deslizamientos de rocas y tierra desde las partes altas de los cerros en la provincia de Huaytará, afectando el anexo de Chocorbo y generando una densa nube de polvo que obligó a la evacuación preventiva de pobladores. También se reportó el colapso de una vivienda en esa región.
En las dunas de la Huacachina, videos viralizados en redes sociales mostraron un deslizamiento de arena en las laderas del oasis, en un fenómeno que quedó documentado en imágenes captadas por turistas y residentes.
El INDECI confirmó que no hay víctimas mortales. El general Luis Vásquez Guerrero, jefe del organismo, precisó que los equipos de campo realizan evaluaciones de daños para determinar la dimensión real de los perjuicios estructurales. El ministro de Defensa, Amadeo Flores, se trasladó a Ica para supervisar la situación en terreno.
Por qué se sintió diferente en Ica y en Lima
El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que la profundidad de 81 km clasificó al sismo como de foco intermedio, lo que determinó cómo fue percibido en distintas regiones. En Ica, cerca del epicentro, las ondas de alta frecuencia generaron un sacudimiento brusco y trepidatorio. En Lima, a casi 300 km de distancia, las frecuencias altas se disiparon durante el recorrido y solo llegaron las ondas de largo periodo —las ondas de Love y Rayleigh—, que producen el balanceo lento y prolongado que los limeños describieron como ondulatorio.
Los suelos blandos de algunas zonas de Lima amplificaron ese efecto: cuando las ondas sísmicas transitan desde el basamento rocoso hacia capas de sedimentos finos, su velocidad cae y su amplitud aumenta. Distritos como Carabayllo y Villa El Salvador, asentados sobre arenas y depósitos marinos, sintieron el movimiento con mayor intensidad que zonas sobre roca compacta como Miraflores o San Isidro.
Tavera también desmintió el mito de que los temblores frecuentes alivian la tensión acumulada en las placas: para equiparar la energía de un sismo de magnitud 8.0, la falla debería producir más de un millón de eventos de magnitud 4.0. Lima no ha experimentado un gran sismo de subducción desde 1746, lo que convierte la costa central en una de las zonas de mayor potencial sísmico del continente.
Sin alerta de tsunami y recomendaciones para la población
La Marina de Guerra del Perú descartó cualquier riesgo de tsunami en el litoral tras el sismo. El sistema de alerta temprana fue activado desde Chilca y San Juan de Marcona, dos puntos estratégicos de monitoreo en el litoral sur.
Las autoridades recomiendan mantener lista la mochila de emergencia —con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos—, establecer un plan familiar de evacuación y participar en el Simulacro Nacional Multipeligro del 29 de mayo a las 10:00 horas, convocado en conmemoración del terremoto de 1970 que sepultó la ciudad de Yungay. El IGP mantiene el monitoreo de posibles réplicas en ultimosismo.igp.gob.pe.