Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo en Ica y reporte del IGP del miércoles 20 de mayo de 2026

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Nueva réplica en Ica: sismo de 3.6 sacude la región

La región de Ica registró este miércoles 20 de mayo de 2026 a las 07:14:12 horas un nuevo sismo de magnitud 3.6, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el reporte RS 2026-0293. El epicentro se ubicó a 19 km al sur de Ica, con una profundidad de 60 km, latitud -14.24 y longitud -75.74. La intensidad registrada fue de grado II en la escala de Mercalli, lo que corresponde a un movimiento leve percibido solo por personas en reposo o en pisos altos.

El evento se produce menos de 24 horas después del sismo principal de magnitud 6.1 que sacudió la región el martes 19 de mayo a las 12:57 horas, con epicentro a 41 km al sur de Ica y que dejó 27 heridos, daños en universidades, un centro comercial y el colapso parcial de la Catedral de Ica. Este nuevo movimiento es la tercera réplica registrada por el IGP en la zona tras el evento principal, después del sismo de magnitud 4.1 ocurrido el mismo martes a las 17:18 horas.

La profundidad de 60 km clasifica al evento como de foco intermedio, similar al sismo principal. El IGP continúa monitoreando la actividad sísmica en la región y recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales en ultimosismo.igp.gob.pe. Las autoridades insisten en mantener lista la mochila de emergencia y en no ingresar a estructuras con daños visibles hasta que sean evaluadas por equipos técnicos.