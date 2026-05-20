Partidos de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy miércoles 20 de mayo presenta una jornada cargada de fútbol internacional, con la atención repartida entre la final de la Europa League, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre los protagonistas, varios futbolistas peruanos buscarán dejar su huella en el continente, además de la participació de clubes nacionales.

La definición de la Europa League enfrenta a Friburgo de Alemania y Aston Villa de Inglaterra en el Tüpras Stadyumu de Turquía, con ambos equipos llegando tras superar cruces muy parejos en semifinales. El cuadro alemán viene de eliminar a Sporting Braga de Portugal y se encuentra en el sétimo lugar de la Bundesliga, mientras que los ‘villanos’ dejaron fuera de competencia a Nottingham Forest y se ubican en posiciones de clasificación a la próxima Champions League.

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En la Copa Libertadores, Nacional de Uruguay recibirá a Universitario, elenco peruano que busca sumar fuera de casa tras una fase de grupos irregular y totalmente alejado en la pelea por el Torneo Apertura. Además, Palmeiras se mide con Cerro Porteño y LDU de Quito recibe a Lanús, con la posible presencia de Jesús Pretell en el mediocampo ecuatoriano dirigido por Tiago Nunes. De la misma manera, Flamengo enfrenta a Estudiantes de La Plata, ambos en busca de asegurar la clasificación.

La jornada sudamericana sigue con el choque de Junior de Barranquilla ante Sporting Cristal, con los ‘celestes’ con la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa para clasificar a los octavos de final si consiguen el triunfo. En tanto, Cusco FC se cruza con DIM, en un duelo clave para las aspiraciones de los ‘dorados’ de tratar de arrebatarle el tercer lugar y tentar un lugar en los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana.

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Por la Copa Sudamericana, Santos de Brasil frente a San Lorenzo y se destaca el partido entre Gremio y Palestino, donde Erick Noriega podría sumar minutos con el equipo brasileño. Más tarde, River Plate de Argentina recibe a Red Bull Bragantino.

Por último, en la Copa Colombia, Pedro Gallese podría ser titular para Deportivo Cali en su cruce ante Alianza FC.

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Partido de Europa League - Final

- Friburgo vs Aston Villa (14:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores

- Nacional vs Universitario (17:00 horas / ESPN, Disney+)

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- Palmeiras vs Cerro Porteño (19:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- LDU de Quito vs Lanús (19:30 horas / ESPN 6, Disney+)

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- Flamengo vs Estudiantes de La Plata (19:30 horas / ESPN 7, Disney+)

- Junior de Barranquilla vs Sporting Cristal (21:00 horas / ESPN, Disney+)

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- Cusco FC vs DIM (21:00 horas / ESPN 2, Disney+, Telefé YouTube)

Partidos de Copa Sudamericana

- Santos vs San Lorenzo (17:00 horas / ESPN 2, Disney+)

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- Olimpia vs Vasco da Gama (17:00 horas / DSports)

- Boston River vs 0’Higgins (17:00 horas / ESPN 5, Disney+)

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- Independiente Petrolero vs Botafogo (19:00 horas / ESPN, Disney+)

- Gremio vs Palestino (19:00 horas / DSports)

- River Plate vs Red Bull Bragantino (19:30 horas / DSports)

Partido de Copa Argentina

- Talleres de Córdoba vs Atlético Túcuman (15:00 horas / TyC Sports)

Partidos de Copa Colombia

- Fortaleza CEIF vs Orsomarso (15:00 horas)

- Llaneros vs Patriotas Boyacá (16:00 horas)

- Atlético Bucaramanga vs Boca Juniors de Cali (19:00 horas)

- Deportivo Cali vs Alianza FC (19:40 horas)

Partido de Copa Ecuador

- Daquilema vs Emelec (15:30 horas / DSports)

Partidos de Liga Profesional Saudí

- Al Khaleej vs Al-Ahli (13:00 horas)

- Al Najma vs Al Shabab (13:00 horas)

Partido de liga de Suecia

- GAIS Gotemburgo vs Hammarby (12:00 horas)