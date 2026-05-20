La historia de T’aqrachullo: de los primeros pobladores andinos al descubrimiento que cambió la arqueología peruana

La antigua ciudadela inca de Taqrachullo, un santuario arqueológico en Cusco, muestra sus imponentes estructuras de piedra en un paisaje montañoso con un río serpenteante.

La historia de T’aqrachullo no comienza con los incas ni termina con la conquista española. El complejo arqueológico ubicado sobre una meseta del cañón del río Apurímac, en el distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar, en la región Cusco, acumula siglos de ocupación continua que los arqueólogos del Ministerio de Cultura del Perú han comenzado a desentrañar desde 2019 con resultados que han reescrito la comprensión de esta parte del sur andino.arilv

Las evidencias materiales recuperadas durante las excavaciones confirman que T’aqrachullo fue habitada desde épocas muy tempranas, con presencia de distintas tradiciones culturales que se sucedieron y superpusieron en el tiempo. Los objetos hallados en distintos sectores del sitio muestran influencias de las culturas Pukara, Wari y Qollao, lo que indica que el lugar fue un espacio de importancia sostenida mucho antes de la expansión inca.

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Esta continuidad ocupacional no es menor: demuestra que T’aqrachullo no fue un asentamiento de uso breve ni una creación exclusiva del Imperio Inca, sino un lugar con una historia propia que las distintas culturas andinas reconocieron y aprovecharon a lo largo del tiempo.

Ancocagua, el gran adoratorio del Tahuantinsuyo

Durante la expansión del Imperio Inca, T’aqrachullo adquirió una relevancia política y religiosa de primer orden. La etnia Cana, hablante de aymara y originaria de esta región, fue aliada estratégica de Túpac Inca Yupanqui, lo que le otorgó un lugar privilegiado dentro de la jerarquía del Tahuantinsuyo. El ayllu Cana mantuvo siempre su identidad propia: nunca se convirtió en inca, pero fue reconocido y respetado dentro del sistema imperial.

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En ese contexto, T’aqrachullo —conocida en las fuentes coloniales como Ancocagua— era considerada uno de los principales adoratorios del Imperio. Los incas la denominaban Urqosuyo por su ubicación elevada en las montañas. El sitio funcionó como un centro político, económico y religioso de primer nivel, no como una población secundaria, según la interpretación de los arqueólogos a partir de la densidad de construcciones y la riqueza de los objetos recuperados.

El Qhapaq Ñan, el sistema vial andino que articuló territorios y poblaciones a escala continental, atravesaba T’aqrachullo por su lado oeste, conectándola con los Tres Cañones y dirigiéndola hacia Arequipa y el Collasuyo. Esta conexión vial confirma que el sitio no estaba aislado, sino integrado en la lógica de circulación y control territorial del Tahuantinsuyo.

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Un templo inca mencionado por antiguos cronistas ha sido restaurado y puesto en valor en las alturas de Espinar. Tajrachullo, con su increíble arquitectura y hallazgos de oro, revela su importancia como centro religioso y administrativo del Tahuantinsuyo | Latina TV

El hallazgo que cambió la historia: las lentejuelas de oro, plata y cobre

El punto de inflexión en las investigaciones modernas ocurrió en septiembre de 2022. El arqueólogo Dante Huallpayunca lideraba una campaña rutinaria cuando uno de sus asistentes detectó restos metálicos bajo el suelo de un recinto de piedra. Lo que encontraron superó todas las expectativas: un depósito con casi 3.000 lentejuelas elaboradas en oro, plata y cobre, envueltas en cuero de camélido y cubiertas con restos de pelo animal. Los análisis posteriores determinaron que databan de inicios del siglo XVI y formaban parte de ornamentos ceremoniales utilizados por la élite incaica.

“Muchos arqueólogos jamás encuentran algo así en toda su carrera”, declaró Huallpayunca a National Geographic, cuyo reportaje internacional convirtió a T’aqrachullo en noticia global. Junto a las lentejuelas, el equipo recuperó collares, pulseras, anillos, herramientas de piedra y cerámica en distintos sectores del sitio, incluidos espacios ceremoniales vinculados con rituales dedicados al agua y al sol.

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T’aqrachullo

La conquista española y el olvido colonial

Con la llegada de los españoles, T’aqrachullo perdió su función ceremonial y política. Los primeros europeos que llegaron a la zona fueron los Almagristas, atraídos por la riqueza minera de la región en su búsqueda del Dorado. Entre los siglos XVII y XIX, cerca del sitio se establecieron las haciendas de Pucara y Totorani, mientras las minas de Caylloma y Yauri explotaban la mano de obra de los pobladores locales. En 1615, la región se convirtió en centro de curato y suministró trabajadores para los obrajes de Cusco y las minas de Potosí.

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El sitio arqueológico fue reutilizado durante este período como vivienda para campesinos y como corral para animales que pastoreaban en la zona. Las estructuras incaicas sirvieron de refugio y depósito, y el nombre original fue reemplazado gradualmente por el de María Fortaleza, denominación que los españoles impusieron y que persiste hasta hoy.

Las impresionantes ruinas de la ciudadela inca de Taqrachullo, un santuario arqueológico en Cusco, se muestran entre formaciones rocosas y vegetación exuberante bajo un cielo parcialmente nublado.

La leyenda del cura pecador

En el pueblo de Suyckutambo pervive una leyenda que forma parte de la memoria oral de la comunidad. Según el relato, una joven enigmática y muy deseada fue raptada por un sacerdote de Coporaque, con quien tuvo un hijo. Al escapar con el niño, fue perseguida por el sacerdote y sus seguidores. Como castigo divino, todos fueron transformados en rocas, que hoy pueden verse en el cañón de Suyckutambo. La leyenda ilustra la forma en que la comunidad resignificó el paisaje y las estructuras del sitio a lo largo de los siglos.

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El reconocimiento moderno y la apertura al turismo

En 2010, T’aqrachullo fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación mediante resolución oficial. Las excavaciones sistemáticas comenzaron en 2019 con la participación de especialistas del Ministerio de Cultura, y se intensificaron entre 2019 y 2024, documentando casi 600 estructuras y recuperando miles de objetos arqueológicos.

En diciembre de 2024, el sitio fue habilitado oficialmente para la visita turística tras un proceso de restauración que recuperó más de 300 construcciones arqueológicas: recintos, escalinatas, fuentes, kallankas, muros y estructuras funerarias. El Gobierno Regional del Cusco anunció además el inicio de la carretera Yauri-Suyckutambo para el 15 de junio de 2026, con una inversión superior a los 323 millones de soles, que mejorará el acceso al sitio y potenciará el turismo en la provincia de Espinar.

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Las investigaciones continúan y los hallazgos disponibles representan solo una fracción del potencial total del complejo. Los arqueólogos trabajan para confirmar si T’aqrachullo corresponde efectivamente a la mítica Ancocagua descrita en las crónicas coloniales, una pregunta cuya respuesta podría reconfigurar la comprensión del Imperio Inca en el sur andino.