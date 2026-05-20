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Haití se refuerza con Lenny Joseph, goleador revelación del Ferencvaros, para afrontar el Mundial 2026

El delantero nacido en Francia, de 25 años, completó a tiempo su proceso de documentación haitiana para ser incluido en la lista oficial de 26 futbolistas para afrontar la cita planetaria

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Lenny Joseph destaca como el futbolista diferencial del Ferencváros. - Crédito: MTI
Lenny Joseph destaca como el futbolista diferencial del Ferencváros. - Crédito: MTI

Haití no quiere ser ave de paso en su retorno a una Copa del Mundo. Para ello ha llamado a sus mejores puntuales, incluso a aquellos que cuentan con un vínculo cercano con la nación. En esa categoría encaja a la perfección el ariete Lenny Joseph, de 25 años, que está rompiendo todos los moldes en el histórico Ferencváros de la NB1.

Aunque Joseph nació en París, tiene raíces haitianas por el lado de su padre y congoleñas por parte de su madre. Aun así, ha preferido unirse a la expedición caribeña que afrontará la próxima cita planetaria de Estados UnidosMéxico Canadá.

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Lenny Joseph, de 25 años, trasciende en Ferencváros. - Crédito: AFP
Lenny Joseph, de 25 años, trasciende en Ferencváros. - Crédito: AFP

No hubo nada de por medio que convenciera a Lenny para representar a Haití, porque desde que tiene uso de razón quería hacerlo. Así pues, agilizó de manera inmediata su documentación para obtener su identificación como haitiano. Como una estrella del fútbol europeo que es, no surgieron inconvenientes burocráticos y se le extendió el pasaporte para que vistiera la indumentaria ‘azul y roja’.

Lenny Joseph llegó al Ferencváros procedente del Grenoble hace más de un año. En primera instancia fue un suplente habitual, pero con el avance de los meses fue demostrando sus credenciales hasta el punto de asentarse como atacante titular, cosechando números de impacto: 16 goles y 10 asistencias en 47 partidos.

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De ahí que el CT de la selección de Haití haya posado sus ojos en un Joseph que no cabe de la emoción por el estreno en la justa mundialista de junio próximo. “Mi gran sueño es jugar la Copa del Mundo”, declaró.

Desde el Ferencváros le extienden todas las buenas vibras a Joseph, en especial su entrenador Robbie Kean, leyenda de Irlanda, quien le compartió, además, algunos consejos: “Ve allí, disfruta y hazte un nombre. Es el escenario más importante de tu carrera. Si marcas un gol, la gente te recordará por siempre”.

Lenny Joseph suma siete anotaciones con Ferencváros en la actual campaña. - Crédito: Károly Árvai
Lenny Joseph suma siete anotaciones con Ferencváros en la actual campaña. - Crédito: Károly Árvai

Histórico retorno

El regreso de Haití al Mundial después de más de cincuenta años representa mucho más que un logro deportivo: es la confirmación de una resiliencia colectiva forjada en la adversidad. La selección caribeña formará parte del Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, tres rivales que la ubican como la escuadra de menor ranking del grupo.

El proceso que permitió a Haití volver a la máxima cita del fútbol se caracterizó por circunstancias poco habituales. El equipo, dirigido por el francés Sebastien Migné, nunca pudo entrenar en territorio haitiano debido a problemas de seguridad. Por ello, el entrenador optó por construir un plantel global, reclutando jugadores haitianos y de origen haitiano que militan en ligas de Europa, la MLS y otros rincones del mundo.

La clasificación de Haití fue posible gracias a resultados clave como la victoria 1-0 contra Costa Rica y el triunfo 2-0 sobre Nicaragua. Estas victorias permitieron al conjunto caribeño superar a selecciones con mayor tradición futbolística como Honduras y Costa Rica, asegurando el único boleto directo disponible en su grupo.

El equipo no cuenta con figuras de renombre internacional, pero sí con referentes como Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Frantzdy Pierrot en la delantera y el experimentado portero Johny Placide. Entre los jóvenes destaca el defensor Keeto Thermoncy, de 19 años, símbolo de la apuesta de Haití por el futuro.

Haití regresa a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia. - Crédito: AFP
Haití regresa a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia. - Crédito: AFP

Para quienes se preguntan por qué este logro es tan relevante, basta revisar la historia: Haití solo había participado en un Mundial, en Alemania 1974, donde fue eliminado en la fase de grupos tras enfrentar a Italia, Polonia y Argentina. La clasificación para 2026 rompe una sequía de más de medio siglo y ofrece al país una oportunidad inédita para mostrar su evolución.

El desafío que enfrenta Haití es mayúsculo. Más allá de buscar la clasificación a la siguiente fase, el objetivo será competir con dignidad, sumar experiencia y, si es posible, dar una sorpresa que reafirme el lugar de la selección en la élite futbolística mundial.

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