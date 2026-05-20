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Detuvieron a lituano en el nuevo Jorge Chávez: extranjero llevaba cinco kilos de droga rumbo a Brasil

El alcaloide estuvo oculto en distintos soportes: chaleco, producto deshidratado para pisco sour, artesanías con motivos del Perú y bebidas

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El cargamento estuvo oculto en varios soportes: chaleco, insumo deshidratado para pisco sour, artesanías con motivos peruanos y bebidas (Créditos: Panamericana TV)

Un ciudadano de nacionalidad lituana fue detenido en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez cuando intentó viajar a Brasil con 5 kilos 390 gramos de cocaína ocultos en su equipaje. La intervención estuvo a cargo de la División Aeroportuaria Antidrogas, que detectó la carga antes de que la maleta ingresara a la bodega del avión.

El coronel Marco Antonio Godenzi precisó ante las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que el detenido pretendía trasladar la sustancia dentro de una maleta destinada al compartimento de carga. Según la autoridad policial, el peso exacto del alcaloide incautado fue de 5 kilos 390 gramos, cifra que quedó registrada tras las diligencias realizadas en el terminal aéreo.

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La droga no estaba escondida en un solo lugar. De acuerdo con la información difundida por la unidad especializada, la sustancia blanquecina fue hallada dentro de un chaleco, pero también apareció camuflada en un producto deshidratado utilizado para preparar pisco sour y en artesanías con motivos del Perú. Además, se conoció que parte del alcaloide estaba mezclada con otras bebidas, una estrategia usada para intentar confundir los controles.

La División Aeroportuaria Antidrogas detectó la carga antes de que la maleta ingresara a la bodega del avión (Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV).
La División Aeroportuaria Antidrogas detectó la carga antes de que la maleta ingresara a la bodega del avión (Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV).

Consultado por el impacto económico, Godenzi indicó que la afectación a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas supera los USD 80.000. La cifra corresponde, según el reporte policial, al perjuicio estimado en el mercado por la incautación y la frustración del envío que tenía como destino Brasil.

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El caso se suma a una serie de operativos ejecutados durante 2026 en el aeropuerto. En lo que va del año se realizaron 17 intervenciones antidrogas en el terminal, con un saldo de 24 detenidos: 12 mujeres y 12 varones, de acuerdo con el balance presentado por la División Aeroportuaria Antidrogas.

En esas acciones, las autoridades decomisaron 98,525 kilogramos de alcaloide de cocaína. Godenzi detalló que el total corresponde al resultado acumulado de las 17 intervenciones realizadas en 2026, en una estrategia que combina control de equipajes, inspecciones y verificación de perfiles de riesgo en zonas de embarque.

La ingesta de droga dejó de ser la modalidad más utilizada por el alto riesgo que implica. En su lugar, los traficantes suelen adherir la sustancia al cuerpo o acondicionarla en objetos de uso cotidiano, con métodos de ocultamiento cada vez más elaborados, de acuerdo con el medio de comunicación.

El destino del envío era Brasil, según el reporte presentado por la unidad especializada (Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV).
El destino del envío era Brasil, según el reporte presentado por la unidad especializada (Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV).

Cae clan familiar en el aeropuerto Jorge Chávez

Hace algunas semanas, un presunto clan familiar dedicado al narcotráfico internacional fue desarticulado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando seis mujeres y un hombre intentaban abordar un vuelo con destino a Barcelona, España, con cocaína oculta entre sus prendas. Según la investigación policial, el grupo simuló un viaje familiar para evitar sospechas y utilizó a un bebé y un cochecito como parte de la estrategia.

Entre las intervenidas figuró Rosemary Huaraca Arosquipa, quien cargaba al menor durante los controles. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional detectaron movimientos sospechosos y registraron una huida hacia los servicios higiénicos, donde luego hallaron dos paquetes escondidos en tachos de basura. La Policía informó que parte del cargamento estaba acondicionada en la zona del busto con estructuras similares a prótesis y estimó que la incautación alcanzó cerca de cuatro kilos, de acuerdo con información de ATV.

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