“¿Organizar un golpe de Estado en Perú?”, la frase de Succession que sorprendió a los fans peruanos

La plataforma de streaming por suscripción, HBO, lanzó el último 27 de marzo el primer episodio de la cuarta y última temporada de la aclamada serie Succession. En uno de sus últimos capítulos, Perú fue mencionado como parte del guión, hecho que generó distintas reacciones en los fanáticos peruanos.

Fue en el capítulo 8, llamado “América decide” en el que el personaje Connor Roy, interpretado por el actor estadounidense, Alan Douglas Ruck nombró a Perú, junto a otros países como Uruguay y Tayikistán.

Succession y su relación con el Perú

Si bien, no existe una relación directa entre la famosa serie y el país andino, durante uno de sus últimos episodios, el país del pisco fue citado y usuarios relacionaron la mención a uno de los acontecimientos dados en Perú el 2022.

Recordemos que, durante el último año, exactamente el 7 de diciembre del 2022, el expresidente, Pedro Castillo Terrones realizó un intento de autogolpe de Estado, que finalmente terminó con una detención policial, su destitución y posterior asilamiento en el penal Barbadillo.

"Succession" – Tráiler Episodio 9 - HBO

En el caso de Succession, el personaje ficticio de Connor Roy, hijo mayor de Logan Roy, dueño de un conglomerado de medios en Estados Unidos, en conversación con su hermano Roman Roy muestra el poder que tiene su familia a través de su empresa y de sus conexiones con el Gobierno norteamericano, al punto de poder elegir un cargo que desarrolle en países de Sudamérica con la finalidad de dar soluciones ante problemas armados por ellos mismos.

- Connor Roy: “Porque me preguntaba, si la oferta de la que hablamos sigue en pie”.

- Roman Roy: “Lo de ser embajador. Esa fue la oferta de ayer, Connor. Si no gana, serás responsable en parte, ¿lo sabes?”.

- Connor Roy: “Rom, gasté unos cien millones. ¿No podría tener aunque sea las sobras?, ¿Organizar un golpe de Estado en Perú?, ¿Enviarme a Tajikistán?, ¿Ser uno de los jugadores en Uruguay?”.

- Roman Roy: “Pero dime, ¿qué gana él, Connor?”.

- Connor Roy: “Tal vez uno de los mejores políticos de su generaión arreglando las cosas”.

¿Por qué Connor Roy menciona al Perú? La razón es porque Connor sabía no que no lograría ganar las elecciones presidenciales, ya que no tenía popularidad entre los estadounidenses. Su adversario político, el ultraderechista, Jeryd Mencken, era quien tenía el mayor porcentaje de aceptación y visibilidad en medios, gracias al apoyo de ATN, empresa de medios perteneciente a la familia Connor.

La ambición del hijo mayor para no quedar fuera del escenario político lo llevó a pedir y asegurar un puesto, una vez que Mencken salga electo. Es ahí donde pide un puesto como embajador y menciona al Perú.

Usuarios reaccionan a la mención del Perú en Succession

Fans peruanos no dejaron pasar la mención del país andino en la famosa serie Succession y compartieron su sentir en redes sociales. Twitter y TikTok fueron los canales en los que expresaron su emoción.

Algunos seguidores de la conocida serie, asociaron aquel momento al que se vivió en el Perú, mientras que otros analizaron sobre el poder que existe detrás de los distintos gobiernos, donde personas influyentes pueden decidir sobre la estabilidad de distintas naciones.

Succession menciona a Perú en el capítulo 8 de su última temporada y fans quedan soprendidos. (Captura Twitter)

