Guido Bellido pide a la población que las protestas en el país no sean violentas y solo pacíficas para no agudizar la crisis

Guido Bellido (Guido Bellido)

El congresista no agrupado Guido Bellido no fue ajeno a pronunciarse sobre la grave crisis política en el Perú. En una entrevista con Radio Exitosa, solicitó a la población que proteste de manera pacífica y organizada y no actúe de manera vandálica para no dañar la propiedad privada.

“Queremos llamar a que la población haga su manifestación en concordancia con la Constitución, de manera pacífica, organizada, si es el propósito que tiene la población. Pero, sin embargo, en los últimos días se han generado una serie de hechos, probablemente que han buscado empañar un reclamo en el marco constitucional de la ciudadanía”, declaró.

Bellido añadió que, en el interior del país, también “debemos entender” que en el país hay “una discriminación tremenda”. Según él, eso también sucede en el Congreso de la República. Mencionó que las protestas que se desarrollan actualmente en el Perú son a causa de la “arremetida contra la población”.

Te puede interesar: Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial decide hoy prisión preventiva en contra del exmandatario

“Lo que en este momento estamos viendo, que las diferentes regiones, provincias y distritos se están manifestando, es debido a un tema, que desde la segunda vuelta (de las elecciones generales) ha sido tan bárbaro la arremetida contra la población, contra la gente que viene de provincia, contra la gente que es de una comunidad campesina”, precisó.

Un manifestante lleva la bandera de Perú durante una protesta exigiendo la disolución del Congreso y la celebración de elecciones democráticas en lugar de reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú, tras la destitución del líder peruano Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Bellido negó que algunos parlamentarios estén como incitadores de las protestas. Esto a causa de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investiga a los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez. “Nosotros no estamos conduciendo esta movilización, esta movilización es ciudadana, espontánea”, indicó.

El parlamentario se refirió a los presuntos infiltrados en las marchas, a fin de causar desmanes, y afirmó que “hay ciudadanos en redes sociales que han identificado personas que, muchos de ellos, podrían ser de la propia Policía”.

“Hay videos en donde la población denuncia personas que no son de la movilización, personas que no son parte de la población que pacíficamente se moviliza, y hay gente que ingresa, que instiga, que tira una piedra y se retira. Al mismo tiempo, hay fotografías que, por ejemplo, la Policía está reuniendo personal uniformado y personal que no está uniformado”, añadió.

Estado de Emergencia

Tras el anuncio del ministro de Defensa, Alberto Otárola, sobre la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional, desde este miércoles 14 de diciembre, debido a las fuertes protestas en el Perú, la medida se hizo oficial esta tarde con un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

El documento consta de siete artículos y en el primero se dictamina declarar, por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

En seguida, hacen hincapié en la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales, relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Te puede interesar: Protestas EN VIVO: estado de emergencia, vías bloqueadas y pérdidas millonarias en el séptimo día de manifestaciones

Asimismo, señalan que con la vigencia del estado de emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, “queda suspendida la vigencia de los Estados de Emergencia declarados en distintos departamentos del país, en los cuales la Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo del control del orden interno”.

SEGUIR LEYENDO