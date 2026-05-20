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Resultados de la fecha 5 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Llegó el turno de los equipos peruanos: Universitario visita a Nacional en Montevideo, Sporting Cristal hará lo suyo con Junior en Barranquilla, y Cusco FC recibe a Medellín en casa. Conoce los detalles de la jornada crucial

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Resultados de la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
Resultados de la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Hoy, miércoles 20 de mayo, continuará la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores que crece entre los aficionados peruanos, con tres equipos nacionales preparados para enfrentar desafíos decisivos. Las miradas están puestas en el debut de Héctor Cúper como entrenador de Universitario de Deportes, quien tendrá su primera prueba al mando del equipo frente a Nacional en Montevideo.

La jornada también coloca a Sporting Cristal en un duelo ante Junior en el Estadio Olímpico Jaime Morón León, donde buscará sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación. Por su parte, Cusco FC será local frente al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, enfrentando la presión de obtener un resultado favorable ante su público.

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Resultados de la fecha 5 por Copa Libertadores 2026

Martes 19 de mayo

- Coquimbo Unidos 3-0 Deportes Tolima (Grupo B)

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- Fluminense 2-1 Bolívar (Grupo C)

- Rosario Central 4-0 Universidad Central (Grupo H)

- Santa Fe 2-1 Platense (Grupo G)

- Always Ready 1-2 Mirassol (Grupo G)

- Boca Juniors 1-1 Cruzeiro (Grupo D)

- Independiente del Valle 4-1 Libertad (Grupo H)

Miércoles 20 de mayo

- Nacional de Uruguay vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Grupo B)

- Liga de Quito vs Lanús (19:30 horas / Grupo G)

- Flamengo vs Estudiantes (19:30 horas / Grupo A)

- Palmeiras vs Cerro Porteño (19:30 horas / Grupo F)

- Junior vs Sporting Cristal (21:00 horas / Grupo F)

- Cusco FC vs Medellín (21:00 horas / Grupo A)

Jueves 21 de mayo

- Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia (17:00 horas / Grupo C)

- U. Católica vs Barcelona SC (19:30 horas / Grupo D)

- Peñarol vs Corinthians (19:30 horas / Grupo E)

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026.
Canal TV para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026.

Así llegan Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC a sus partidos

La jornada resulta clave para las aspiraciones de los clubes peruanos, pues los resultados de estos partidos pueden definir su permanencia en el torneo continental. Cada uno enfrenta rivales con historial y potencial, lo que eleva la exigencia táctica y anímica para los equipos y sus planteles.

El encuentro de Universitario de Deportes marca el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Héctor Cúper. La ecuación para la ‘U’ es clara: el equipo necesita vencer a Nacional para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El resultado de ese partido, sumado a la victoria de Coquimbo Unido ante Deportes Tolima, podría cambiar por completo el panorama del grupo.

Si ambos resultados se concretan, el conjunto ‘crema’ pasaría a depender únicamente de sí mismo. En ese escenario, una victoria frente a Deportes Tolima en la última fecha le permitiría asegurar el segundo puesto de su grupo y avanzar a octavos de final.

Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Héctor Cúper - Copa Libertadores – Perú – 19 mayo
Universitario y Nacional disputarán en Montevideo un partido decisivo por el Grupo B, con transmisión internacional y arbitraje argentino designado por Conmebol. (Club Nacional de Footbal)

Mientras tanto, Sporting Cristal y Cusco FC también apuestan por estrategias que les permitan avanzar y consolidar su posición en la tabla del grupo. El presente de los rimenses en el torneo local dista de ser el ideal, pero en la Copa el equipo de Zé Ricardo ha mostrado una faceta distinta.

Los celestes han conseguido dos victorias como locales en la fase de grupos, resultado que les ha permitido mantenerse en la pelea por la clasificación continental. Tiene la oportunidad de lograr una tercera victoria enfrentando a Junior, equipo que llega a este partido ubicado en el último puesto de su grupo. La urgencia del rival por sumar puntos añade presión al encuentro, ya que el rival necesita un triunfo para mantener alguna opción de avanzar.

Sporting Cristal vs. Junior
Sporting Cristal superó al Junior de Barranquilla por 2-0 en la Copa Libertadores - crédito Sporting Cristal

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