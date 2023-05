Alberto Otárola defendió intento de Dina Boluarte de gobernar desde el extranjero

Alberto Otárola fue abogado de Dina Boluarte y segundo premier de su gobierno

El premier Alberto Otárola se reunió con la Mesa Directiva del Congreso a un día de presentar un proyecto de ley que busca permitir que la jefa de Estado pueda estar a cargo de la presidencia aún cuando se encuentre fuera del territorio nacional. La iniciativa ha sido blanco de críticas entre los parlamentarios, pero el titular de la PCM ha señalado que no se trata de una propuesta que afecte a la Constitución Política del Perú.

El representante del Ejecutivo asegura que de aprobarse el texto se desarrollará “toda la moderna técnica legislativa referida al gobierno electrónico”. Esto en referencia al trabajo realizado por diversos parlamentarios durante los últimos tres años en los que se apostó por el trabajo remoto durante los peores momentos de la pandemia contra el covid-19. Hasta la actualidad existen legisladores que trabajan bajo dicha modalidad.

“Podemos ver cómo algunos congresistas desarrollan las sesiones de manera virtual, votan virtualmente; lo mismo que en el poder Ejecutivo”, recalcó Otárola para luego señalar que durante sus trabajos previos en la presidencia del Consejo de Ministros laboró bajo la misma modalidad. El jefe del gabinete instó al resto de la representación nacional a dar prioridad al proyecto de ley presentado recientemente.

Alberto Otárola rechaza que proyecto del Ejecutivo afecte a la Constitución.

Otárola señaló la iniciativa busca ratificar que el jefe de Estado no deja de serlo “cuando sale del país” y “desarrollar la Constitución” para que la presidenta “pueda representar adecuadamente y ejercer la facultad que la propia Constitución le otorga”. Este señaló la importancia de los viajes al extranjero de la mandataria cuando existen dos presidentes (AMLO y Gustavo Petro) que están atacando al Perú”.

Rechazan medida

El abogado Enrique Ghersi indicó que para resolver el problema de vacío de poder durante la ausencia de Dina Boluarte, se debe modificar el artículo 115 de la Constitución. Este señala que “por impedimento temporal o permanente del presidente, asume sus funciones el primer vicepresidente”. En defecto, asume el segundo vicepresidente. Esta línea de sucesión se repita cuando se trata la salida del mandatario del territorio nacional.

“Modificarse la ley del Poder Ejecutivo, no tiene jerarquía suficiente. Esto porque el artículo 115 de la Constitución establece el mecanismo de encargo del despacho. Ahí se señala que el ejercicio de la presidencia es presencial, no virtual”, indicó Ghersi. En esa misma línea se encuentra la postura del abogado Erick Urbina pues la propuesta “no estaría en línea con las leyes”. Desde el Congreso también se ha hecho público el rechazo al proyecto.

Jorge Montoya se suma a la lista de congresistas en contra de que la presidenta pueda gobernar de manera remota

Desde Perú Libre, el vocero Flavio Cruz señaló de “leguleyada” la iniciativa presentada. “En cualquier situación, ahí está la Cancillería. Esa no es la prioridad, hay un conjunto de temas en el Parlamento que tienen que verse”, indicó. A pesar de la distancia ideológica entre ambos, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló de inapropiado el proyecto que hoy defiendo el Poder Ejecutivo.

“Me parece inapropiado. Salvo que quiera viajar y este desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve, entonces que permanezca acá y no viaje”, dijo Montoya a los medios de comunicación. Este considera que no existe nada importante más allá de las fronteras peruanas, “más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos”. En caso de algún evento protocolar, podría ir la Canciller en representación del Perú.

La fujimorista Rosangela Barbarán ha dicho estar a favor de que sea el presidente del Congreso quien quede a cargo de la presidencia, tal como se propuso meses atrás desde el Ejecutivo. “En ese sentido, no sé si sería ideal que la señora presidenta siga despachando fuera del país. (...) Había una propuesta de que lo haga el presidente del Congreso (José Williams), la Constitución ya establece esa situación”, mencionó.