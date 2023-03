Congresistas viajaron a Trujillo para el cumpleaños de Diego Bazán con presuntamente dinero del Estado

Los parlamentarios María del Carmen Alva, Héctor Acuña, Patricia Chirinos, Kira Alcarraz, Rosangella Barbarán y Edward Málaga estuvieron en el festejo del integrante de Avanza País.

Un nuevo escándalo involucra al Congreso de la República que, según las últimas encuestas, registra una desaprobación que se sitúa en 90% a nivel nacional. Aparte de que han sido cuestionados porque gozaron de un buffet de 80 soles, celulares de alta gama, viáticos para personal de confianza, adquisiciones innecesarias como alfombras, falta de transparencia de sus integrantes, también usarían recursos de las arcas públicas para irse de fiesta.

Según el periodista Martín Hidalgo, al menos seis parlamentarios viajaron a la ciudad de Trujillo con dinero del Legislativo. No para ejercer alguna labor de representación, sino para asistir al cumpleaños de Diego Bazán, quien pertenece a las filas de la bancada de Avanza País. Los involucrados en este asunto son María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y los no agrupados Héctor Acuña y Edward Málaga (no agrupados). Ellos recibieron 976 soles como viaticos.

Alejandro Cavero y Norma Yarrow también estuvieron en la celebración, pero se habrían trasladado con su propio dinero. Todos ellos compartieron con Bazán y sus familiares la noche del 12 de febrero.

Hay que señalar que el viaje de los parlamentarios no fue por semana de representación porque está se estableció que sea entre el 20 al 24 de febrero.