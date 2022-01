Enrique Ghersi, abogado de César Acuña: “El único beneficio es la defensa de su honor”

César Acuña demandó a periodista por libro 'Plata como cancha'.

El juez Raúl Vega, del 30 Juzgado Penal sentenció este lunes a dos años de “prisión suspendida” al periodista Christopher Acosta por el delito de difamación agravada contra el excandidato presidencial y empresario César Acuña, por el libro “Plata como cancha”.

Acosta fue condenado a dos años de pena privativa suspendida, que consiste en que el condenado deberá cumplir con ciertas reglas de conducta sin ir a prisión y una reparación civil de S/ 400 mil a raíz de la denuncia por la publicación del libro, presentada a inicios del 2021 por el líder del partido de Alianza para el Progreso.

Enrique Ghersi, abogado de César Acuña, comentó en canal N que este martes tendrán una reunión para definir si interponen o no un recurso de apelación, porque de 55 imputaciones que hicieron en la querella respecto a frases difamatorias, el jurado ha recogido 37 y desechó 18.

“Consideramos que es una sentencia importante, porque permite establecer siguiendo el precedente sentado por el Pleno Jurisdiccional N°3 del año 2016, cómo debe hacerse el juicio de compatibilidad entre los derechos a ser informado y el derecho al honor. Especialmente tratándose de personajes públicos, creemos que es importante dentro de nuestro sistema judicial”, comentó en canal N.

Enrique Ghersi, abogado de César Acuña, da detalles del fallo judicial. Canal N

Respecto a los puntos más importantes que motivaron la denuncia, Ghersi nombró tres. Uno de ellos es cuando se habla de un supuesto caso de violación por parte de César Acuña. El jurista indica que el problema es que el autor del libro no utilizó un mecanismo de corroboración de las versiones que recogió en Internet.

“En el caso de la imputación de violación es absolutamente falsa, no solamente porque él no ha sido condenado, procesado, ni denunciado por ese delito, sino proque contemporáneamente a esos hechos, esta es una denuncia antigua de cuando postuló a la alcaldía en Trujillo, y la propia presunta agraviada desmintió esa versión”, precisó.

Agregó que el autor del libro utilizó la versión de una tercera persona, “una supuesta abogada por encima de los hechos objetivos y por encima de la versión agraviada”.

Al mencionar el procedimiento correcto de corroboración, Ghersi se remitió al manual de investigación periodística, aprobado por la Unesco y publicado en el Perú bajo los auspicios del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

El segundo punto que el abogado analiza del libro es la supuesta malversación de fondos. Señala que el libro acusa del delito a Acuña cuando fue alcalde de Trujillo. Pero omitió explicar que hubo una investigación fiscal que fue archivada y confirmado el archivamiento por el fiscal superior en el momento que ocurrieron los hechos, por lo que se estableció que no hubo malversación de fondos.

“El libro recoge unas fuentes pero no recoge las otras. Entonces, al presentar arbitrariamente las fuentes sin hacer una crítica ni un balance es una clara información insidiosa y difamatoria”, afirma.

En tercer lugar, habla de una afirmación en el libro sobre unos pagos de soborno por parte de Acuña. “En su declaración instructiva cambia su versión”, explica Ghersi. Acosta se defendió precisando que en lugar de había debe decir en el libro habría.

Para la defensa de Acuña, lo que ha pasado en este caso es que Acosta tiene un prejuicio personal y ha presentado como verdad un conjunto de informaciones arbitrarias no corroboradas. Una media verdad es una calumnia completa, indica.

Además, refirió que el periodista nunca llamó a César Acuña para pedirle su versión cuando escribía el libro. “Mi cliente me ha referido hasta antes de la lectura de sentencia, que el autor del libro jamás lo llamó para brindar sus descargos. Eso no sucedió, si hubiera ocurrido, el sr. Acuña le hubiera explicado todos los errores en los que incurre el libro. Un mínimo de corroboración hubiera permitido que esta información no se publicara”, expresa.

Cabe indicar que Christopher Acosta ha señalado varias veces que buscó comunicarse con César Acuña, pero le fue imposible. Indica que se lo pidió personalmente, a través de su hijo, a través del congresista Luis Valdez que es bastante cercano, y a través de la Universidad César Vallejo. No obstante, nunca quiso hablar. Refiere que para la publicación del libro, se le mandaron preguntas, pero nunca respondió. Jamás quiso decir nada.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ghersi indica que con esta sentencia, Acuña no gana nada material. “El único beneficio que busca es la defensa y el mantenimiento de su honor, más allá de cualquier consideración” .

Dijo que tampoco es un problema de libertad de expresión, porque “el libro se ha publicado y se ha vendido con éxito, de manera que no es ese el punto”. En esa línea, confirmó que no pedirá que el libro salga del mercado.

Respecto al impacto político que podría tener Acuña, por las críticas que ha recibido tras la sentencia, manifestó que eso siempre se ve a largo plazo. “He defendido casos que han sido impopulares en su momento y que al final cuando se supo la verdad terminan siendo aceptados y reconocidos por todo el país. No tengo duda que este será un caso igual”, aseveró.