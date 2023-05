Christian Thorsen se refirió a su abrupta salida de ‘Al Fondo Hay Sitio’: “No me gusta la injusticia”

Christian Thorsen habló sobre su abrupta salida de 'Al Fondo Hay Sitio'. América TV.

Christian Thorsen brindó una entrevista al programa ‘Arriba mi gente’ donde habló de su lucha contra el cáncer de próstata y su abrupta salida de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Como se recuerda, el actor apareció por última vez como ‘Raúl del Prado’ en la séptima temporada de la teleserie y desde entonces no ha vuelto a darle vida a su emblemático personaje.

Te puede interesar: Christian Thorsen y los mensajes de apoyo en su lucha contra el cáncer de próstata

Poco después de haber dejado la televisión, Thorsen contó que Efraín Aguilar, creador de la serie, lo despidió mediante una llamada telefónica. “La forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años”.

Los años pasaron y muchos creyeron que sus diferencias habían quedado de lado, sobre todo porque en conversación con Infobae, Aguilar aseguró que eran “amigos” y que “los problemas personales que él tenga con la empresa, yo no tengo por qué inmiscuirme ni opinar”. Incluso, el productor admitió que cometió un error al no hablar personalmente con el actor para decirle que ya no seguiría en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Efraín Aguilar y Christian Thorsen.

Sin embargo, todo parece indicar que Christian Thorsen aún no ha olvidado lo que pasó en 2015. En medio de su entrevista para ‘Arriba mi gente’ el exmodelo peruano se refirió a su inesperada salida de la teleserie. Si bien, no mencionó el nombre de la producción de América TV, habló de su última aparición en televisión, la cual fue en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Yo salí de una mala manera de lo último que hice en televisión. No me gusta cuando tratan a la gente así, cuando hay soberbia del otro lado, cuando hay injusticia, que otro se sienta superior y por eso te pueda maltratar. Eso no va conmigo. Salí de mala manera de ahí y no sé si pueda volver a enfrentar una cosa así”, dijo el artista.

“Finalmente, te terminó pagando mal la televisión a la que le entregaste tantos años de tu vida”, se le escucha decir a la reportera y a lo que Christian Thorsen aclaró que no estaba hablando de toda su carrera en la pantalla chica, sino de “una parte importante de mi vida en la televisión”, en clara alusión a su participación en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Christian Thorsen habló de su abrupta salida de Al Fondo Hay Sitio. (Captura)

La enfermedad de Christian Thorsen

Christian Thorsen dejó a más de uno sorprendido cuando confesó que padece de cáncer de próstata en estadio cuatro. El popular ‘Platanazo’ señaló que dicha enfermedad también la sufrió su padre, motivo por el cual murió años atrás. Debido a ello, iba constantemente al doctor para sus chequeos preventivos, pero la pandemia del COVID-19 hizo que se descuidara.

Te puede interesar: Natalia Salas y Christian Thorsen protagonizaron nostálgico video tras reciente confesión del actor

En junio de 2022, los doctores detectaron la neoplasia y le anunciaron que tenía “entre 12 y 36 meses de vida”, por lo que las quimioterapias no le iban a hacer mucho efecto. Christian Throsen decidió así someterse a un tratamiento alternativo a base de muérdago, el cual, según dice, le ha ayudado de manera sorprendente.

“Yo no me he curado del cáncer, yo estoy en un proceso. Aparentemente, el cáncer se ha estancado, eso salió en una tomografía que me hicieron, que mi metástasis que yo tenía en hueso había desaparecido”, acotó para ‘Arriba Mi Gente’, resaltando también que “la prevención lo es todo”.

Te puede interesar: La última aparición de Christian Thorsen en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como ‘Raúl del Prado’

Por el momento, Thorsen ve con optimismo su futuro y no le teme a lo que puede suceder en los próximos meses. “A mí me han dado un regalo. Si me toca irme, la posibilidad de despedirme de la gente me parece maravilloso. El cariño de la gente en la calle y de la gente con la que has trabajado es maravilloso”.