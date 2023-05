Christian Thorsen reveló enfrentamiento con Laura Bozzo: “Era la dueña y me botó del canal”

Christian Thorsen reveló enfrentamiento con Laura Bozzo. Arriba Mi Gente / Latina TV

El cáncer de próstata le ha dado una nueva perspectiva sobre la vida. Christian Thorsen, quien interpretó a ‘Raúl del Prado’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, está evaluando escribir un libro autobiográfico sobre su paso por la televisión. La primera anécdota que formaría parte de este escrito es su rivalidad con Lauza Bozzo.

En una entrevista para ‘Arriba Mi Gente’, el actor nacional se refirió a sus abruptas salidas de la pantalla chica. Mencionó que en la época de los noventa, durante el gobierno de Alberto Fujimori, estaba trabajando en una casa televisora, en la cual Laura Bozzo tenía uno de sus famosos programas.

Aunque no detalló qué pasó exactamente entre ellos, Christian Throsen reveló que terminó siendo despedido sin motivo alguno tras un fuerte intercambio de palabras con la conductora de TV.

“Los Crousillat eran los dueños de los canales, supuestamente, pero era Laura Bozzo en el fondo. Y nada, me enfrenté a ella y me sacó del canal”, expresó.

Christian Thorsen confesó que fue retirado de un canal de TV por decisión de Laura Bozzo.

En febrero de 2022, Laura Bozzo brindó una entrevista para Andrés Hurtado y le confesó estar arrepentida de haber apoyado a Alberto Fujimori, expresidente del Perú. “Me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour del poder, qué feo. Lo que yo más quería, era apoyar la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso, me dejé llevar”, dijo.

Christian Thorsen se distancia de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Christian Thorsen también se refirió a su inesperada salida de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Recordemos que su última aparición se dio en el 2016, luego que Efraín Aguilar, entonces director de la teleserie, lo despidiera mediante una llamada telefónica porque su personaje “no aportaba” más a la historia.

“Yo salí de una mala manera. No me gusta cuando tratan a la gente así, cuando hay soberbia del otro lado, cuando hay injusticia, que otro se sienta superior y te pueda maltratar. Esa vaina no va conmigo. Salí de mala forma, entonces no sé si yo pueda volver a enfrentar una cosa así”, señaló para el programa de Latina TV.

Christian Thorsen contó su lucha por superar el cáncer de próstata. (Latina TV)

No se refirió a las recientes declaraciones de Efraín Aguilar, quien admitió haber cometido un “error” y que está con él en su lucha contra el cáncer. “Va a salir de esta, le tengo mucho cariño por los años que trabajamos juntos. Si Natalia Salas pudo, él también. Es un luchador más”, mencionó el director en conversación con Infobae Perú.

La enfermedad de Christian Thorsen

Grande fue la sorpresa de los seguidores de Christian Thorsen cuando este confesó que padece cáncer de próstata en estadio cuatro. El popular ‘Platanazo’ señaló que dicha enfermedad también la sufrió su padre, motivo por el cual murió años atrás. Debido a ello, iba constantemente al doctor para sus chequeos preventivos, pero la pandemia del COVID-19 hizo que se descuidara.

En junio de 2022, los doctores detectaron la neoplasia y le anunciaron que tenía “entre 12 y 36 meses de vida”, por lo que las quimioterapias no le iban a hacer mucho efecto. Christian Throsen decidió así someterse a un tratamiento alternativo a base de muérdago, el cual, según dice, le ha ayudado de manera sorprendente.

Christian Thorsen habló sobre los resultados de sus últimos exámenes médicos. (Latina TV)

“Yo no me he curado del cáncer, yo estoy en un proceso. Aparentemente, el cáncer se ha estancado, eso salió en una tomografía que me hicieron, que mi metástasis que yo tenía en hueso había desaparecido”, acotó para ‘Arriba Mi Gente’, resaltando también que “la prevención lo es todo”.

Por el momento, Thorsen ve con optimismo su futuro y no le teme a lo que puede suceder en los próximos meses. “A mí me han dado un regalo. Si me toca irme, la posibilidad de despedirme de la gente me parece maravilloso. El cariño de la gente en la calle y de la gente con la que has trabajado es maravilloso”.