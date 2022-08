Al Fondo Hay Sitio: Christian Thorsen y su tensa relación con Efraín Aguilar, creador de la serie

Según Christian Thorsen, Efraín Aguilar lo despidió de manera abrupta y por teléfono en el 2016.

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, estrenada en junio de este año, ha emocionado a cientos de peruanos que esperaban con ansias ver las nuevas aventuras de los Gonzales y los Maldini. Recientemente, un importante grupo manifestó sus deseos de ver otra vez a Raúl del Prado, el popular ‘Platanazo’, en escena.

Sucede que en los últimos capítulos se dio a conocer que Charito (Mónica Sánchez) terminó su relación amorosa con Koky tras descubrir que la traicionó al aceptar un soborno de Diego Montalván para que toda su familia sea desalojada de la residencial “Las Nuevas Lomas”.

Ahora que la matriarca de los Gonzales está soltera, muchos fans de la serie quieren verla emparejada nuevamente con Raúl del Prado, interpretado por Christian Thorsen. Su romance fallido mantuvo a los televidentes en vilo a lo largo de las primeras temporadas.

La historia de amor de Charito y Raúl del Prado. (Foto: América TV)

Un abrupto despido

Lamentablemente, todo parece indicar que el retorno de Thorsen a la serie no podrá suceder debido a la tensa relación que existe entre el actor nacional y Efraín Aguilar, quien fue el creador de Al Fondo Hay Sitio.

En el 2016, cuando se estaba por estrenar la octava y entonces última temporada de Al Fondo Hay Sitio, el productor peruano contó que Christian Thorsen no aparecía más en la serie porque su personaje ya tenía un buen final: casado y con un hijo de Viviana (Gianella Neyra).

“Ya no está por disposición de los guionistas que su personaje no tenía mayor aporte, pero queda abierta, como siempre, la posibilidad de que pueda regresar”, explicó el popular ‘Betito’ en el programa Al Aire.

Raúl del Prado y Viviana Torres. (Foto: América TV)

Efraín Aguilar no esperó que, en entrevista con ‘Hildebrandt en sus trece’, el actor nacional asegurara que fue él quien lo despidió mediante una corta y fría llamada telefónica. Así, Thorsen dejó en claro que ya no se llevaban bien.

“Yo también había estado pensando en irme, pero la forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’ . Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él. Pero ni los que yo consideraba mis amigos se acercaron a hablarme de eso”, declaró.

Pero no solo eso, también se mostró en desacuerdo con el método de trabajo. “Tampoco me gustaba cómo se manejaban las cosas de manera interna, los informales que eran. No volveré jamás a la televisión abierta, no quiero ser parte de la m***** en la que se ha convertido. Se ha perdido la vergüenza”.

Denunció incumplimiento laboral

A finales de 2016, Karina Calmet, quien dio vida a Isabella Maldini en Al Fondo Hay Sitio, hizo una serie de quejas sobre los derechos laborales de los actores de América Televisión, señalando que 23 de ellos no estaban en planilla y no gozaban de ciertos beneficios como cualquier otro trabajador.

Efraín Aguilar no dudó en contestar la denuncia pública. “Todos los años renovamos contrato con cada uno de los actores. Nadie le puso un arma para que acepte el contrato. Por el contrario, los intérpretes son aquellos que ponen sus condiciones y la empresa ve si acepta o no eso”, precisó.

En el 2016, Karina Calmet reclamó cumplimiento de derechos laborales por parte de América TV.

Christian Thorsen apoyó a su excompañera y se sentó junto a ella en Radio Capital, donde ambos hablaron sobre el incumplimiento de sus derechos laborales cuando trabajaron en la popular serie.

“Ahora están argumentando que nadie te puso una pistola en la cabeza para que firmaras un contrato. Yo no puedo trabajar ahí si yo no firmo ese contrato y si yo no lo firmo como ya está escrito, yo no trabajo. Así le pasa a todos. (Si no firmas) no entras. Te dicen ‘si tú no quieres, hay un montón de personas atrás que van a entrar’”, explicó Thorsen.

“ No tenemos un seguro, no estamos en planilla, no recibimos una CTS, no tenemos jubilación, ni pago de vacaciones, nada . Los derechos laborales son irrenunciables. Lamentablemente, no tenemos un sindicato. Hay, pero es ficticio. Nadie nos apoya en ese sentido. El único que está en planilla es Gustavo Bueno, la supo hacer”, añadió.

