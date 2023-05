La última aparición de Christian Thorsen en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como ‘Raúl del Prado’

Christian Thorsen dejó de aparecer en 'Al Fondo Hay Sitio' en el 2016. (América TV)

El nombre de Christian Thorsen ha acaparado las portadas de los medios de comunicación desde que reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata. El último viernes 5 de mayo, el actor apareció dando su testimonio en un vídeo para el centro de salud donde se encuentra enfrentando esta enfermedad y dejó a más de uno sorprendido con su revelación.

“Fui diagnosticado en junio del 2022 con un cáncer de próstata que hizo metástasis en hueso y pulmón. El primer doctor que me vio, el oncólogo de la clínica, me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. El último oncólogo me dijo sobre unas inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesaria la quimio, que no iba a servir de nada”, contó el artista.

Rápidamente, la publicación generó múltiples reacciones por parte de sus fieles seguidores y usuarios, quienes no dudaron en enviarle mensajes de aliento y apoyo. Hasta la fecha se sabe que Christian Thorsen se ha recuperado favorablemente y sigue combatiendo para que las células cancerígenas de su cuerpo sean eliminadas.

Christian Thorsen fue diagnosticado con cáncer de próstata. (YouTube)

Su última aparición en Al Fondo Hay Sitio

Tras la lamentable noticia, algunas dudas han surgido en torno a la carrera artística de Christian Thorsen como la fecha de su última aparición en televisión. En 2015 se estrenó la séptima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde el actor ya se había hecho popular con el personaje de ‘Raúl del Prado’. Su papel fue uno de los más queridos por la teleaudiencia, pero en diciembre del mismo año se despidió de la teleserie.

El recordado ‘Platanazo’ apareció por última vez en la producción nacional cuando se despidió de Charito y Koky, pues decide mudarse de las Lomas junto a su pareja Betty Franco. Raúl se despide de su exesposa y le desea una vida feliz al lado de su nuevo amor.

“Solo quería decirles que sean muy felices. Charo, eres una gran mujer y mereces ser muy feliz. Tú Koky, cuídala. Nunca la dejes. Eso era todo lo que tenía que decirles. Adiós“, fueron las líneas con las que Christian Thorsen le dijo adiós a ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Christian Thorsen y la última vez que apareció en Al Fondo Hay Sitio. (YouTube)

Años después de su salida, Christian Thorsen aseguró que no volvería a trabajar en televisión. “No volveré jamás a la televisión abierta, no quiero ser parte de la m***** en la que se ha convertido. Se ha perdido la vergüenza”, sentenció.

El último personaje que interpretó

Si bien, el artista renunció a la pantalla chica, no dejó su pasión por la actuación. Continuó apareciendo en algunas obras teatrales como ‘Hamlet’ y ‘Mamma Mía’. Además, le dio vida a ‘Fico’ en la película peruana ‘Amigos en apuros’ que se estrenó en todas las salas de cine en 2018. Thorsen compartió el rol protagónico con Lucho Cáceres, quien también fue el director de la cinta.

Asimismo, trabajó de la mano con Gustavo Bueno, Aldo Miyashiro, Milett Figueroa, Magdyel Ugaz, entre otros reconocidos actores y actrices. Desde entonces, Christian Thorsen no ha vuelto a participar en otra producción cinematográfica hasta este 2023. Se espera que pueda superar por completo el cáncer de próstata para que regrese a las pantallas, ya sea de cine o televisión.