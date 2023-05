Jossmery Toledo hace mea culpa y pide perdón a Rosa Fuentes: “No lo supe manejar”

Jossmery Toledo declara sobre su vínculo con Paolo Hurtado: “Por mis valores estoy soltera”. | Amor y Fuego.

Jossmery Toledo rompió su silencio y por primera vez se refirió al ampay que protagonizó con Paolo Hurtado. En su momento, la expolicía fue duramente criticada por haber iniciado un romance con un hombre casado.

Incluso, cuando Rosa Fuentes hizo de conocimiento público todo el dolor que sintió al ver a su esposo con otra mujer, ella apareció disfrutando de un día de campo al lado de toda la familia del jugador de Cienciano, dando a entender que su relación iba viento en popa.

Sin embargo, todo habría acabado, al menos así lo ha dado a conocer la misma Jossmery Toledo, quien se animó a responder las consultas que le hizo una reportera de ‘Amor y Fuego’, quien la abordó a su salida del aeropuerto.

De acuerdo a la exchica reality, ella se encuentra totalmente soltera desde hace algún tiempo. Asimismo, comentó sobre las imágenes en las que aparece el futbolista ingresando a la casa que comparte con Rosa Fuentes, asegurando que las mentiras tienen ‘patas cortas’.

“Yo no voy a hablar nada de la señora. Yo estoy soltera desde hace un buen tiempo, feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas, yo creo que ustedes tienen unas imágenes donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte también muchas cosas con ella, va también a su nuevo local. Creo que la gente se da cuenta de todo, yo voy a seguir con lo mío, haciendo mis eventos, enfocada en mis cosas y habrá otra Jossmery”, dijo.

En ese sentido, Jossmery Toledo precisó que el romance que vivió con Paolo Hurtado no lo califica como una relación sentimental seria, pues lo que vivieron se construyó a base de mentiras, dando a entender que el futbolista le mintió en varias ocasiones.

“No sé si en verdad fue una relación, porque todo fue una mentira. Nada, simplemente ya no quiero hablar más del tema, dejar todo en el pasado, si me equivoqué, ya no voy a caer en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, añadió.

De otro lado, la exchica reality aseguró que las personas sacarán sus propias conclusiones cuando poco a poco se vaya revelando más detalles de esta relación extramatrimonial. Ella también precisó que no se iba a sentir en ningún programa a contar lo que vivió al lado del futbolista.

“La gente va a sacar sus propias conclusiones cuando vean todo después, yo simplemente me voy a enfocar en lo mío. No me voy a sentar en algún programa a lucrar con esto o sacar algún beneficio, porque la verdad es que no lo necesito”, sentenció.

Jossmery Toledo saca cara por sus shows. (Captura)

Se disculpó con Rosa Fuentes

Jossmery Toledo aprovechó las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para disculparse con Rosa Fuentes, quien fue la más perjudicada por su relación clandestina con Paolo Hurtado. La expolicía aseguró que no supo cómo manejar las cosas cuando se dio a conocer su romance con el futbolista.

“La gente no sabe en realidad cómo sucedieron las cosas. No me gusta hablar de mi vida privada, amorosa y nada, pedir disculpas a todos por lo sucedido, no lo supe manejar, no me gusta tampoco hablar sobre el tema y todas las cosas ya van tomando su lugar. Ustedes mismo se van a dar cuenta de todo sin que yo salga a sentarme en algún programa hablar”, comentó.

Finalmente, ella lamentó haberle dado su amor y confianza a una persona que no se lo merecía. “Ustedes saben que el amor es ciego, y uno se equivoca, ya no estoy para esas cosas y simplemente desearle lo mejor a todos. Yo estoy en otras cosas, enfocado en lo mío”, señaló.