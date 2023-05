Jossmery Toledo declara sobre su vínculo con Paolo Hurtado: “Por mis valores estoy soltera”

Jossmery Toledo fue interceptada por las cámaras de Amor y Fuego. Esta vez, la expolicía decidió hablar sobre su vínculo con Paolo Hurtado. Como se recuerda, la pareja fue captada en el mes de marzo con el futbolista, pese a que éste estaba casado y tiene dos hijos.

Este ampay le valió a Paolo Hurtado su separación con Rosa Fuentes, madre de sus hijos. Cuando imaginamos que los encuentros entre Jossmery Toledo y el deportista había llegado a su fin, la pareja fue captada por segunda vez en el mes de abril. En esta ocasión, se lucieron en un bungalow de Santa Eulalia junto a la familia del jugador del Club Cienciano.

Pese a que aseguró de que no brindaría ninguna declaración, Jossmery Toledo sorprendió al brindar declaraciones. ‘Amor y Fuego’ lanzó un adelanto de esta entrevista, la cual presentará el martes 9 de mayo.

“Pedir disculpas a todos, no lo supe manejar”, se le escucha decir a la modelo. “La gente no sabe en realidad cómo sucedieron las cosas”, dice en otro momento.

Consultada por si ya terminó su relación con Paolo Hurtado, Jossmery indicó: “Es que no sé si fue una relación, la verdad, porque fue todo mentira”.

Bajo esta línea, la modelo aseguró que ya no está con el futbolista. “Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas”.

Las declaraciones completas y el contexto en que las dijo se podrá ver este martes 9 de mayo a partir de las 13:50 horas, a través de Willax TV.

Jossmery Toledo habló de Paolo Hurtado.

Rosa Fuentes habla de las terceras personas en una relación

Las declaraciones de Jossmery Toledo son difundidas un día después que Rosa Fuentes decidiera romper su silencio sobre la infidelidad de Paolo Hurtado. La madre de dos hijos y otro que viene en camino señaló que no hay marcha atrás en la separación y que seguirá adelante.

Aunque prefirió no dar ningún nombre y apellido, Rosa Fuentes habló de las terceras personas. “En general, ¿qué podría decirte? Bueno, todo lo que han dicho ustedes, todos los conductores, los programas, es gente que no tiene ningún tipo de valores, no tendrán una buena base en casa, porque hay muchas cosas que vienen desde casa y se ven reflejados ya de grandes. Entonces no tengo nada que hablar puntualmente de nadie”, dijo la empresaria a ‘América Hoy’.

Al ser consultada sobre qué sintió al ver a su exsuegro en el ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, Rosa Fuentes se mostró incómoda y respondió: “No tengo nada que hablar de ese tema, me reservo mis opiniones”.