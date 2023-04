Johanna San Miguel y lo que dijo sobre su polémico gesto a niño en ‘MQM’: “Fue sin querer”

Johanna San Miguel indicó que su intención jamás fue la de hacer sentir incómodo al menor. (Carlo Fernández/Infobae)

A mediados de febrero, Johanna San Miguel fue duramente criticada por interrumpir y sujetar el brazo de un niño durante una de las secuencias de ‘Mande Quien Mande’. Según los usuarios, la conductora de TV usó más fuerza de la necesaria para silenciar al menor, quien quedó estupefacto por la actitud de la actriz.

No solo las redes sociales se fueron en contra de San Miguel, sino también conductores de diversos programas de espectáculos, entre ellos Rodrigo González y Karla Tarazona. Pero también hubo quienes salieron en su defensa como, por ejemplo, Gigi Mitre. “Fue brusca pero no creo que haya tenido mala intención”, dijo.

En todo este tiempo, la presentadora de ‘Esto es Guerra’ evitó referirse al tema; sin embargo, rompió su silencio en una entrevista para Infobae. Reiteró que se sintió apenada por las críticas y que su intención jamás fue la de incomodar al pequeño concursante.

“Fue una situación bien… triste. Fue una cosa absolutamente fortuita, sin querer. Yo jamás podría hacer una cosa así, o sea, hacer sentir incómodo a un niño, nunca. Me sentí bien triste y nada, tuvo que pasar la ola… como todas las cosas que haces y, digamos, la friegas y tienes que asumir”, indicó Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín en conferencia de prensa de 'Cancelados', la nueva comedia teatral protagonizada por los actores. (Carlo Fernández/Infobae)

¿Qué pasó con Johanna San Miguel en ‘Mande Quien Mande’?

‘Mande Quien Mande’ realizó un concurso de talentos en el que varios niños se presentaron para mostrar su capacidad en el baile, actuación y hasta rap. Johanna San Miguel y Timoteo fueron invitados al programa para guiar a los pequeños en la secuencia.

Todo marchaba bien hasta que Euckly empezó a rapear frente a cámaras. Su actuación, al parecer, duró más tiempo de lo esperado por la producción, por lo que Johanna San Miguel tuvo que pedirle que pare. “¡Suficiente, suficiente!”, exclamó mientras sujetaba al niño por el brazo.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios arremetieron contra la actriz nacional por ser demasiado “brusca” con un niño. Debido a ello, el padre del menor dijo lo siguiente a ‘Préndete’: “No lo vimos como una falta de respeto, simplemente fue su decisión, nosotros entendemos que los tiempos de la televisión tienen ciertas pautas, pero pudo haberlo hecho mejor, no fue el caso pero ya pasó”.

Johanna San Miguel se volvió viral por interrumpir a niño en 'MQM'.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín hablan sobre Pataclaun

Los recordados ‘Queca’ y ‘Tony’ conversaron con Infobae por las regalías que deben recibir por las retransmisiones de Pataclaun. Según mencionó Carlos Carlín, Latina TV no les ha pagado ninguna compensación económica, pese a haber firmado un acuerdo con InterArtis para hacerlo.

“Son 11 años que la serie se ha transmitido en Latina y no se nos han pagado regalías. InterArtis se reúne con Latina para renegociar, en vista de todos los años que no nos habían pagado, no solamente a nosotros sino a otras producciones, y firma un contrato en el 2020, que comprende del 2018 en adelante, eso tampoco lo han pagado”, manifestó.

Por su parte, Johanna San Miguel resaltó que sus quejas públicas no han sido en vano. Recordemos que ella fue la primera en publicar un mensaje (“Ojalá paguen regalías”) cuando Latina TV anunció la retransmisión de Pataclaun para este 2023. “Queda claro que nosotros tenemos la situación bien clara, no vamos a hablar por gusto”, nos señaló.