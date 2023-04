Johanna San Miguel y Carlos Carlín se sinceran sobre Pataclaun y su fuerte amistad a través de los años

Johanna San Miguel y Carlos Carlín aclaran si Latina TV les pagó regalías por 'Pataclaun'. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

Se dice que en “la televisión no hay amigos”, pero Johanna San Miguel y Carlos Carlín han demostrado todo lo contrario. Desde que trabajaron juntos en Pataclaun, sitcom emitida por Frecuencia Latina (hoy Latina TV), los actores nacionales no han perdido el contacto y han seguido trabajando juntos, ya sea en la pantalla chica o sobre las tablas. Este 2023, se reúnen en “Cancelados”, su nueva obra de teatro.

Infobae conversó con los recordados ‘Queca’ y ‘Tony’ sobre las sorpresas que trae esta comedia teatral, cuya temporada comenzará el 6 de mayo en el Teatro Peruano Japonés. Johanna San Miguel y Carlos Carlín aprovecharon también para aclarar la polémica que se ha iniciado en torno a la retransmisión de Pataclaun por la señal de Latina TV.

Después de tantos proyectos juntos a lo largo de los años, ¿cómo mantienen fuerte su amistad? ¿Cuál es el secreto?

Johanna: No verse mucho, no hablar. Nosotros somos un matrimonio teatral, no somos dos personas que se ven los fines de semana y se van al cine, al teatro, se van a comer y están hablando todo el día. Cada uno mantiene su espacio.

Carlos: Y nos queremos y nos respetamos. Ella es mi muñeca, no estamos pegados todo el día.

Johanna: Yo lo amo. Si nos ha pasado en un momento que hemos estado tan pegados; por ejemplo, en la radio, que necesitamos separarnos para cada uno pasar diferentes experiencias y así contárnoslas, sin que sea una cosa repetitiva.

A veces, uno no siempre está de acuerdo con las decisiones de sus amigos más cercanos. ¿Les ha pasado en algún momento?

Johanna: No, eso no nos ha pasado ¿no?

Carlos: Si hay alguna cosa nos la contamos. Nos conocemos muy bien, entonces sabemos cómo va a reaccionar cada uno. Si en algún momento hay algo que decirse, todo es muy relajado.

Johanna: Claro, y como yo lo conozco, sé lo que necesita y lo que no necesita. Sabemos los límites que uno tiene que llegar, ya somos grandes.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín condujeron el programa radial "Yo te amo, yo tampoco", de Radio Planeta.

Carlos, tu programa de entrevistas en Youtube está cobrando gran relevancia, ¿cómo sientes tu paso a la era digital?

Carlos: Es un mundo diferente, pero mucho más independiente. Tengo la posibilidad de poder conversar con otro tipo de personajes. Es algo propio y es una dinámica completamente distinta a la estructura de un canal. Tengo muchas ideas por allí, estoy trabajando con Carla Rebilla, que fue en realidad la gestora del canal. Estoy contento.

¿Se viene una entrevista quizás con Johanna San Miguel?

Carlos: Sí, ya la próxima semana.

Johanna: ¡Ala, sí! La entrevista está picante.

Johanna, ¿tú cómo te sientes con las redes sociales? Sueles recibir críticas, pero también elogios...

Bueno, es parte de mi trabajo. Siento a veces que tienes que hacer cosas y subir contenido, y a mí se me va la creatividad, no sé me ocurre qué poner. Entonces, de pronto, digo ‘ay, encontré una foto por ahí, la voy a poner’. No me quita mucho el sueño subir seguidores, tener tantos likes, no es algo que me llame la atención. Más me gusta hacer teatro y estar en televisión.

Hace unas semanas, tu nombre se volvió tendencia en Twitter, se dijo que tomaste a un niño de forma brusca en ‘Mande Quien Mande’...

¿Fui tendencia en Twitter? No sabía, yo no tengo Twitter. O sea, creo que hay uno con mi nombre, pero no es mío… Bueno, de hecho fue una situación bien… triste. Fue una cosa absolutamente fortuita, sin querer. Yo jamás podría hacer una cosa así, o sea, hacer sentir incómodo a un niño, nunca. Me sentí bien triste y nada, tuvo que pasar la ola… como todas las cosas que haces y, digamos, la friegas y tienes que asumir.

Latina TV volverá a transmitir ‘Pataclaun’ y se ha hablado mucho sobre el pago de las regalías, ¿qué podrían decir al respecto?

Carlos: Nosotros, todos los actores de Pataclaun, nos hemos reunido con InterArtis, que es la institución que nos protege y que vela por nuestros derechos, es una institución súper seria. Nosotros somos InterArtis, y otros actores del país también. Ellos vienen haciendo un trabajo muy, muy serio. ¿Qué pasó con las regalías? Nosotros ya lo hemos conversado, estamos alineados… Son 11 años que la serie se ha transmitido en Latina y no se nos han pagado regalías. InterArtis se reúne con Latina para renegociar, en vista de todos los años que no nos habían pagado, no solamente a nosotros sino a otras producciones, y firma un contrato en el 2020, que comprende del 2018 en adelante, eso tampoco lo han pagado.

Carlos: Cuando Gonzalo dijo ‘a mí se me ha pagado’, él se refiere a otros aportes en los que la serie se ha pasado, OTL, tal y tal. Eso es un monto mínimo que sí lo ha cobrado InterArtis y sí se nos ha pagado, pero Latina no ha pagado nunca regalías. Y las regalías son un derecho, no son un regalo. Es una ley.

Johanna: Ahorita estamos enfocados en la obra. Creo que cualquier pregunta o duda, ahí está InterArtis.

Carlos: Ellos son los que nos representan en estos temas legales.

Johanna: Pero queda claro que nosotros tenemos la situación bien clara, no vamos a hablar por gusto.

Johanna San Miguel, Wendy Ramos y Carlos Carlín en las grabaciones de Pataclaun.

¿Qué verá el público en ‘Cancelados’?

Carlos: Johanna y yo regresamos con un espectáculo nuevo, ‘Cancelados’, donde hablaremos sobre el mundo de las redes sociales. Este matrimonio, monótono y desconocido, se convierte en viral. ¿Por qué? Ya lo verán, eso y todas las situaciones que trae [volverse viral en Internet].

Johanna: Las entradas ya están en Teleticket, vamos sábados y domingos, es una temporada bien cortita.

DATO: Carlos Carlín y Johanna San Miguel se vuelven a juntar en un nuevo espectáculo teatral que promete ser tan divertido como relevante. “Cancelados” se llevará a cabo en el Teatro Peruano Japonés, Jesús María, desde el 6 de mayo hasta el 25 de mayo. La puesta en escena es producida por DEA Promotora y co-creada y dirigida por Italo Cordano.