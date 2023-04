Ethel Pozo reaccionó así al verse dando un beso a Christian Domínguez en la novela ‘Maricucha 2′

Ethel Pozo reacciona al beso que se dio con Christian Domínguez en Maricucha 2. América TV.

Ethel Pozo se mostró muy emocionada porque este martes 4 de abril en la novela ‘Maricucha 2′ se podrá transmitir el beso que su personaje ‘Afrodita’ le dará a ‘Vicente López Huamán’, interpretado por Christian Domínguez.

Como se sabe, ambos son actores, pero también son compañeros en la conducción del magazine ‘América Hoy’. A pesar de que han sido fuertemente criticados por su interpretación en dicha producción, no han perdido la ilusión de verse en cámaras.

Como es el caso de Ethel Pozo, quien no pudo evitar mostrar orgullo al ver su actuación en las pautas comerciales, donde se podía ver el beso que le da en la ficción a Domínguez.

Fue justamente en el último bloque del programa de América Televisión que trasmitieron el adelanto del capítulo 100 de la novela de ‘Del Barrio Producciones’ y los conductores pudieron verlo y reaccionaron ante el video.

Janet Barboza fue la primera en comentar y señaló que no podía creer que por fin se dé el tan esperado beso entre estos personajes, ya que ‘Afrodita’ es un amor del pasado del hermano de mayor María Agustina López Huamán y aparentemente madre de su hijo.

“No puedo más... me he quedado sin palabras una imagen que nunca en mi vida, pensé ver. Aunque, Usted no lo crea, una partecita de lo que fue el besazo entre Afrodita y Chente”, dijo la popular ‘Rulitos’.

Y por su lado, la hija de Gisela Valcárcel invitó a todo el público televidente a que no se pierdan el capítulo de hoy de la teleserie nacional por la señal de América Televisión.

“Vean hoy Maricucha, vean hoy, también estudié actuación, hermano”, respondió a Edson Dávila cuando le comentó que había estudiado tanto tiempo actuación para terminar dándole un beso al popular ‘Wachiman’.

Por su lado, Christian Domínguez se mostró un poco nervioso y señaló que la escena le salió “en su punto caramelo”, pero inmediatamente dio pasó al chef que se encontraba en el set y brindó las últimas indicaciones de la receta.

Ethel Pozo reaccionó así al verse dando un beso a Christian Domínguez en ‘Maricucha 2′. América Tv.

Capítulo 99 de ‘Maricucha 2′

En el video promocional de ‘Maricucha 2′, Vicente’ se reconcilia con ‘Teté’, personaje interpretado por la actriz Ximena Díaz, y su relación parece ir viento en popa. De pronto, ‘Afrodita’ lo llama desesperada para que participe en el concurso de baile, pues necesita una pareja que lo acompañe.

‘Vicente’ accede porque con el dinero del premio quiere llevar a su madre y hermano a un campeonato de ajedrez en Chile. Se va corriendo al estudio de grabación para bailar con Afrodita, mientras Teté está atenta al programa de baile, bastante fastidiada por haber sido dejada por su amado.

Durante el baile, ‘Afrodita’ está dispuesta a ganar el concurso de baile y, de paso, reconquistar a ‘Vicente’, por lo que lo besa de manera inesperada y el hermano de ‘Maricucha’ no puede evitarlo y le corresponde.

El beso entre Ethel Pozo y Christian Domínguez en 'Maricucha 2' . América TV.

Pamela Franco no tiene problemas con beso de su pareja

La actual pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco, fue consultada por el magazine de América Hoy’' si tendría algún problema con que Ethel y Christian se besaran en la novela y ella señaló que cree totalmente en el profesionalismo de ambos.

“Estamos hablando de dos profesionales, no hay nada que estar cuidando, ni nada. Ethel es una mujer casada, profesional, desearle lo mejor y la siga rompiendo en rating, Maricucha”, dijo de forma tranquila en un enlazo que realizó para el programa de GV Producciones a inicios de marzo.

Pamela Franco y su reacción al enterarse de las posibles escenas románticas entre su esposo y Ethel Pozo. América TV.

¿Qué dijo Julián Alexander?

Julián Alexander, director de Del Barrio Producciones, es el actual esposo de Ethel Pozo y está más que contento con ver a su pareja en escenas románticas con Christian Domínguez, según dijo la misma presentadora de ‘América TV’.

“Él se ríe, él es director y sabe de tantos años con esto. Está feliz por mí, dice que estoy a full. Mis hijas también, ven conmigo Maricucha, siempre están mirando”, precisó en entrevista con ‘América Espectáculos’.