El apasionado beso entre Ethel Pozo y Christian Domínguez en “Maricucha 2″

El beso entre Ethel Pozo y Christian Domínguez en 'Maricucha 2' . América TV.

Ethel Pozo y Christian Domínguez demostrarán sus dotes como actores este martes 4 de abril, cuando al fin se transmita el apasionado beso entre sus personajes ‘Afrodita’ y ‘Vincente’ en ‘Maricucha 2′. Recordemos que, además de protagonizar la telenovela, ambos son buenos compañeros en ‘América Hoy’.

Al final del capítulo 99 de la serie de TV, transmitido este último lunes 3 de abril, ‘Vicente’ se reconcilia con ‘Teté’, personaje interpretado por la actriz Ximena Díaz, y su relación parece ir viento en popa. De pronto, ‘Afrodita’ lo llama desesperada para que participe en el concurso de baile, pues necesita una pareja que lo acompañe.

En el video promocional de ‘Maricucha 2′, ‘Vicente’ accede y se va corriendo al estudio de grabación para ayudar a la madre de su hijo, mientras que ‘Teté’ está atenta al programa de baile, bastante fastidiada por haber sido “dejada” por su amado.

Durante el baile, ‘Afrodita’ está dispuesta a ganar el concurso de baile y, de paso, reconquistar a ‘Vicente’, por lo que lo besa de manera inesperada.

Ethel Pozo apareció por primera vez en la segunda temporada de ‘Maricucha’, el miércoles 1 de marzo. La conductora de TV interpreta a ‘Afrodita’, un amor del pasado de ‘Vicente López Huamán’ (Christian Domínguez).

Su participación en la telenovela no ha sido del agrado de todos, ya que la hija de Gisela Valcárcel no cuenta con vasta experiencia como actriz, a diferencia de los demás miembros del elenco. Rodrigo González y Magaly Medina han sido sus principales detractores, quienes aseguran que Ethel Pozo no tiene un gran talento actoral para formar parte de la telenovela de América TV.

“Todo el mundo sabe que hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento. Yo decreté que este año me iba a dedicar a la actuación, por eso me metí al taller y por mi trabajo estudio de noche. Soy la más grande, la adulta y tengo compañeritos entre 18 y 22 años”, señaló Ethel, en su defensa, para ‘América Espectáculos’.

Ethel Pozo en su primera aparición en 'Maricucha 2'.

¿Qué dijo Julián Alexander sobre las escenas de Ethel Pozo?

Julián Alexander, director de Del Barrio Producciones, es el actual esposo de Ethel Pozo y está más que contento con ver a su pareja en escenas románticas con Christian Domínguez, según dijo la misma presentadora de ‘América TV’.

“Él se ríe, él es director y sabe de tantos años con esto. Está feliz por mí, dice que estoy a full. Mis hijas también, ven conmigo Maricucha, siempre están mirando”, precisó en entrevista con ‘América Espectáculos’.

Además de ‘Maricucha 2′, Ethel Pozo también ha partidipado en otras producciones nacionales: la pleícula ‘Loco cielo de Abril’, en la teleserie ‘De Vuelta al Barrio’, en la obras teatrales ‘Hadas’ y ‘Ciudad de fantasía’ y en la cinta ‘Papá X Tres’. Trabaja como conductora de ‘América Hoy’ y en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, en esta última está acompañada con Yaco Eskenazi.